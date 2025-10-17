Connect with us

Cugir

Romarm investește peste 54 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir. O nouă linie de producție a muniției tip NATO

Publicat

acum O oră

Romarm investește peste 54 de milioane de euro într-o linie de producție a muniției de tip NATO la Uzina Mecanică Cugir. Noua linie va fi capabilă să producă elemente de muniție calibru 12.7×99 mm tip NATO (degetar tub, degetar glonț, tub, cămașă glonț, montaj glonţ, montaj cartuş).

Noile utilaje vor produce trei tipuri de cartuş calibru 12,7×99 mm tip NATО M8/M20/M33 și vor asigura o capacitate a liniei de producție de minim 80 cartuşe pe minut, la o eficiență de minim 85%.

Romarm investește peste 54 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir

Compania Națională Romarm SA – Filiala Societatea Uzina Mecanică Cugir SA a lansat pe 17 octombrie, în platforma SEAP, o licitație pentru implementarea proiectului „Modernizare în vederea creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției, de tip NATO, calibru 12.7×99 mm” – Utilaje speciale, executate la temă, capabile să producă elemente de muniție cal. 12.7x99mm tip NATO, ca parte a unei linii de producție muniție calibru 12,7×99 mm tip NATO.

Valoarea totală a investiției este estimată la 275.900.000 de lei (peste 54 milioane de euro), fără TVA.

Potrivit documentației, în situaţia geopolitică a Europei de S-E în care se manifestă o instabilitate politică şi militară mărită, cerinţele de securitate ale României s-au multiplicat, astfel că se impune întărirea capabilităților de apărare ale statului român.

„Ca urmare, sistemul naţional de apărare trebuie să se dezvolte şi să asigure protecţie totală a țării în toate domeniile: social, economic, militar şi politic. Dispunând de o capacitate de producţie la standarde actuale, Uzina Mecanică Cugir se poate poziţiona competitiv pe scena internaţională, explorând noi oportunităţi de piaţă și fortificând legăturile cu partenerii strategici.

Astfel, modernizarea liniilor de producţie pentru muniţie la Uzina Mecanică Cugir nu reprezintă doar o necesitate punctuală — aceasta constituie o direcție strategică pentru consolidarea infrastructurii de producție”, se precizează în caietul de sarcini.

Printre obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției se numără:

  • optimizarea resurselor: alocarea eficientă a resurselor financiare spre producția de muniție 12,7 x 99 mm va contribui la maximizarea randamentului investițional, având în vedere importanța acestei muniții în cadrul standardelor NAТО;
  • stimularea economiei: prin creşterea capacității de producție internă se anticipează un impuls economic în sectoarele conexe, inclusiv în lanțul de aprovizionare şi distribuție;
  • diversificarea sursei de venit: extinderea producției poate deschide noi oportunități de export, generând astfel venituri suplimentare pentru bugetul național;
  • eficiența costurilor: investind în tehnologie şi modernizare, se urmăreşte reducerea costurilor pe unitate, fără a compromite calitatea sau eficiența muniției;
  • investiții în cercetare şi dezvoltare: alocarea fondurilor pentru cercetare poate contribui la inovarea în sectorul de apărare, oferind avantaje competitive pe piața internațională;
  • sustenabilitate financiară: se urmăreşte creşterea autonomiei sectorului, asigurând un flux constant de venituri şi minimizând costurile operaționale.

Linia de producție a cartuşului cal. 12.7×99 mm NATO

Linia de producție a cartuşului cal. 12.7×99 mm NATO, va fi compusă din următoarele utilaje:

Utilaje pentru – Linie de producție degetar:

  • Presă cu dublă acțiune pentru stanțat ambutisat degetar pentru tub şi cămaşă glonț cal. 12.7×99 mm, dotată cu următoarele:
    • Tocător deşeuri;
    • Bloc de scule pentru fabricația degetarului de tub şi cămaşă glonț cal. 12.7×99 mm.
  • Agregat pentru decapare – spălare degetar cal. 12.7×99 mm
  • Cuptor pentru recoacere degetar cal. 12.7×99 mm
  • Agregat pentru decapare, spălare, săpunire degetar cal. 12.7×99 mm
  • Elevatoare/conveioare și transfer automat de la presa de ambutisat la agregat de decapare – spălare, si de la cuptorul de recoacere la agregatul pentru decapare, spălare, sapunire.

