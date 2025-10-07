Economie
Locuri de muncă în Alba: 520 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 7 octombrie. Sunt vacante 520 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
Locuri de muncă / angajări Alba Iulia
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES – consilier/expert/inspector/referent/economist în management – 1 – 0265260289
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 3 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
- AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
- ALBATROS GOLD SRL – manipulant marfuri – 1 – 0728014600
- ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971
- BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
- BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
- CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
- CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
- CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 1 – 0212067400
- CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – manipulant marfuri – 1 – 0733700216
- CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – legator manual (în poligrafie si ateliere speciale) – 2 – 0733700216
- CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0733700216
- CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – gestionar depozit – 1 – 0733700216
- CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – legator manual (în poligrafie si ateliere speciale) – 1 – 0733700216
- CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – agent contractari si achizitii (broker marfuri) – 1 – 0733700216
- CORA PRINT SRL – operator la fabricarea detergentilor – 1 – 0733700216
- CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
- DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
- DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572
- DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
- DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
- DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- ECO PACK SRL – lucrator gestionar – 1 – 0771103953
- ECO PACK SRL – director vânzari – 1 – 0771103953
- ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
- ELIT SRL Oarda – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
- ELIT SRL Oarda – ambalator manual – 1 – 0721367218
- FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
- FLOREA GRUP SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 6 – 0730230700
- GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
- GIORDI TRANS SRL Micești – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
- GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
- IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
- IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
- INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
- INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
- INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
- KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
- KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
- KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 3 – 0723278582
- LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
- MADIDENT CLINIC SRL Micești – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
- MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
- MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
- NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
- NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575
- ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
- PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646
- PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
- RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
- ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155
- ROST INTERIOR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0736414155
- ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
- RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 3 – 0743175729
- SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
- SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0760232221
- SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221
- TOP HR BUSINESS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0358103516
- TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
- C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0258806130
- UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 0258806130
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001
- URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ALLTEX RO TRADING SRL – vânzător – 1 – 0745320005
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
- CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
- GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221
- GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 1 – 0744709382
- MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
- MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
- NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
- PAPABOX SRL – pizzar – 4 – 0743175729
- PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
- THAIMAY BEAUTY & BODY SRL – receptionist – 1 – 0751882218
- THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
- THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – educator specializat – 1 – 0258712228
- ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – responsabil proces – 1 – 0258712228
- I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
- I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
- WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil
- ACCOUNTING LEX EXPERT – economist în gestiunea economica – 1 – 0743150974
- BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
- BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
- BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
- EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 7 – 743311533
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
- HIDROELECTRICA SA Bucuresti Sucursala Hidrocentrale SEBES – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258731690
- KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039
- OLY BAGS SRL – cusator articole marochinarie – 1 – oliviaordean@yahoo.com
- OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111
- PELLETTERIE FIORENTINE SRL – croitor – 1 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
- POȘTA TABITA TOUR – manipulant marfuri – 1 – 0746018113
- ROMGER DIAGNOSTICA SRL – biochimist – 1 – 0787664431
- SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
- SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
- SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716
- TEOFARM SRL – asistent farmacist – 2 – 0744359140
- TEOFARM SRL – farmacist – 2 – 0744359140
- TRANS IVINIS CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/73234
- TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MUNTHIU VET SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769289761
- MUNTHIU VET SRL – lucrător comercial – 1 – 0769289761
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MONTANA CÂMPENI SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0733055808
- PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
- RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 7 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 7 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 2 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0744612264
- RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 10 – alpinateam.hr@gmail.com
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
- ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
- GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
- GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
- GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
- KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
- KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
- KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
- KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
- LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
- NOVA MODUL – femeie de serviciu – 1 – 0732980818
- SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
- SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
- MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator gestionar – 2 – 0742212343
- SANO VITAVET SRL – medic veterinar – 1 – 0746146546
- TECHNIQUE STAINLESS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – grama.viorel@yahoo.com
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596
- IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
- RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818
- TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 741073148
- NEW LUX CAR SRL – comerciant vanzator marfuri nealimentare – 1 – 0744108174
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
- AVRAM IANCU – ADRIPAN EUGEN SRL – operator la fabricarea produselor fainoase – 1 – 0763295873
- AVRAM IANCU – ADRIPAN EUGEN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763295873
- AVRAM IANCU – NIS CAZARE SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742180629
- AVRAM IANCU – NIS CAZARE SRL – menajera – 1 – 0742180629
- CAPÂLNA – DOCA TEAM CONS SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0743199310
- CAPÂLNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
- CETEA – VILLAGE INV SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0745106618
- CETEA – VILLAGE INV SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0745106618
- CETEA – VILLAGE INV SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0745106618
- CETEA – VILLAGE INV SRL – director economic – 1 – 0745106618
- CRICĂU – MAG POWER STORE SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 1 – 0744242933
- DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
- DRÂMBAR – DEKA STRUCTURI SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – dekastructuri@gmail.com
- DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – șef birou calitate – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
- DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
- GALDA DE JOS – ASSEN PROD SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0753660360
- GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812
- GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
- HOREA – HOREA WILD GLAMPING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767025500
- LUPȘA – MELYVIO FASHION SRL – lucrator comercial – 1 – 0744119710
- MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
- MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323
- MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
- PETREȘTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
- PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – asistent medical generalist – 1 – 0765208008
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
- ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
- SÂNCRAI – AGRO MARGIN SRL – ambalator manual – 1 – 0743095677
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
- SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
- ȘARD – AGROMAXMAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0722340213
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
- ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
- ȘARD – LUPEAN MARIUS Persoană Fizică Autorizată – instalator încalzire centrala si gaze – 1 – 0758548665
- SĂSCIORI – AGEESCAPE SRL – lucrator comercial – 1 – 0743148652
- ȘIBOT – METALLMEISTER – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0741922290
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0751086351
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
- STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
- ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310
- ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0743199310
- ȘUGAG – COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ – lucrator comercial – 1 – 0745860570
- TĂUȚI – CASA AMPEIA – camerista hotel – 1 – 0740155859
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
- TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
- UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
- VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
- VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
- VURPĂR – BLAGA TERMOSAN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0753488341
- VURPĂR – BLAGA TERMOSAN SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0753488341
- VURPĂR – SC BLAGA TERMOSAN SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0753488341
