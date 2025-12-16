Eveniment
Locuri de muncă în Alba: 526 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 16 decembrie. Sunt vacante 526 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.
AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE
Locuri de muncă / angajări ALBA IULIA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- DGA ROUTE S.R.L. - pizzar - 2 - 0723218149
- DRAGON R.C. SRL - ambalator manual - 1 - 0746033394
- LIVIODARIO SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 1 - 0731900600
- CARBONDIS - sef santier - 1 - 0745766240
- CARBONDIS - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 3 - 0745766240
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L - medic stomatolog - 1 - 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L - asistent medical generalist - 1 - 0744961976
- DR. CIULEA DENTAL CLINIC S.R.L - secretar administrativ - 1 - 0744961976
- TOTO RICCO SRL - ajutor bucatar - 3 - 0723146931
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- GICU TRANS SRL - conducator auto transport rutier de persoane - 3 - 0786191650
- IMSAT-ALBA SA - electrician în constructii - 2 - 0258816103
- IMSAT-ALBA SA - tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu - 1 - 0258816103
- IMSAT-ALBA SA - tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces - 1 - 0258816103
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 3 - 0745645001
- S.C. WAGONS MAINTENANCE SRL - programator de sistem informatic - 1 - contabilitate@wagon.ro
- YASIN SIMSEK TRANS SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0774015582
- ARMONI LAND - psiholog - 2 - 0744860143
- ARMONI LAND - terapeut ocupational - 1 - 0744860143
- ARMONI LAND - logoped - 1 - 0744860143
- SEWS ROMANIA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 10 - 0254206600
- JUSTICE SECURITY SERVICES SRL - agent de securitate - 1 - 0365404203
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 265260289
- ADMIN BAZINALA DE APA MURES - agent hidrotehnic - 1 - 265260289
- SC KANI CLUB SRL - ajutor ospatar - 4 - 0753834181
- SERALY KEB SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747188167
- DULCESA SRL - cofetar - 1 - 0745925181
- CORIOLAN IMPEX SRL - gestionar depozit - 1 - resurseumane@coriolan-distributie.ro
- AZ BUILDER SRL - lacatus-montator - 3 - 0725693725
- AZ BUILDER SRL - sudor - 3 - 0725693725
- RO.DE.X FASHION SRL - confectioner produse textile - 3 - 0740195535
- RO.DE.X FASHION SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 3 - 0740195535
- AȘK PRETZEL SRL - lucrator bucatarie (spalator vase mari) - 2 - 0759643342
- AȘK PRETZEL SRL - îngrijitor cladiri - 2 - 0759643342
- PEMONT LENJERIE SRL - confectioner-asamblor articole din textile - 7 - 0258811646
- TED ELECTRO S.R.L. - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0744357709
- TED ELECTRO S.R.L. - inginer instalatii pentru constructii - 1 - 0744357709
- PROFI ROM FOOD SRL - manager de zona - 1 - 0372568911
- VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL - operator la masini-unelte cu comanda numerica - 5 - 0372133794
- TECHSMART LABS SRL - tehnician resurse umane - 1 - 0749140261
- URS CONSTRUCT ALBA SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0745645001
- Rework One - manager de intreprindere sociala - 1 - 0762118072
- SC ORGANIC BAKERY SRL - femeie de serviciu - 1 - 0740195810
- SC ORGANIC BAKERY SRL - lucrator gestionar - 1 - 0740195810
- Restart Market Social SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0752962088
- Rework One - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0762118072
- Restart Market Social SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0752962088
- Restart Market Social SRL - agent comercial - 1 - 0752962088
- Restart Market Social SRL - tehnician/tehnician responsabil afacere, metode gestiune mijloace si utilaje - 1 - 0752962088
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0728108116
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0728108116
- ARDEALUL ART ECOLOGY SRL - inginer horticultor - 1 - 0728108116
- LĂCĂTUŞERIE DEVIPLUS SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 5 - 0744654454
- INNOVADENT WHITE S.R.L. - asistent de medicină dentară - 1 - 0754260103
- SC GARDEN FLESER DESIGN SRL - manager - 1 - 0788896111
- SC GARDEN FLESER DESIGN SRL - operator la masini-unelte semiautomate si automate - 1 - 0788896111
