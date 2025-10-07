Connect with us

Economie

Locuri de muncă în Alba: 520 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 2 ore

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 7 octombrie. Sunt vacante 520 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – consilier/expert/inspector/referent/economist în management – 1 – 0265260289
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 3 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • ALBATROS GOLD SRL – manipulant marfuri – 1 – 0728014600
  • ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971
  • BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • CARREFOUR ROMANIA SA – lucrator comercial – 1 – 0212067400
  • CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – manipulant marfuri – 1 – 0733700216
  • CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – legator manual (în poligrafie si ateliere speciale) – 2 – 0733700216
  • CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0733700216
  • CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – gestionar depozit – 1 – 0733700216
  • CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – legator manual (în poligrafie si ateliere speciale) – 1 – 0733700216
  • CORA OFFICE SOLUTIONS SRL Bărăbanț – agent contractari si achizitii (broker marfuri) – 1 – 0733700216
  • CORA PRINT SRL – operator la fabricarea detergentilor – 1 – 0733700216
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • ECO PACK SRL – lucrator gestionar – 1 – 0771103953
  • ECO PACK SRL – director vânzari – 1 – 0771103953
  • ELIT SRL Oarda – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
  • ELIT SRL Oarda – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
  • ELIT SRL Oarda – ambalator manual – 1 – 0721367218
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • FLOREA GRUP SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 6 – 0730230700
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • GIORDI TRANS SRL Micești – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 3 – 0723278582
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • MADIDENT CLINIC SRL Micești – asistent medical generalist – 1 – 0752644589
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575
  • ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
  • PEMONT LENJERIE SRL – femeie de serviciu – 2 – 0258811646
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0736414155
  • ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
  • RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 3 – 0743175729
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0760232221
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221
  • TOP HR BUSINESS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0358103516
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – operator introducere, validare si prelucrare date – 1 – 0258806130
  • UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – auditor intern în sectorul public – 1 – 0258806130
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ALLTEX RO TRADING SRL – vânzător – 1 – 0745320005
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 6 – 0722672725
  • GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 1 – 0744709382
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • PAPABOX SRL – pizzar – 4 – 0743175729
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
  • THAIMAY BEAUTY & BODY SRL – receptionist – 1 – 0751882218
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – educator specializat – 1 – 0258712228
  • ASOC.CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC – responsabil proces – 1 – 0258712228
  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ACCOUNTING LEX EXPERT – economist în gestiunea economica – 1 – 0743150974
  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
  • BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045642
  • EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 7 – 743311533
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • HIDROELECTRICA SA Bucuresti Sucursala Hidrocentrale SEBES – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258731690
  • KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039
  • OLY BAGS SRL – cusator articole marochinarie – 1 – oliviaordean@yahoo.com
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 1 – 0747807111
  • PELLETTERIE FIORENTINE SRL – croitor – 1 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
  • POȘTA TABITA TOUR – manipulant marfuri – 1 – 0746018113
  • ROMGER DIAGNOSTICA SRL – biochimist – 1 – 0787664431
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
  • SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716
  • TEOFARM SRL – asistent farmacist – 2 – 0744359140
  • TEOFARM SRL – farmacist – 2 – 0744359140
  • TRANS IVINIS CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/73234
  • TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MUNTHIU VET SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769289761
  • MUNTHIU VET SRL – lucrător comercial – 1 – 0769289761

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MONTANA CÂMPENI SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0733055808
  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 7 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 7 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 2 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB SRL – bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 10 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • NOVA MODUL – femeie de serviciu – 1 – 0732980818
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ SA – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator gestionar – 2 – 0742212343
  • SANO VITAVET SRL – medic veterinar – 1 – 0746146546
  • TECHNIQUE STAINLESS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – grama.viorel@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • CONTACO AUDIT CONSULT SRL – economist în economie generala – 2 – 0745377596
  • IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • RESUM SMART SRL – economist în economie generala – 1 – 0756796818
  • TONIC WASH LUXURY – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 741073148
  • NEW LUX CAR SRL – comerciant vanzator marfuri nealimentare – 1 – 0744108174

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AMPOIȚA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
  • AVRAM IANCU – ADRIPAN EUGEN SRL – operator la fabricarea produselor fainoase – 1 – 0763295873
  • AVRAM IANCU – ADRIPAN EUGEN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0763295873
  • AVRAM IANCU – NIS CAZARE SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742180629
  • AVRAM IANCU – NIS CAZARE SRL – menajera – 1 – 0742180629
  • CAPÂLNA – DOCA TEAM CONS SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0743199310
  • CAPÂLNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
  • CETEA – VILLAGE INV SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0745106618
  • CETEA – VILLAGE INV SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 1 – 0745106618
  • CETEA – VILLAGE INV SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0745106618
  • CETEA – VILLAGE INV SRL – director economic – 1 – 0745106618
  • CRICĂU – MAG POWER STORE SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 1 – 0744242933
  • DRÂMBAR – CRYSTAL GROUP SRL – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRÂMBAR – DEKA STRUCTURI SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – dekastructuri@gmail.com
  • DRÂMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – șef birou calitate – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • GALDA DE JOS – ASSEN PROD SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0753660360
  • GÂRBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 3 – 0743393812
  • GÂRBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • HOREA – HOREA WILD GLAMPING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767025500
  • LUPȘA – MELYVIO FASHION SRL – lucrator comercial – 1 – 0744119710
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
  • MIHALȚ – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323
  • MIRĂSLĂU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • PETREȘTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – asistent medical generalist – 1 – 0765208008
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
  • ROȘIA MONTANĂ – ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
  • SÂNCRAI – AGRO MARGIN SRL – ambalator manual – 1 – 0743095677
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
  • SÂNTIMBRU – TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
  • ȘARD – AGROMAXMAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 1 – 0722340213
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • ȘARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • ȘARD – LUPEAN MARIUS Persoană Fizică Autorizată – instalator încalzire centrala si gaze – 1 – 0758548665
  • SĂSCIORI – AGEESCAPE SRL – lucrator comercial – 1 – 0743148652
  • ȘIBOT – METALLMEISTER – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0741922290
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMȚ – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
  • ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310
  • ȘUGAG – ENERGOHOLDING SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0743199310
  • ȘUGAG – COOPERATIVA DE CONSUM ŞUGAG SOCIETATE COOPERATIVĂ – lucrator comercial – 1 – 0745860570
  • TĂUȚI – CASA AMPEIA – camerista hotel – 1 – 0740155859
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAȘ – OPTIM MNMARKET SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
  • UNIREA – UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
  • VINȚU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINȚU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VURPĂR – BLAGA TERMOSAN SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0753488341
  • VURPĂR – BLAGA TERMOSAN SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0753488341
  • VURPĂR – SC BLAGA TERMOSAN SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0753488341
Ultimele articole pe alba24
