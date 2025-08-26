Connect with us

Locuri de muncă în Alba: 553 posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM

Publicat

acum 51 de secunde

Locuri de muncă în Alba: Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 26 august.
Sunt vacante 553 posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • LUKFOOD TEAM S.R.L. – ajutor bucatar – 2 – madalinapacurar95@gmail.com
  • DGA ROUTE S.R.L. – pizzar – 2 – 0723218149
  • DRAGON R.C. SRL – brutar – 1 – 0746033394
  • DRAGON R.C. SRL – cofetar – 1 – 0746033394
  • COSTUMANIA KIDS S.R.L. – croitor – 1 – 0770181253
  • VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL – tehnician asigurarea calitatii – 3 – 0372133794
  • SC SATURN SA – turnator formator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – curatitor-sablator – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – modelier lemn – 2 – 0258812764
  • SC SATURN SA – frezor universal – 2 – 0258812764
  • MAŞINI DE CUSUT ONE SRL – mecanic intretinere si reparatii utilaje din industria textila, confectii si incaltaminte – 2 – office.sorinalb@gmail.com
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 1 – 0746033394
  • ABI ACCOUNTING S.R.L. – economist în economie generala – 1 – contact@abiaccounting.com
  • LIVIODARIO SRL – conducator auto transport rutier de persoane – 5 – 0731900600
  • SC HERMES BM – femeie de serviciu – 1 – contabilitate.hermes@yahoo.com
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 2 – 0745645001
  • PROFI ROM FOOD SRL – director magazin – 1 – 0372568911
  • SELENA SRL – agent de vânzari – 1 – 0744502077
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 6 – 0723278582
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 5 – 0254206600
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • KINETOMEDICA PLUS SRL – fiziokinetoterapeut – 5 – 0723278582
  • BIO TERAPIA PLUS SRL – asistent medical generalist – 5 – 0723278582
  • Cresa Crestem Frumos – educator puericultor – 1 – 0744627922
  • PEMONT LENJERIE SRL – confectioner-asamblor articole din textile – 5 – 0258811646
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – fasonator mecanic (cherestea) – 1 – 0756101055
  • ROTI BUNE TECH – administrator societate comerciala – 1 – 0775360772
  • ROTI BUNE TECH – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0775360772
  • CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL – medic medicina generala – 1 – 0735177570
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – sortator produse – 1 – 0756101055
  • JUSTICE SECURITY SERVICES SRL – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • PHYSIOBASIC S.R.L. – terapeut ocupational – 2 – 0723278582
  • ALBA VET SA – asistent veterinar – 1 – 0724588207
  • ALBA VET SA – medic veterinar – 1 – 0724588207
  • FLANCO RETAIL SA – director magazin – 1 – 0212038100
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – inginer electroenergetica – 1 – 0264205069
  • DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. – electrician exploatare retele electrice – 4 – 0264205069
  • URS CONSTRUCT ALBA SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – 0745645001
  • SECURED SR S.R.L. – agent de securitate – 2 – 0365404203
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – manager – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – instalator retele termice si sanitare – 1 – 0748025672
  • GOSPODARIA DE INSTALATII SRL – tehnician instalatii în constructii – 2 – 0748025672
  • KINETOMED SRL – fiziokinetoterapeut – 1 – 0741221282
  • KINETOMED SRL – maseur – 2 – 0741221282
  • DOCU FLEX SRL – agent de vânzari – 2 – 0744535199
  • DOCU FLEX SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 1 – 0744535199
  • DOCU FLEX SRL – alti muncitori calificati neclasificati în grupele de baza anterioare – 2 – 0744535199
  • DRAGON R.C. SRL – ambalator manual – 3 – 0746033394
  • ESTETIC LINE BY DIANA – manichiurist – 1 – 0740611644
  • RARA ONE – administrator societate comerciala – 1 – 0741990358
  • TRANSILVANIA FORWARD – specialist marketing – 1 – 0764590073
  • ENVIBE SRL – lucrator comercial – 1 – 0742924527
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – îngrijitor animale – 1 – 0756101055
  • TERRA MED LABORATOR SRL – registrator medical – 1 – contaterramedlab@gmail.com
  • VITA NOVA CENTER SRL – asistent medical generalist – 1 – 0742318186
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – arhivar – 1 – 0265260289
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – lacatus mecanic – 1 – 0265260289
  • LACTO AGRAR SRL – îngrijitor animale – 2 – 0733987431
  • ADMIN BAZINALA DE APA MURES – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0265260289
  • CHRISTINNE S CONCEPT SRL – director societate comerciala – 1 – 0748611974
  • DN AGRAR STRAJA SRL – îngrijitor animale – 4 – 0721287870
  • INVENT INSTAL S.R.L. – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0747983742
  • PERFORMER CONTA SRL – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0726734920
  • Infoservice Alba SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0728040568
  • Infoservice Alba SRL – tehnician echipamente de calcul si retele – 4 – 0728040568
  • Infoservice Alba SRL – agent vânzari standarde si produse conexe – 1 – 0728040568
  • BERI GRUP SRL – excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate – 2 – 0745651600
  • Digital Info SRL – manager – 1 – 0728040572
  • Digital Info SRL – programator ajutor – 2 – 0728040572
  • Digital Info SRL – operator calculator electronic si retele – 3 – 0728040572
  • ALFA OMEGA GROUP SRL – îngrijitor cladiri – 1 – 0766645047
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
  • AIDA BEST CONSTRUCT S.R.L. – muncitor necalificat în silvicultura – 4 – 0756101055
  • MECATRONICS SA – femeie de serviciu – 1 – 0724341199
  • PERFETTO TRADING SRL – îngrijitor spatii hoteliere – 2 – 0744592968
  • SEWS ROMANIA SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 10 – 0254206600