- SC GARDEN FLESER DESIGN SRL - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0788896111
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0264205069
- KINETOMED SRL - maseur - 1 - 0741221282
- YASIN SIMSEK TRANS SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0774015582
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. - electrician exploatare centrale si statii electrice - 4 - 0264205069
- TED ELECTRO S.R.L. - electrician în constructii - 1 - 0744357709
- SC HERMES BM - femeie de serviciu - 1 - contabilitate.hermes@yahoo.com
- SKI ŞURIANU SA - îngrijitor cladiri - 3 - 0731015399
- NEW START ALBA S.R.L. - manager de intreprindere sociala - 1 - 0745204051
- NEW START ALBA S.R.L. - pedagog scolar - 3 - 0745204051
- SC DAPAO SRL - ajutor bucatar - 1 - 0742659825
- SC DAPAO SRL - lucrator comercial - 1 - 0742659825
- PROFI ROM FOOD SRL - controlor tezaur - 1 - 0372568911
- DRUMTECH CONSTRUCT SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 1 - 0766448772
- TOP HR BUSINESS SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0358103516
- TOP HR BUSINESS SRL - specialist resurse umane - 1 - 0358103516
- TOP HR BUSINESS SRL - asistent manager - 1 - 0358103516
- ALBA OFFICE SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0790674667
- ALBA OFFICE SRL - operator introducere, validare si prelucrare date - 1 - 0790674667
- ALBA OFFICE SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674667
- MES BULDO SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0790674667
- MES BULDO SRL - consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economica - 1 - 0790674667
- MES BULDO SRL - agent de vânzari - 1 - 0790674667
- MES BULDO SRL - secretara - 1 - 0790674667
Locuri de muncă / angajări SEBEȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 5 - office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ospatar (chelner) - 5 - office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - camerista hotel - 2 - office@daciahotel.ro
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - lucrator pentru salubrizare spatii verzi - 1 - office@daciahotel.ro
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- KLOOS DEAL S.R.L. - manipulant marfuri - 3 - 0747635467
- EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA - agent de vânzari - 1 - 0749045642
- BELLA ARTE ADDA SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 4 - 0745580122
- DIMAR LOGISTICA EXPRES SRL - sofer de autoturisme si camionete - 2 - 0756064618
- LIBRARIA DANIELA SRL - grafician - 1 - 0743199310
- GOOD FOOD & HOSTING SRL - ajutor bucatar - 2 - office@daciahotel.ro
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. - ungator-gresor - 1 - 0724232863
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 2 - 0724232863
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. - electrician de întretinere si reparatii - 1 - 0724232863
- ZG TIMBER SEBES S.R.L. - muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide - 4 - 0724232863
- DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. - operator introducere, validare si prelucrare date - 3 - 0743515200
- STAR COMPANY SRL - operator la masini-unelte cu comanda numerica - 1 - 0748806367
- TRANS AVRAM SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 1 - 0258730779
- TRANS AVRAM SRL - paznic - 1 - 0258730779
- RECHEA CONCEPT S.R.L. - casier - 1 - 0740099788
- LA DOCTORU VET S.R.L. - casier - 1 - 0769289761
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - operator la masini-unelte cu comanda numerica - 3 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sef formatie - 2 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - lacatus mecanic - 5 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - sudor - 5 - 0358401269
- CONSTRUCŢII ŞI SERVICII SRL - inginer mecanic - 2 - 0358401269
- DROKER SRL - muncitor necalificat în industria confectiilor - 10 - 0747559604
- DROKER SRL - confectioner articole din piele si înlocuitori - 5 - 0747559604
- OPRIŢA BUSINESS SRL - ajutor bucatar - 1 - 0747807111
- DROKER SRL - mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte - 1 - 0747559604
- KROMSA TOTAL CONSTRUCT - ajutor bucatar - 1 - 0743199310
Locuri de muncă / angajări AIUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon/ email
- THOMAS FOOD SRL - lucrator comercial - 3 - anca_stoica2005@yahoo.com
