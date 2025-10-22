Lucrări de modernizare la UM Cugir, pentru creșterea capacității de producție. Cine a câștigat licitația

Lucrări de modernizare pentru creșterea capacității de producție, la UM Cugir. Încep lucrările de modernizare a unei hale industriale de la Uzina Mecanică din Cugir, pentru creșterea capacității de producție și diversificarea gamei de fabricație a muniției de tip NATO. Licitația pentru reabilitarea halei a fost câștigată de o firmă din Cluj, TCI Contractor General SA.

Valoarea contractului este de peste 21,5 milioane de lei, fără TVA, adică mai puțin de jumătate din suma estimată inițial la licitație.

Potrivit documentației, durata de execuție a lucrărilor este de maxim 12 luni, calculată de la data emiterii și transmiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Reamintim faptul că licitația pentru modernizarea halei a fost lansată în platforma SEAP în luna mai 2025. Valoarea estimată a investiției era de 45 milioane de lei, fără TVA.

Lucrările de reabilitare presupun consolidarea structurii depozitului, izolarea termică și fonică a pereţilor, amenajarea unui sistem de ventilație adecvat și implementarea unor măsuri stricte de securitate.

De asemenea, instalaţiile electrice vor fi actualizate pentru a susţine liniile de producție moderne, iar sistemul de iluminat va fi optimizat pentru a asigura condiţii de lucru ideale pentru angajaţi.

Odată finalizate aceste lucrări de reabilitare, Uzina Mecanică Cugir va fi echipată cu linii de producţie avansate pentru fabricarea muniției de calibru 5,56×45 mm şi 12,7×99 mm.

Acest demers va sprijini uzina în a răspunde eficient cerințelor pieţei, asigurând, în același timp, standarde înalte de calitate și conformitate.

Pe lângă îmbunătățirea capacităţii de producţie, modernizarea depozitului va genera şi o serie de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra economiei locale şi consolidând poziţia Uzinei Mecanice Cugir ca actor principal în industria de apărare din România.

Modernizarea reprezintă o etapă esenţială în dezvoltarea și extinderea capacităţii de producţie. Acest proiect vizează transformarea spaţiului existent, adaptându-l cerințelor tehnice și de securitate specifice producţiei de muniţie.

Istoria UM Cugir

Originile fabricii se întind până în anul 1799, când, la Cugir, au fost înființate primele ateliere de prelucrare a oțelului, marcând nașterea unuia dintre pionierii industriei metalurgice din Transilvania, specializat în oțel.

Alegerea locației a fost motivată de activitățile miniere din zona adiacentă și de condiţiile geografice propice. Oţelul produs la Cugir a fost recunoscut pentru calitatea sa atât în cadrul Imperiului Austro-Ungar, cât și la nivel internațional.

În 1926, fabrica a cunoscut o etapă de expansiune, fiind adăugate noi spaţii de producţie. Contextul belic a transformat fabrica într-o entitate cu scop militar, având la conducere experți în producția de armament avansat.

În parteneriat cu compania britanică „Vickers Armstrong Ltd.”, fabrica a produs piese și componente pentru artilerie.

Ulterior, sub supervizarea firmei cehoslovace „ZbrojowkaBrno”, s-a iniţiat producţia de arme și muniţie de infanterie, bazată pe licențe de producţie. În tumultul celui de-al doilea Răzhoi Mondial, concernul german „Herman Goring” a preluat controlul asupra fabricii.

Datorită acumulării unei vaste experienţe și a unei capacități tehnice impresionante, a fost posibilă conceperea și producţia primei arme autohtone: pistolul mitralieră de calibru 9mm, Parabellum, denumit „Orita”.

Ce prevede proiectul de modernizare a fabricației de armament

În prezent, Uzina Mecanică Cugir are în derulare proiectul „Modernizarea fabricației de armament de infanterie și muniţie prin asimilarea de produse NATO”. Graţie introducerii liniilor de producţie adaptate standardelor NATO, entitatea dispune acum de o infrastructură tehnologică rivalizând cu cei mai renumiţi actori din sfera industriei de apărare.

Investiţiile în echipamente și tehnologie, specific pentru producţia de capse anti-corozive Boxer și muniție de infanterie cu calibrele 5.56 x 45, 7,62 x 51 și 12,7 x 99, au condus la automatizare avansată, eficiență energetică, precizie înaltă în producție și o calitate superlativă a produsului final.

De asemenea, prin prisma achiziției de tehnologii avansate pentru producţia tuburilor din alamă şi muniției rezistente la coroziune, conform standardelor NATO, uzina se poziţionează într-o poziţie favorabilă pentru adaptarea și producţia viitoarelor tipuri de muniție.

Potrivit documentației, dezvoltarea tehnologică și inovaţia joacă un rol esenţial în modelarea şi redimensionarea majorităţii industriilor.

În contextul industrial, Uzina Mecanică Cugir, un jucător istoric și de referinţă în domeniul apărării la riivel naţionali, se regăsește într-o tranziţie rapidă, adaptându-se nevoilor emergente şi realităţilor complexe ale secolului în care funcționează.

Pentru ca Uzina Mecanică Cugir să-și păstreze eficacitatea mecanismelor de apărare și capacitatea de a răspunde prompt la potențialele solicitări, actualizarea echipamentelor și investiţia în tehnologie avansată devin esențiale.

