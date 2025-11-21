Restricții de circulație la Aiud, spre Ciumbrud. Se fac lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată. Atenționări pentru șoferi

Primăria Aiud anunță restricții de circulație rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud.

”În perioada 24 – 30 noiembrie 2025, circulația rutieră înspre și dinspre localitatea Ciumbrud va fi închisă la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția străzii Gării cu strada Ion Creangă, pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare a căii ferate.

Circulația rutieră se va desfășura pe ruta ocolitoare DJ 107E, str. Ostașilor, DN1 (către localitatea Rădești), str. Episcop Demetreiu Radu, traversând calea ferată, urmând „Drumul Târgului”.

Executantul lucrării va asigura semnalizarea corespunzătoare a traficului rutier iar Poliția Transporturi Feroviare va asigura dirijarea circulației în zonă”, transmite Primăria.

