Economie

Locuri de muncă în Alba: 544 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

bursa locuri munca

Publicat

acum 48 de secunde

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 16 octombrie. Sunt vacante 520 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

AICI: ADAUGĂ ANUNȚ ANGAJARE

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • ABI ACCOUNTING SRL – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – manipulant marfuri – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – sortator produse – 2 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – operator la recoltarea si toaletarea arborilor forestieri – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • AIDA BEST CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 3 – 0756101055
  • ALBATROS GOLD SRL – îngrijitor animale – 1 – 0728014600
  • ASOCIATIA AS 2001 ALBA IULIA – formator – 1 – 0726248971
  • BASEALEXIA RAYD SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0729202853
  • BELMI TRADE SRL – ajutor bucatar – 1 – 0754388344
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • CARBONDIS – director general societate comerciala – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – sef santier – 1 – 0745766240
  • CARBONDIS – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 3 – 0745766240
  • CMC BEST CONSTRUCT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0792201625
  • COMPACT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – compact_construct@yahoo.com
  • COMPACT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – compact_construct@yahoo.com
  • COMPACT CONSTRUCT SRL – femeie de serviciu – 2 – compact_construct@yahoo.com
  • CORIOLAN IMPEX SRL – agent de vânzari – 1 – resurseumane@coriolan – distributie.ro
  • DALYCAFE SRL – lucrator comercial – 1 – 0745787427
  • DGA ROUTE SRL – pizzar – 2 – 0723218149
  • DIGITAL INFO SRL – operator calculator electronic si retele – 2 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – programator ajutor – 1 – 0728040572
  • DIGITAL INFO SRL – manager – 1 – 0728040572
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – medic stomatolog – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – asistent medical generalist – 2 – 0744961976
  • DR. CIULEA DENTAL CLINIC SRL – secretar administrativ – 1 – 0744961976
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 5 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • ECOPOWER ALBA SRL – electrician în constructii – 3 – 0748105821
  • FAR FOUNDATION SRL – manager proiect – 1 – 0263708010
  • GICU TRANS SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 3 – 0786191650
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • IMSAT – ALBA SA – electrician în constructii – 2 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu – 1 – 0258816103
  • IMSAT – ALBA SA – tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video, control acces – 1 – 0258816103
  • INFOSERVICE ALBA SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • INFOSERVICE ALBA SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • INVENT INSTAL SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 3 – 0723278582
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – asistent medical generalist – 3 – 0723278582
  • KLAUS MESAGER SRL – curier – 1 – 0744256764
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • LPP ROMÂNIA FASHION SRL – lucrator comercial – 1 – 0744674465
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • MAXITRAILER SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – maxitrailer64@gmail.com
  • NEMO INVESTIGO SRL – agent de securitate – 1 – 0745209939
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – inginer topograf – 1 – 0742538575
  • NVR TERRA SURVEYING SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0742538575
  • ONTIME INSTAL SRL – instalator instalatii tehnico – sanitare si de gaze – 1 – 0740619647
  • ONTIME INSTAL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0740619647
  • ORIZONT BUSINESS EXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0358103516
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner – asamblor articole din textile – 7 – 0258811646
  • PILOUS PACKAGING ROMANIA SRL – confectioner – asamblor articole din carton – 1 – 0744134389
  • POWER GREEN WIRE SRL – tehnician energetician/electrician – 1 – 0755517938
  • POWER GREEN WIRE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0755517938
  • RO.DE.X FASHION SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0740195535
  • ROST INTERIOR SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – decorator interioare – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – animator socioeducativ – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – logistician responsabil comenzi – 1 – 0736414155
  • ROST INTERIOR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0736414155
  • ROTI BUNE TECH – mecanic auto – 1 – 0775360772
  • RUBI START BUSINESS SRL – pizzar – 3 – 0743175729
  • SECURED SR SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 20 – 0254206600
  • SIDE GRUP SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0257216644
  • SIDE GRUP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0257216644
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – agent de securitate – 1 – 0760232221
  • SPARTA GUARD SECURITY SRL – sef tura servicii securitate – 2 – 0760232221
  • TARTAN ECO SRL – director societate comerciala – 1 – 0730608242
  • TARTAN ECO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0730608242
  • TOP HR BUSINESS SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0358103516
  • TOTO RICCO SRL – ajutor bucatar – 3 – 0723146931
  • C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA SA – SUCURSALA TERITORIALA DE TRANSPORT SIBIU – sef/sef adjunct tura statie electrica (studii medii) – 2 – 0269207120
  • URBAN CONSTRUCT TRANSILVANIA SRL – instalator apa, canal – 4 – 0730244833
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – primitor – distribuitor materiale si scule – 1 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – tâmplar universal – 1 – 0745645001
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 3 – 0745645001
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – specialist mentenanta electromecanica – automatica echipamente industriale – 1 – 0372133794
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – inginer mecanic – 1 – contabilitate@wagon.ro
  • WAGONS MAINTENANCE SRL – programator de sistem informatic – 1 – contabilitate@wagon.ro