Locuri de muncă / angajări AIUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • CIUMBRUD PLANT SRL – muncitor necalificat în agricultura – 3 – 0722672725
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – psiholog în specialitatea psihologie clinica – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus mecanic – 2 – 0721444844
  • GALWAY SPORT SRL – tehnician electromecanic – 1 – 0258865646
  • GALWAY SPORT SRL – gestionar depozit – 1 – 0258865646
  • ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA – asistent medical generalist – 1 – 0771294102
  • MAGIC AGROJET SA – frezor universal – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – lacatus constructii metalice si navale – 2 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – sudor cu arc electric cu electrod fuzibil în mediu de gaz protector – 4 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – stivuitorist – 1 – 0721444844
  • MAGIC AGROJET SA – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 1 – 0721444844
  • MIOMAR UNIVERSAL SRL – lucrator comercial – 3 – 0742212343
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – manager general – 1 – 0751882218
  • THAIMAY BEAUTY & BODY S.R.L. – operator intretinere corporala – 2 – 0751882218
  • PREBET AGGREGATES SRL – muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje – 10 – resurseumane@prebet.ro
  • KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL – zidar pietrar – 2 – 0734567031
  • GEORGIA CATERING SRL – lucrator comercial – 1 – 0743016221
  • VANGAO S.R.L. – controlor calitate – 1 – 0740903545

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • I.A.M.U. SA – lacatus mecanic – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 10 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electrician protectie relee, automatizari si masuratori electrice – 4 – 0258711907
  • I.A.M.U. SA – electromecanic masini si echipamente electrice – 1 – 0258711907
  • DIGITALPILOT ADVISORY S.R.L – agent servicii client – 1 – 0752125407