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - izolator termic - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - tehnician constructor - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - maistru constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar rosar-tencuitor - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - faiantar - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - inginer constructii civile, industriale si agricole - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zugrav - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - zidar pietrar - 1 - 0734567031
- MIOMAR UNIVERSAL SRL - lucrator comercial - 3 - 0742212343
- ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA - infirmier/infirmiera - 1 - 0771294102
- ECOTURA VERDE SRL - ghid de turism - 1 - 0748913764
- PREBET AGGREGATES SRL - muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje - 10 - resurseumane@prebet.ro
- ECOTURA VERDE SRL - agent de asistenta turistica - 1 - 0748913764
- GRADINA URBANA - peisagist - 1 - 0745538169
- GRADINA URBANA - îngrijitor spatii verzi - 2 - 0745538169
- GEORGIA CATERING SRL - femeie de serviciu - 2 - 0743016221
Locuri de muncă / angajări BLAJ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon / email
- I.A.M.U. SA - lacatus mecanic - 4 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - operator la masini-unelte cu comanda numerica - 10 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice - 4 - 0258711907
- I.A.M.U. SA - electromecanic masini si echipamente electrice - 1 - 0258711907
- KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL - sef santier - 1 - 0734567031
- DEVICA SOLUTIONS S.R.L. - manager de produs - 1 - 0787202534
- EVENTCRIS S.R.L. - manager de intreprindere sociala - 1 - 0751399077
- EVENTCRIS S.R.L. - administrator - 1 - 0751399077
- EVENTCRIS S.R.L. - lucrator comercial - 1 - 0751399077
- EVENTCRIS S.R.L. - sef departament logistica - 1 - 0751399077
- ROCKGYM - manager - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - receptionist - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - femeie de serviciu - 1 - 0753915245
- ROCKGYM - antrenor - 1 - 0753915245
- TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - biolog - 1 - 0740242956
- TOPDIAGNOSTIC LABORATORY SRL - asistent medical generalist - 1 - 0740242956
- APIS COM SRL - electrician în constructii - 1 - 0729032080
- APIS COM SRL - sudor - 1 - 0729032080
- APIS COM SRL - dulgher (exclusiv restaurator) - 1 - 0729032080
- APIS COM SRL - fierar betonist - 1 - 0729032080
- APIS COM SRL - zidar rosar-tencuitor - 1 - 0729032080
- APIS COM SRL - pavator - 2 - 0729032080
- APIS COM SRL - faiantar - 1 - 0729032080
- APIS COM SRL - montator pereti si plafoane din ghips-carton - 1 - 0729032080
Locuri de muncă / angajări ABRUD
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- SILINEL TURIST SRL - lucrator comercial - 1 - 0743863233
- SUN INDUSTRY SRL - asistent manager - 2 - 0744544137
Locuri de muncă / angajări CÂMPENI
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/email
- PITICII ZAMBARETI - profesor în învatamântul primar - 1 - 0749325498
- RIVALY C.H. SRL - ospatar (chelner) - 5 - 0744612264
- RIVALY C.H. SRL - lucrator gestionar - 5 - 0744612264
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - bucatar - 1 - 0735417292
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
- RIVALY C.H. SRL - brutar - 1 - 0744612264
Locuri de muncă / angajări CUGIR
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- LIBRA GUARD SRL - agent de securitate - 2 - 0745619243
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - maseur de întretinere si relaxare - 1 - 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0762399560
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - kinetoterapeut - 2 - 0762399560
- KLETT HAIR SRL - coafor stilist - 1 - 0765477427
- KLETT HAIR SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0765477427
- SERVPARTS IT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0767675048
- SERVPARTS IT SRL - tehnician electronica - 2 - 0767675048
- SERVPARTS IT SRL - lucrator comercial - 2 - 0767675048
- GUST URBAN TRUCK SRL - bucatar - 1 - 0769415564
- GUST URBAN TRUCK SRL - vânzator ambulant de produse alimentare - 2 - 0769415564
- GREEN VELVET SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - organizator evenimente - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - receptioner de hotel - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - ospatar (chelner) - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 1 - 0731163879
- GREEN VELVET SRL - lucrator pentru salubrizare - 1 - 0731163879
- KLETT CAR SRL - mecanic auto - 1 - 0760324378