Utilaje pentru – Linie de producţie tub:

  • Prese alungire – în funcție de numărul de alungiri
  • Utilaje de tăiere la lungime – în funcție de numărul de alungiri
  • Agregate de decapare, spălare – în funcție de numărul de alungiri
  • Cuptoare pentru recoacere si/sau detensionare tub – în funcție de numărul de alungiri
  • Agregate spălare – săpunire – în funcție de numărul de alungiri
  • Prese impresie, format cap, perforat, reduceri
  • Utilaje de prelucrat canal de extracție şi lungime tub
  • Utilaje de spălat – lustruit
  • Utilaje recoacere gură tub prin inducție
  • Sistem complet de transfer al pieselor de la o operație la următoarea (piesa de intrare – degetar tub, iar piesa finită – tub).
  • Utilajul optic de control dimensional și aspect tub

Utilaje speciale din componența liniei de producție glonț:

  • Prese format cămaşă glonț
  • Agregate degresat – lustruit cămaşă glonț
  • Prese asamblare glonț
  • Agregate lustruire glonț
  • Utilaje de prelucrat renura glonț
  • Utilaje de control dimensional, aspect și greutate glonț
  • Utilaje de încărcat miez trasor
  • Utilaje pentru lustruire uscată miez trasor
  • Elevatoare/conveioare şi cărucioare

Utilaje pentru – Linie de producție capsulat, încărcare și asamblare cartuşe:

  • Utilaje de capsulat/vernizat
  • Utilaje de încărcat/asamblat cartuş
  • Utilaje de vopsit vârf cartuş
  • Utilaj de control greutate cartuş
  • Utilaje de ambalat în cutii metalice sau în cutii de lemn
  • Utilaje de încărcat cartuşe în bandă
  • Elevatoare/conveioare
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

facebook messenger
Actualitateacum 2 minute

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Cugiracum O oră

Romarm investește peste 54 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir. O nouă linie de producție a muniției tip NATO
Evenimentacum 2 ore

VIDEO DE COLECȚIE: Miss Universitas Alba Iulia 1994. Cum arăta un concurs de frumusețe între studente în urmă cu 31 de ani
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Proiect de dezvoltare urbană de 18 milioane de lei pentru Ocna Mureș, singura stațiune balneară din județul Alba
Administrațieacum 12 ore

Casele de până la 150 de metri pătrați din rural și anexele vor putea fi ridicate fără autorizație. Explicații VIDEO Cseke Attila
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 ore

ANAF notifică instituțiile publice să-și plătească datoriile. La ce sumă au ajuns restanțele
Economieacum 10 ore

Rabla 2025: interes scăzut pentru tichetele de achiziționare a mașinilor electrice. Procentul accesat din buget, în două săptămâni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum o zi

Deputatul PSD Voicu Vușcan, mesaj pentru șeful ANAF: evaziunea, în Portul Constanța sau la firmele suveică, nu în cămara oamenilor
Evenimentacum 4 zile

PSD renunță la ideea de partid progresist. Congresul partidului va avea loc pe 7 noiembrie
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Sportacum 7 ore

Călătorii virtuale în universul cazinourilor: sloturi video pentru pasionații de turism (P)
Evenimentacum 4 zile

Performanță extraordinară pentru judoka Alexandru Sibișan de la CS Unirea Alba Iulia: A ajuns în elita sportivilor europeni
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO DE COLECȚIE: Miss Universitas Alba Iulia 1994. Cum arăta un concurs de frumusețe între studente în urmă cu 31 de ani
Restaurantul Unio Vini din Alba Iulia
Evenimentacum 4 ore

Restaurantul Unio Vini din Alba Iulia a ajuns în primele 10% cele mai apreciate restaurante, în topul Tripadvisor mondial
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

facebook messenger
Actualitateacum 2 minute

Meta renunță la aplicația desktop Messenger în mai puțin de 30 de zile. Cum vor putea utilizatorii să-și salveze conversațiile
Evenimentacum o zi

”Dosar cu șină” pentru acces la site-uri dedicate adulților. Parlamentarii AUR vor ca utilizatorii să depună o cerere scrisă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Operatie laser dr holhos smile pro oferta
Evenimentacum 7 ore

Comunicat: Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere
Evenimentacum 2 zile

Serviciile medicale de prevenție, gratuite și pentru neasigurați. Care sunt analizele și consultațiile medicale fără plată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 6 ore

Ziua Europeană a Limbilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria”, Alba Iulia
Educațieacum 7 ore

Carduri educaționale 2025: peste 40.000 de elevi nu au utilizat tichetele. Vor pierde 500 de lei
Mai mult din Educatie