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ajutor bucatar – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – ospatar (chelner) – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – camerista hotel – 2 – office@daciahotel.ro
  • GOOD FOOD & HOSTING SRL – lucrator pentru salubrizare spatii verzi – 1 – office@daciahotel.ro
  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ALTEX ROMANIA SRL – lucrator gestionar – 1 – 0212062001
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • TRANS AVRAM SRL – paznic – 1 – 0258730779
  • TRANS AVRAM SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0258730779
  • S.S.H. HIDROSERV S.A. – inginer programare si optimizare a instalatiilor si proceselor energetice – 1 – 0372479405
  • S.S.H. HIDROSERV S.A. – electrician montare si reparatii echipament electric din centrale, statii si posturi de transformare electrice – 2 – 0372479405
  • S.S.H. HIDROSERV S.A. – lacatus-montator agregate energetice si de transport – 4 – 0372479405
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – lucrator comercial – 2 – 0747807111
  • OWA PRO S.R.L. – lucrator comercial – 4 – enescuionela60@yahoo.com
  • PRETURI PENTRU TINE SRL – casier – 1 – 0213504323
  • KLOOS DEAL S.R.L. – manipulant marfuri – 3 – 0747635467
  • AERO TOPO SOLUTIONS SRL – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0745257740
  • OPRIŢA BUSINESS SRL – ajutor bucatar – 2 – 0747807111
  • VULCANIZARE MOBILA & TRACTARI AUTO SEBES – sofer de autoturisme si camionete – 1 – 0757271750
  • DOZA DE SĂNĂTATE FORTE S.R.L. – asistent relatii publice si comunicare (studii medii) – 1 – 0743515200
  • DUPEX SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – 0258731066
  • KIMSTAR BIOMEDICA SRL – asistent farmacist – 1 – 0258733197
  • SAVINI DUE SRL – strungar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – electrician de întretinere si reparatii – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – lacatus mecanic – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – magaziner – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – tâmplar universal – 1 – 0752199005
  • SAVINI DUE SRL – operator la masini-unelte cu comanda numerica – 1 – 0752199005

Locuri de muncă / angajări ABRUD

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • SUN INDUSTRY SRL – asistent manager – 2 – 0744544137
  • MUNTHIU VET S.R.L. – asistent medical generalist – 1 – 0769289761

Locuri de muncă / angajări BAIA de ARIEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • ARIESUL CONF SA – muncitor necalificat în industria confectiilor – 2 – ariesulconf@ariesul.ro
  • ARIESUL CONF SA – confectioner-asamblor articole din textile – 3 – ariesulconf@ariesul.ro

Locuri de muncă / angajări CÂMPENI

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • PITICII ZAMBARETI – profesor în învatamântul primar – 1 – 0749325498
  • ARIESUL SA – electrician auto – 1 – 0746104436
  • ARIESUL SA – sef atelier – 1 – 0746104436
  • RIVALY C.H. SRL – barman – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – ospatar (chelner) – 5 – 0744612264
  • RIVALY C.H. SRL – lucrator gestionar – 5 – 0744612264
  • ARCOM SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 1 – 0258715342

Locuri de muncă / angajări CUGIR

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • LIBRA GUARD SRL – agent de securitate – 2 – 0745619243
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – îngrijitor cladiri – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – ajutor bucatar – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – pizzar – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – vânzator la domiciliul clientului pe baza de comanda – 3 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – curier – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – sudor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – confectioner cablaje auto – 5 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – zidar rosar-tencuitor – 4 – alpinateam.hr@gmail.com
  • ALPINA TEC LOGISTIC SRL – finisor terasamente – 2 – alpinateam.hr@gmail.com
  • MINIMAL STAR SRL – lucrator comercial – 1 – 0258752505
  • MOTORHELP SERVICE – manager de intreprindere sociala – 2 – 0761133811
  • MOTORHELP SERVICE – alti muncitori în servicii pentru curatenie – 2 – 0761133811
  • ARMONIA HEALTH CENTER SRL – terapeut în terapii complementare – 1 – 0762399560

Locuri de muncă / angajări OCNA MUREȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • TELESENIOR S.R.L – telefonist – 1 – 0735567857
  • BAZA DE TRATAMENT ȘI AGREMENT BĂILE SĂRATE OCNA MUREȘ S.A. – consilier juridic – 1 – office@bailesarateocnamures.ro
  • CARAIMAN SRL – manipulant marfuri – 1 – 0749478287

Locuri de muncă / angajări TEIUȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • IMCOP S.R.L. – manipulant marfuri – 1 – 0744627674
  • tonic wash luxury – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 2 – 0771427183
  • tonic wash luxury – specialist marketing online – 2 – 0771427183
  • FANTASTIC SRL – lucrator bucatarie (spalator vase mari) – 1 – 0258/81237

