Magazine ce nu au respectat plafonarea prețurilor la alimentele de bazǎ, amendate de Antifraudă ANAF. Unde vor mai fi controale

Antifrauă ANAF a dat amenzi de aproape 18 milioane de lei la comercianți care nu au respectat plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Inspectorii continuă controalele și în decembrie.

În perioada august-noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o serie de acțiuni operative de control pentru verificarea respectării OUG 67/2023. Aceasta instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază.

Acțiunile de control ANAF Antifraudă vor continua și în perioada sărbătorilor de iarnă, interval caracterizat prin creșterea cererii de consum și în care există un risc sporit de majorare nejustificată a prețurilor, transmite instituția.

Ce au urmărit inspectorii Antifraudă

Obiectivul acțiunilor inspectorilor antifraudă îl reprezintă:

verificarea modului de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023

analiza structurii prețurilor practicate de operatorii economici pe întreg lanțul de aprovizionare

identificarea practicilor comerciale neconforme și a eventualelor mecanisme de eludare a cadrului legal

protejarea intereselor consumatorilor finali, în special în perioade cu presiune ridicată asupra prețurilor produselor de bază.

Produsele supuse plafonării adaosului comercial

În conformitate cu prevederile OUG nr. 67/2023, plafonarea adaosului comercial se aplică următoarelor categorii de produse alimentare de bază, destinate consumului populației:

pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 - 500 grame, fără specialităţi

lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT

brânză telemea de vacă vrac, Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame

făină albă de grâu"000" până la 1 kg

mălai până la 1 kg

ouă de găină calibrul M

ulei de floarea-soarelui până la 2 l

carne proaspătă pui

carne proaspătă porc

legume proaspete vrac

fructe proaspete vrac

cartofi proaspeţi albi vrac

zahăr alb tos până la 1 kg

smântână- 12% grăsime

unt până la 250 grame

magiun până la 350 grame.

Pentru aceste produse, operatorii economici din lanțul de producție, distribuție și retail au obligația de a respecta limitele maxime de adaos comercial stabilite prin actul normativ.

Cât sunt amenzile

Nerespectarea prevederilor OUG nr. 67/2023 atrage răspunderea contravențională, conform dispozițiilor actului normativ.

Se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 100.000 lei și 2.000.000 lei, în funcție de gravitatea faptei.

Rezultatele controalelor

Echipele operative ale DGAF au verificat până în prezent 19 operatori economici din domeniile procesării, distribuției, importurilor și achizițiilor intracomunitare, în principal operatori economici de retail și hipermarketuri și punctele de lucru aparținând acestora. Au fost analizate fluxurile comerciale aferente produselor supuse plafonării adaosului comercial.

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situații de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 17.800.000 de lei (din care 10 amenzi aplicate la hipermarketuri).

Unde vor mai fi controale

DGAF continuă atât activitățile de monitorizare cât și de control, cu accent pe:

operatori retail și hipermarketuri

operatori care realizează operațiuni de import și achiziții intracomunitare

întreg fluxul comercial la operatori cu risc fiscal ridicat.

Acțiunile vor continua pe toată durata sezonului de iarnă, având în vedere tendința unor operatori economici de a majora prețurile în perioadele cu consum intens.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News