- KLETT CAR SRL - inspector tehnic - 1 - 0760324378
- KLETT CAR SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0760324378
- ARMONIA HEALTH CENTER SRL - terapeut în terapii complementare - 1 - 0762399560
- MOTORHELP SERVICE - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 2 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - manager de intreprindere sociala - 2 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0761133811
- MOTORHELP SERVICE - vopsitor auto - 1 - 0761133811
- OFFROAD & RELOAD SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0766630863
- IVET SRL - manipulant marfuri - 4 - 0735845720
- MING XIANG S.R.L. - lucrator comercial - 2 - 0773785980
Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - bucatar - 1 - 0735417292
- BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. - bucatar-sef - 1 - office@bailesarateocnamures.ro
- ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. - ajutor bucatar - 1 - 0735417292
- BORING PATH SRL - manager general - 1 - 0772169861
Locuri de muncă / angajări TEIUȘ
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- NEXT LEVEL SECURITY SRL - paznic - 1 - 0724312176
Locuri de muncă / angajări ZLATNA
Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail
- MOGUŢ JUNIOR SRL - muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii - 2 - 0741073148
- PIVNITA DOMNEASCA - ospatar (chelner) - 1 - 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA - manager - 1 - 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA - bucatar - 1 - 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA - ajutor bucatar - 1 - 0744902683
- PIVNITA DOMNEASCA - barman - 1 - 0744902683
Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ
Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail
- AVRAM IANCU - ADRIPAN EUGEN SRL - operator la fabricarea produselor fainoase - 1 - 0763295873
- AVRAM IANCU - ADRIPAN EUGEN SRL - agent de vânzari - 1 - 0763295873
- AVRAM IANCU - SC DOBRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0742987685
- AVRAM IANCU - SC DOBRA SRL - receptioner de hotel - 1 - 0742987685
- BARABANT - SOLID WOOD ALBA SRL - constructor-montator de structuri metalice - 1 - 0767647371
- BARABANT - SOLID WOOD ALBA SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 3 - 0767647371
- BENIC - SMART START BENIC S.R.L. - ajutor bucatar - 1 - 0730254245
- BIIA - PIZZERIA TARANEASCA SRL - bucatar - 1 - 0749015179
- CIUMBRUD - RESPIRO HUB SRL - lucrator prin arte combinate - 1 - 0751366128
- CULDESTI - SC DOR DE MUNTE SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0747681863
- CULDESTI - SC DOR DE MUNTE SRL - organizator activitate turism (studii medii) - 2 - 0747681863
- CULDESTI - SC DOR DE MUNTE SRL - femeie de serviciu - 1 - 0747681863
- CULDESTI - SC DOR DE MUNTE SRL - îngrijitor spatii verzi - 1 - 0747681863
- CUT - S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L - fotograf - 1 - 0747423980
- CUT - S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L - administrator - 1 - 0747423980
- CUT - S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L - cameraman - 1 - 0747423980
- CUT - S.C EVERLIGHT PRODUCTIONS S.R.L - editor imagine - 1 - 0747423980
- DAIA ROMANA - SC NEL & UTU PROFESIONAL - zidar pietrar - 1 - 0761625107
- DAIA ROMANA - SMART PERSPECTIVE SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0769772189
- DAIA ROMANA - SMART PERSPECTIVE SRL - expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 3 - 0769772189
- DOBRA - A N SERV TIME S.R.L. - lucrator comercial - 1 - 0766451968
- DRAMBAR - S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. - electrician de întretinere si reparatii - 2 - 0720517964
- DRAMBAR - DEPOZIT PLUS SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0744584284
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - sudor - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - tâmplar universal - 5 - 0744693292
- GALDA DE JOS - ALBANI FOREX SRL - cusator piese din piele si înlocuitori - 5 - 0744693292
- GARBOVA DE JOS - THAIMAY SPA SRL - maseur de întretinere si relaxare - 2 - 0749225290
- GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0743393812
- GARBOVA DE JOS - AYO SPEED AUTO SRL - dispecer - 1 - 0743393812
- JIDVEI - JIDVEI SRL FILIALA ALBA - inginer horticultor - 1 - 0258/88188
- LAZ - VERO MOL CAFFE S.R.L. - manipulant marfuri - 1 - 0725392759
- LUNCA - SC SELMAR WASH SRL - alti muncitori în servicii pentru curatenie - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - ospatar (chelner) - 2 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0754228083