Locuri de muncă / angajări ZLATNA

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/e-mail

  • RO.DE.X FASHION SRL – confectioner produse textile – 5 – 0740195535
  • MOGUŢ JUNIOR SRL – muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii – 2 – 0741073148

Locuri de muncă în Alba / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil/ e-mail

  • AIUDUL DE SUS – PAGUS BECOFERM SRL – director general societate comerciala – 1 – 0742351869
  • AIUDUL DE SUS – PAGUS BECOFERM SRL – femeie de serviciu – 2 – 0742351869
  • AMPOITA – ZEUS TRANSPORT – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – zeus_transport@yahoo.com
  • AMPOITA – SC TOP FI CONT SRL – economist în economie generala – 1 – 0745427118
  • AMPOITA – SC TOP PROIECT INSTAL SRL – contabil – 1 – 0756654726
  • BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0729010745
  • BARABANT – CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL – infirmier/infirmiera – 2 – 0729010745
  • BILANESTI – APARTE STRUCT CONSTRUCT S.R.L. – director societate comerciala – 1 – 0742638126
  • BISTRA – APUSENI PRODUCTION S.R.L. – consilier juridic – 1 – 0741078145
  • BISTRA – ATELIER DE LOCUINTE S.R.L – agent servicii client – 1 – 0757256460
  • CALNIC – DN AGRAR CUT S.R.L. – îngrijitor animale – 4 – horea.petrusel@dn-agrar.eu
  • CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. – femeie de serviciu – 1 – 0752066296
  • CAMPU GOBLII – CASA VÂRSTNICILOR CÂMPU GOBLII S.R.L. – infirmier/infirmiera – 1 – 0752066296
  • CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – manager de intreprindere sociala – 1 – 0749273127
  • CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – infirmier/infirmiera – 1 – 0749273127
  • CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 1 – 0749273127
  • CAMPU GOBLII – ASOCIATIA CAMINUL SENIORILOR – femeie de serviciu – 1 – 0749273127
  • CAPALNA – SERCON CONSTRUCTION & ART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 3 – 0758787707
  • CASA DE PIATRA – Gligor Vasile Ioan „Vasi” PFA – ghid de turism intern (local) – 2 – 0752841898
  • CIUGUD – SESIDI METAL SRL – asistent manager – 1 – 0744837928
  • CIUGUD – SESIDI METAL SRL – muncitor necalificat în industria confectiilor – 3 – 0744837928
  • CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – tractorist – 1 – 0753051414
  • CIUMBRUD – DOMENIILE BOIERU SRL – mecanic masini agricole – 1 – 0753051414
  • CRICAU – ADAV PROIECT S.R.L. – consilier juridic – 1 – 0725221767
  • DOBRA – A N SERV TIME S.R.L. – lucrator comercial – 1 – 0766451968
  • DRAMBAR – S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. – electrician de întretinere si reparatii – 2 – 0720517964
  • DRAMBAR – DEPOZIT PLUS SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0744584284
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – contabil – 1 – 0745353599
  • DRAMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – femeie de serviciu – 1 – 0745353599
  • GARBOVA DE JOS – THAIMAY SPA SRL – maseur de întretinere si relaxare – 2 – 0749225290
  • GARBOVA DE JOS – AYO SPEED AUTO SRL – sofer de autoturisme si camionete – 5 – 0743393812
  • GARDA DE SUS – ONELIA BEST SRL – bucatar – 2 – 0788317467
  • JIDVEI – CETATEA DE BALTA SRL – muncitor necalificat în agricultura – 5 – 0744776973
  • LANCRAM – PIC INTERLOGISTIC SRL – mecanic auto – 3 – 0737899539
  • LANCRAM – PIC INTERLOGISTIC SRL – gestionar depozit – 1 – 0737899539
  • LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0748905157
  • LIVEZILE – URBAN WOODS SRL – tâmplar universal – 3 – 0748905157
  • MICESTI – Ferro Arta Sorin SRL – sudor – 1 – 0744535199
  • MICESTI – Ferro Arta Sorin SRL – muncitor necalificat în metalurgie – 1 – 0744535199
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – manager de intreprindere sociala – 1 – 0744535199
  • MIHALT – SC AUTO CLEAN ZONE SRL – contabil – 1 – 0744535199
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – lucrator de tineret – 1 – 0744614323
