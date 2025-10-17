Romarm investește peste 54 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir. O nouă linie de producție a muniției tip NATO

Romarm investește peste 54 de milioane de euro într-o linie de producție a muniției de tip NATO la Uzina Mecanică Cugir. Noua linie va fi capabilă să producă elemente de muniție calibru 12.7×99 mm tip NATO (degetar tub, degetar glonț, tub, cămașă glonț, montaj glonţ, montaj cartuş).

Noile utilaje vor produce trei tipuri de cartuş calibru 12,7×99 mm tip NATО M8/M20/M33 și vor asigura o capacitate a liniei de producție de minim 80 cartuşe pe minut, la o eficiență de minim 85%.

Romarm investește peste 54 de milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir

Compania Națională Romarm SA – Filiala Societatea Uzina Mecanică Cugir SA a lansat pe 17 octombrie, în platforma SEAP, o licitație pentru implementarea proiectului „Modernizare în vederea creșterii capacității de producție și diversificării gamei de fabricație a muniției, de tip NATO, calibru 12.7×99 mm” – Utilaje speciale, executate la temă, capabile să producă elemente de muniție cal. 12.7x99mm tip NATO, ca parte a unei linii de producție muniție calibru 12,7×99 mm tip NATO.

Valoarea totală a investiției este estimată la 275.900.000 de lei (peste 54 milioane de euro), fără TVA.

Potrivit documentației, în situaţia geopolitică a Europei de S-E în care se manifestă o instabilitate politică şi militară mărită, cerinţele de securitate ale României s-au multiplicat, astfel că se impune întărirea capabilităților de apărare ale statului român.

„Ca urmare, sistemul naţional de apărare trebuie să se dezvolte şi să asigure protecţie totală a țării în toate domeniile: social, economic, militar şi politic. Dispunând de o capacitate de producţie la standarde actuale, Uzina Mecanică Cugir se poate poziţiona competitiv pe scena internaţională, explorând noi oportunităţi de piaţă și fortificând legăturile cu partenerii strategici.

Astfel, modernizarea liniilor de producţie pentru muniţie la Uzina Mecanică Cugir nu reprezintă doar o necesitate punctuală — aceasta constituie o direcție strategică pentru consolidarea infrastructurii de producție”, se precizează în caietul de sarcini.

Printre obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investiției se numără:

optimizarea resurselor: alocarea eficientă a resurselor financiare spre producția de muniție 12,7 x 99 mm va contribui la maximizarea randamentului investițional, având în vedere importanța acestei muniții în cadrul standardelor NAТО;

stimularea economiei: prin creşterea capacității de producție internă se anticipează un impuls economic în sectoarele conexe, inclusiv în lanțul de aprovizionare şi distribuție;

diversificarea sursei de venit: extinderea producției poate deschide noi oportunități de export, generând astfel venituri suplimentare pentru bugetul național;

eficiența costurilor: investind în tehnologie şi modernizare, se urmăreşte reducerea costurilor pe unitate, fără a compromite calitatea sau eficiența muniției;

investiții în cercetare şi dezvoltare: alocarea fondurilor pentru cercetare poate contribui la inovarea în sectorul de apărare, oferind avantaje competitive pe piața internațională;

sustenabilitate financiară: se urmăreşte creşterea autonomiei sectorului, asigurând un flux constant de venituri şi minimizând costurile operaționale.

Linia de producție a cartuşului cal. 12.7×99 mm NATO

Linia de producție a cartuşului cal. 12.7×99 mm NATO, va fi compusă din următoarele utilaje:

Utilaje pentru – Linie de producție degetar:

Presă cu dublă acțiune pentru stanțat ambutisat degetar pentru tub şi cămaşă glonț cal. 12.7×99 mm, dotată cu următoarele: Tocător deşeuri; Bloc de scule pentru fabricația degetarului de tub şi cămaşă glonț cal. 12.7×99 mm.

Agregat pentru decapare – spălare degetar cal. 12.7×99 mm

Cuptor pentru recoacere degetar cal. 12.7×99 mm

Agregat pentru decapare, spălare, săpunire degetar cal. 12.7×99 mm

Elevatoare/conveioare și transfer automat de la presa de ambutisat la agregat de decapare – spălare, si de la cuptorul de recoacere la agregatul pentru decapare, spălare, sapunire.

Utilaje pentru – Linie de producţie tub:

Prese alungire – în funcție de numărul de alungiri

Utilaje de tăiere la lungime – în funcție de numărul de alungiri

Agregate de decapare, spălare – în funcție de numărul de alungiri

Cuptoare pentru recoacere si/sau detensionare tub – în funcție de numărul de alungiri

Agregate spălare – săpunire – în funcție de numărul de alungiri

Prese impresie, format cap, perforat, reduceri

Utilaje de prelucrat canal de extracție şi lungime tub

Utilaje de spălat – lustruit

Utilaje recoacere gură tub prin inducție

Sistem complet de transfer al pieselor de la o operație la următoarea (piesa de intrare – degetar tub, iar piesa finită – tub).

Utilajul optic de control dimensional și aspect tub

Utilaje speciale din componența liniei de producție glonț:

Prese format cămaşă glonț

Agregate degresat – lustruit cămaşă glonț

Prese asamblare glonț

Agregate lustruire glonț

Utilaje de prelucrat renura glonț

Utilaje de control dimensional, aspect și greutate glonț

Utilaje de încărcat miez trasor

Utilaje pentru lustruire uscată miez trasor

Elevatoare/conveioare şi cărucioare

Utilaje pentru – Linie de producție capsulat, încărcare și asamblare cartuşe:

Utilaje de capsulat/vernizat

Utilaje de încărcat/asamblat cartuş

Utilaje de vopsit vârf cartuş

Utilaj de control greutate cartuş

Utilaje de ambalat în cutii metalice sau în cutii de lemn

Utilaje de încărcat cartuşe în bandă

Elevatoare/conveioare

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News