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • AGROLIV SRL – lucrator comercial – 1 – 0735803943
  • ALLTEX RO TRADING SRL – vânzator – 1 – 0745320005
  • ATELIER LUCIA MODERN DESIGN SRL – croitor – 2 – 0758258487
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • GEORGIA CATERING SRL – ajutor bucatar – 1 – 0743016221
  • GEORGIA CATERING SRL – manipulant marfuri – 1 – 0743016221
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – izolator termic – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – tehnician constructor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zugrav – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – faiantar – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – inginer constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – constructor structuri monolite – 1 – 0734567031
  • LUK DE LUX SRL – lucrator comercial – 1 – 0744709382
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – strungar universal – 2 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 2 – 0742212343
  • NATUR SRL – ambalator manual – 2 – 0743115127
  • PAPABOX SRL – pizzar – 2 – 0743175729
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – receptionist – 1 – 0751882218
  • THOMAS FOOD SRL – lucrator comercial – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com
  • THOMAS FOOD SRL – casier – 3 – anca_stoica2005@yahoo.com

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – maistru constructii civile, industriale si agricole – 1 – 0734567031
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – sef santier – 1 – 0734567031
  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • WISENTERPRISE SRL – ajutor bucatar – 7 – 0743758846

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • BADEA GHEORGHE AGRO SRL – vânzator – 1 – 0742019475
  • BELLA ARTE ADDA SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 4 – 0745580122
  • BENA CONCEPT – zidar pietrar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – faiantar – 2 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0788341443
  • BENA CONCEPT – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0788341443
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – operator vânzari prin telefon – 5 – 0743515200
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – femeie de serviciu – 1 – 0743515200
  • EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – agent de vânzari – 1 – 0749045288
  • EURO TEAM GB SPEDITION SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 5 – 0743311533
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 5 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • Societatea De Producere A Energiei Electrice In Hidrocentrale „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – electrician exploatare centrale si statii electrice – 1 – 0258731690
  • KLOOS DEAL SRL – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • LOGROTEX SRL – confectioner, prelucrator în industria textila – 1 – 0753885039
  • MOTO PROFI – electromecanic – 1 – 0743199310
  • PELLETTERIE FIORENTINE S.R.L. – confectioner articole din piele si înlocuitori – 2 – oana.radu@pelletteriefiorentine.ro
  • POȘTA TABITA TOUR – manipulant marfuri – 1 – 0746018113
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini – unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005
  • SERGIANA RETAIL SRL – lucrator comercial – 1 – 0721239716
  • TEOFARM SRL – asistent farmacist – 2 – 0744359140
  • TEOFARM SRL – farmacist – 2 – 0744359140
  • TRANS IVINIS CO SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/73234
  • TRIMODA SRL – vânzator – 1 – 0755461400

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MUNTHIU VET SRL – femeie de serviciu – 1 – 0769289761

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MONTANA CÂMPENI SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 2 – 0733055808
  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – preparator de semifabricate si preparate culinare – 2 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 2 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0744612264
  • ZAZA DURUM KEBAB S.R.L. – bucatar – 1 – 0735417292

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 10 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 10 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – ajutor bucatar – 1 – 0767774169
  • ANISA GLAMOUR EVENTS SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0767774169
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – maseur de întretinere si relaxare – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0762399560
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – kinetoterapeut – 2 – 0762399560
  • GREEN VELVET SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – organizator evenimente – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – receptioner de hotel – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – ospatar (chelner) – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 1 – 0731163879
  • GREEN VELVET SRL – lucrator pentru salubrizare – 1 – 0731163879
  • GUST URBAN TRUCK SRL – bucatar – 1 – 0769415564
  • GUST URBAN TRUCK SRL – vânzator ambulant de produse alimentare – 2 – 0769415564
  • GUST SRL – ajutor bucatar – 2 – 0765444323
  • KLETT HAIR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – coafor stilist – 1 – 0765477427
  • KLETT HAIR SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0765477427
  • KLETT CAR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – mecanic auto – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – inspector tehnic – 1 – 0760324378
  • KLETT CAR SRL – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 1 – 0760324378
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • SERVPARTS IT SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – tehnician electronica – 2 – 0767675048
  • SERVPARTS IT SRL – lucrator comercial – 2 – 0767675048