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – gestionar depozit – 1 – 0744614323
  • MIHALT – HATEGAN ART & GRAPHICS SRL – grafician – 2 – 0744535199
  • MIHALT – FUN TIME EVENTS – economist în economie generala – 1 – 0744614323
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – gestionar depozit – 1 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – manager – 1 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – sofer de autoturisme si camionete – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – agent comercial – 2 – 0756164258
  • OARDA – AGRAS FOOD FACTORY SRL – facturist – 1 – 0756164258
  • OARDA – SCANDIA RETAIL SRL – lucrator comercial – 3 – 0258811714
  • OARDA – ELIT SRL – operator la tratarea si epurarea apelor uzate – 4 – 0721367218
  • OARDA – SATROTEC SRL – reprezentant comercial – 1 – 0771406571
  • OARDA – DONEDO CONS SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 1 – 0744671434
  • OIEJDEA – CABINET NINIVET S.R.L – îngrijitor farmacii, cabinete veterinare – 2 – 0748576641
  • OIEJDEA – CABINET NINIVET S.R.L – administrator – 1 – 0748576641
  • OIEJDEA – CABINET NINIVET S.R.L – tehnician veterinar – 1 – 0748576641
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – montator placaje interioare si exterioare – 2 – 0729399259
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – fierar betonist – 2 – 0729399259
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – dulgher (exclusiv restaurator) – 2 – 0729399259
  • PETRESTI – ALOMAN RUSALINA INTEPRINDERE INDIVIDUALA – femeie de serviciu – 1 – 0741216050
  • PETRESTI – CXN MEGALUX CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0729399259
  • PETRESTI – VOITRANS SRL – conducător auto transport rutier de mărfuri – 1 – 0743464974
  • RADESTI – MOBILAIUD SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0258861553
  • RAHAU – RAPEL SRL – marochiner-confectioner marochinarie, dupa comanda – 3 – 0744393975
  • RAHAU – RAPEL SRL – muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor – 3 – 0744393975
  • RAHAU – RAPEL SRL – functionar administrativ – 1 – 0744393975
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – instructor auto – 2 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – secretara – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) – 1 – 0740288569
  • ROSIA MONTANA – SC ATT AUTO DRIVE SRL – profesor în învatamântul profesional si de maistri – 1 – 0740288569
  • SANBENEDIC – AGRO PLANT LUPEAN SRL – muncitor necalificat în agricultura – 4 – 0770428296
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electrician de întretinere si reparatii – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – electromecanic – 20 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale – 15 – 0748200044
  • SANTIMBRU – S.C. TRANSAVIA S.A. – stivuitorist – 10 – 0748200044
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – director general societate comerciala – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – specialist marketing – 1 – 0748947917
  • SARD – ATELIER MENSWEAR SRL – croitor – 2 – 0748947917
  • SUGAG – SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE – masinist la instalatiile de turbine hidraulice – 1 – 0258731690
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – lucrator comercial – 3 – 0751631980
  • TURDAS – OPTIM MNMARKET S.R.L. – operator introducere, validare si prelucrare date – 2 – 0751631980
  • VALEA LUNGA – APOLLO PROBALAST SRL – pavator – 1 – 0258888129
  • VINTU DE JOS – NEWAMPORT ASFALT SRL – inginer topograf – 1 – newamportasfalt@yahoo.com
  • VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara – 2 – 0741115464
  • VINTU DE JOS – ASOCIATIA SINZIENE – infirmier/infirmiera – 2 – 0741115464
  • VINTU DE JOS – CASIFLAV CONSTRUCT SRL – muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet – 2 – 0761982552
  • VINTU DE JOS – SC MANOILA COMPANY SRL – masinist la masini pentru terasamente (ifronist) – 1 – 0729260930
