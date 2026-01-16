Connect with us

Loteria Română: Report de 9,43 milioane de euro la Joker și de 3,19 milioane de euro la Loto 6/49, pentru tragerile de duminică

Publicat

acum 46 de secunde

Loteria Română a anunțat că se înregistrează report de peste peste 9,43 milioane de euro la Joker și de 3,19 milioane de euro la Loto 6/49. Următoarele trageri vor fi duminică, 18 ianuarie, de la ora 18.30.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report in valoare de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).

Câștiguri înregistrate

La tragerile loto de joi, 15 ianuarie, Loteria Română a acordat 29.189 de câștiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.

La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 791.403,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Satu Mare.

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 604.566,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Pucioasa, județul Dâmbovița.

La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare 301.033 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 115.184 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din Oradea, respectiv la o agenție din Oravița, județul Caraș-Severin.

