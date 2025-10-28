Connect with us

Eveniment

Lukoil ar putea să se retragă din România. Decizii după sancțiunile impuse Rusiei de SUA

Publicat

acum O oră

Compania rusă Lukoil, cu o prezență puternică și în România, își vinde activele internaționale după sancțiunile impuse de SUA. Al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat luni că intenționează să vândă activele sale internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite. Veniturile gigantului petrolier ar putea scădea cu 30%.

Într-un comunicat transmis luni seară, compania energetică Lukoil, cu sediul central la Moscova, a confirmat că a început să caute cumpărători pentru afacerile sale din străinătate, informează Politico și Bloomberg, citați de Mediafax.

Decizia, se arată în comunicat, a fost luată „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state”, ceea ce a obligat grupul să anunțe „intenția de a vinde activele sale internaționale”.

„Lukoil este terminată”

Un fost director al Lukoil, citat de Politico, a declarat sub protecția anonimatului că această măsură ar putea duce la o scădere cu aproximativ 30% a veniturilor și profiturilor companiei.

„Lukoil este terminată”, a spus fostul director al companiei.

Măsura vine la câteva zile după ce Statele Unite au inclus Lukoil și compania petrolieră de stat Rosneft pe lista sancțiunilor.

„Având în vedere refuzul președintelui rus Vladimir Putin de a pune capăt acestui război absurd, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere ale Rusiei, care finanțează mașina de război a Kremlinului. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni”, a declarat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent.

Lukoil este activă și în România

Lukoil este una dintre companiile rusești cu cea mai amplă prezență internațională, având operațiuni în peste 30 de țări din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa.

România e una dintre cele mai importante piețe ale Lukoil în Europa de Sud-Est.

Lukoil deține în România rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești, achiziționată în 1998, precum și o rețea de peste 320 de stații de carburanți. Rafinăria are o capacitate de procesare de aproximativ 2,5 milioane de tone pe an și asigură o parte semnificativă a producției de combustibili din regiune.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat pentru Politico, vineri, că ar prefera ieșirea de piață a operatorului petrolier, fără ca aceasta să paralizeze infrastructura de rafinare şi distribuţie: „Lukoil va avea acum obligația să își vândă rafinăria Petrotel înainte de termenul-limită” și că „Am fi bucuroși să nu mai avem Lukoil în România”.

Se vor scumpi carburanții?

Termenul-limită stabilit de autoritățile americane pentru încetarea colaborărilor cu entitățile vizate este 21 noiembrie 2025. Dacă vânzarea sau reorganizarea nu sunt finalizate până atunci, statul român s-ar putea confrunta cu blocaje operaționale la rafinărie și în rețeaua de distribuție.

Acest lucru ar putea reduce oferta de carburanți pe piața intern și crește dependența de importuri, generând scumpiri și riscuri suplimentare pentru securitatea energetică națională deoarece pierderea unei rafinării reduce semnificativ capacitatea internă de procesare a ţiţeiului.

sursa foto: Lukoil Romania

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 1 minut

Transporturi agabaritice cu traseu prin județul Alba. Vehicule de mari dimensiuni, pe A1, A10 și DN7
Ratele românilor vor crește
Actualitateacum 31 de minute

Tichete de energie: peste 34 de milioane de lei virate beneficiarilor pentru plata facturilor din septembrie
Evenimentacum 46 de minute

Comunicat de presă, SPAP Sebeș: Au fost finalizate lucrările de reabilitare a rigolelor de pe o stradă din Lancrăm
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
zile libere 2025
Administrațieacum 9 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Economieacum 3 ore

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 21 de ore

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 22 de ore

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum o zi

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Administrațieacum 2 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
freshful reteta deserturi
Actualitateacum 3 ore

Deserturi cu suflet: cum transformi simplitatea în gust autentic (P)
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 6 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 23 de ore

Analize și investigații medicale gratuite pentru persoane asigurate. LISTA serviciilor și cum pot fi accesate
Evenimentacum 2 zile

Un medicament revoluţionar reduce tumorile pulmonare. 77% dintre pacienţi au avut rezultate pozitive. STUDIU
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii
Educațieacum o zi

Raiffeisen Bank România contribuie la modernizarea spațiilor multifuncționale pentru studenții din Alba Iulia și alte 7 centre (P)
Mai mult din Educatie