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – mozaicar restaurator – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator gestionar – 2 – 0742212343

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP SRL – manipulant marfuri – 1 – 0744627674

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AMPOITA – TOP PROIECT INSTAL SRL – responsabil tehnic cu execuția – 1 – 0756654726
  • BARABANT – E &amp; M BUILD DESIGN SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0745293114
  • CAPALNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
  • CIUGUD – SILENCE AND TIME – maseur – 1 – 0749973272
  • CIUGUD – SILENCE AND TIME – specialist în relatii publice – 1 – 0749973272
  • COLTESTI – CONACUL SECUIESC RURAL SRL – ajutor bucatar – 1 – 0720038989
  • DAIA ROMANA – DAN FAM RESIDENCE SRL – ajutor bucatar – 1 – dannicu73@gmail.com
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – casier – 1 – 0766451968
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – șef birou calitate – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – gestionar depozit – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – inginer productie – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – tehnician programare, lansare, urmarirea productiei – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TOBIMAR SRL – manipulant marfuri – 2 – 0729381338
  • DRAMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855
  • DRAMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – sapator manual – 1 – 0258815855
  • DRAMBAR – MUREŞUL DRÂMBAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258815855
  • FENES – PHENIX CONTEXPERT SRL – economist în gestiunea economica – 1 – 0745813583
  • GARBOVA – MOGA CONSTRUCT SERVICII SRL – casier – 1 – 0744819893
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0743393812
  • MATISESTI – CARPATHIAN TIMBER WOOD S.R.L. – logistician responsabil comenzi – 1 – 0765319314
  • MICESTI – GIORDI TRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 2 – 0731317232
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – educator specializat – 1 – 0744614323
  • MIRASLAU – ISPAS LUCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA – manipulant marfuri – 1 – 0744572894
  • MUSCA – TRAUST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0743920283
  • MUSCA – TRAUST CONSTRUCT S.R.L. – fierar betonist – 1 – 0743920283
  • OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
  • OARDA – ELIT SRL – manipulant marfuri – 1 – 0721367218
  • OARDA – ELIT SRL – ambalator manual – 1 – 0721367218
  • PETRESTI – PEHART TEC GRUP S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0743559716
  • PETRESTI – GENERAL UNLIMITED S.R.L. – ajutor bucatar – 3 – georgetahasiu89@yahoo.com
  • PETRESTI – GENERAL UNLIMITED S.R.L. – ospatar (chelner) – 5 – georgetahasiu89@yahoo.com
  • PETRESTI – GENERAL UNLIMITED S.R.L. – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 5 – georgetahasiu89@yahoo.com
  • PIANU DE JOS – CENTRUL MEDICAL LAURA CĂTANĂ SRL – medic specialist psihiatru – 1 – 0765208008
  • PIANU DE SUS – MANOILA UTIL SRL – stivuitorist – 1 – 0743085556
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 1 – 0740288569
  • SANCEL – LUX PRINT DECOR SRL – administrator societate comerciala – 1 – 0768548310
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 10 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 7 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 5 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SARD – MILAN CONS S.R.L. – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 5 – 0731534954
  • SASCIORI – SC AGEESCAPE SRL – lucrator comercial – 1 – 0743148652
  • SECASEL – MARY PAN VIILOR S.R.L. – ambalator manual – 2 – 0742518018
  • SIBOT – metallmeister – muncitor necalificat în industria confectiilor – 1 – 0741922290
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 4 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0751086351
  • STREMT – ACIT CONSTRUCT SRL – zidar rosar – tencuitor – 3 – 0751086351
  • SUGAG – ENERGOHOLDING SRL – inginer electromecanic – 1 – 0743199310
  • SUGAG – MUNTHIU VET S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0769289761
  • SUGAG – DAINER SRL – conducator întreprindere mica – patron (girant) în comert – 1 – 0743199310
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
  • UNIREA – SC UNILACT TRANSILVANIA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0745543871
  • VINGARD – S.C BAKE&RENT S.R.L – administrator – 1 – 0754772211
  • VINGARD – S.C BAKE&RENT S.R.L – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0754772211
  • VINGARD – S.C BAKE&RENT S.R.L – specialist mentenanta mecanica echipamente industriale – 1 – 0754772211
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINTU DE JOS – JAVLA CRISTINA GIORGIANA – director societate comerciala – 1 – 0758544123
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