- LUNCA BISERICII - SC POPASUL IANCULUI VIDRA SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0754228083
- MICESTI - GIORDI TRANS SRL - conducător auto transport rutier de mărfuri - 2 - 0731317232
- MIHALT - LINDEEA SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0768896832
- MIRASLAU - ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA - manipulant marfuri - 1 - 0744572894
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - manager - 1 - 0775231457
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - montator aparate aer conditionat - 1 - 0775231457
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - instalator ventilare si conditionare apa - 1 - 0775231457
- MODOLESTI - ECOTERM INSTAL SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0775231457
- PANADE - FRESH24WASH SRL - spalator vehicule - 2 - 0765824643
- PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 1 - 0755724501
- PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - manager - 1 - 0755724501
- PIANU DE JOS - ECO SOBE SRL - sofer de autoturisme si camionete - 1 - 0755724501
- PIANU DE SUS - SC PIANU AUTOSERVICE SRL - mecanic auto - 1 - 0765066835
- SALISTEA - TOBOGANUL CU ZAMBETE SRL - manipulant marfuri - 1 - 0764471910
- SANTIMBRU - S.C. TRANSAVIA S.A. - electrician de întretinere si reparatii - 10 - 0748200044
- SANTIMBRU - S.C. TRANSAVIA S.A. - electromecanic - 10 - 0748200044
- SANTIMBRU - S.C. TRANSAVIA S.A. - lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale - 7 - 0748200044
- SANTIMBRU - S.C. TRANSAVIA S.A. - stivuitorist - 5 - 0748200044
- SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - director general societate comerciala - 1 - 0748947917
- SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - specialist marketing - 1 - 0748947917
- SARD - ATELIER MENSWEAR SRL - croitor - 2 - 0748947917
- SARD - SC PREFABRICATE BODEA SRL - manager - 1 - 0726121599
- SARD - SC PREFABRICATE BODEA SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0726121599
- SARD - SC PREFABRICATE BODEA SRL - tehnician mecanic - 1 - 0726121599
- SARD - SC VARVARA CONS SRL - administrator - 1 - 0765895326
- SARD - SC VARVARA CONS SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 3 - 0765895326
- SEBESEL - PD GLOBAL SRL - administrator - 1 - 0748112063
- SEBESEL - PD GLOBAL SRL - spalator vehicule - 3 - 0748112063
- SEBESEL - PD GLOBAL SRL - functionar administrativ - 1 - 0748112063
- SEUSA - SC THEARTOFSMILE SRL - curier - 1 - 0745005370
- STRUNGARI - SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - administrator societate comerciala - 1 - 0751877994
- STRUNGARI - SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil de mediu - 1 - 0751877994
- STRUNGARI - SC ECOSTRUCTAI EXPERT SRL - responsabil al managementului responsabilitatii sociale - 1 - 0751877994
- SUGAG - TRANSALPINA CARN S.R.L. - manager de intreprindere sociala - 1 - 0744597101
- SUGAG - TRANSALPINA CARN S.R.L. - operator la fabricarea mezelurilor - 3 - 0744597101
- SUGAG - ARDEALU DAN SRL - lucrator comercial - 1 - 0769237063
- TELNA - SC MONIQUE EXCAVATII SRL - muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet - 2 - 0723815279
- TELNA - SC MONIQUE EXCAVATII SRL - manager - 1 - 0723815279
- TELNA - SC MONIQUE EXCAVATII SRL - masinist la masini pentru terasamente (ifronist) - 1 - 0723815279
- TURDAS - OPTIM MNMARKET S.R.L. - lucrator comercial - 3 - 0751631980
- TURDAS - OPTIM MNMARKET S.R.L. - operator introducere, validare si prelucrare date - 5 - 0751631980
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - manager - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - responsabil cazare - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - lucrator social - 1 - 0749484737
- VAMA SEACA - Grozav Home SRL - menajera - 1 - 0749484737
- VINTU DE JOS - CONTI IMPEX SRL - muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor - 1 - 0744602188
- VINTU DE JOS - CONTI IMPEX SRL - manipulant marfuri - 1 - 0744602188
- VINTU DE JOS - CONTI IMPEX SRL - îngrijitor cladiri - 1 - 0744602188
- VINTU DE JOS - ALPINA TEAM CONSULTING S.R.L. - confectioner cablaje auto - 7 - 0720085887
- VLADESTI - RASFAT DE POVESTE SRL - bucatar - 1 - 0748913764
- VLADESTI - RASFAT DE POVESTE SRL - manager de intreprindere sociala - 1 - 0748913764
- VLADESTI - RASFAT DE POVESTE SRL - lucrator comercial - 1 - 0748913764
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.