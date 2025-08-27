Magistrații de la Judecătoria Câmpeni și-au suspendat activitatea. Cer retragerea reformei pensiilor speciale

Judecătorii din cadrul Judecătoriei Câmpeni au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale.

Reamintim faptul că măsuri similare au fost anunțate și de către magistrații de la Tribunalul Alba și Curtea de Apel Alba Iulia.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Câmpeni solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

De asemenea, magistrații solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Astfel, aceștia au stabilit restrângerea temporară a activităţii de judecată la nivelul Judecătoriei Câmpeni, începând cu data de 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege, pe termen nedeterminat, respectiv amânarea cauzelor aflate pe rolul instanței, cu excepția celor urgente, după cum urmează:

1. Sunt apreciate ca fiind cauze urgente, în materie non penală, la nivelul Judecătoriei Câmpeni, următoarele obiecte:

ordonanță președințială, în materia minori și familiei, în cazurile ce vizează situații care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale

suspendare provizorie

internare medicală nevoluntară

ordin de protecție

incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii

orice alte cereri care vizează situații excepționale, ce pot fi considerate de urgență deosebită.

2. Sunt apreciate ca fiind cauze urgente, în materie penală, la nivelul Judecătoriei Câmpeni, următoarele obiecte:

toate cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cu excepția contestației privind durata procesului și contestație măsuri asiguratorii

cauzele în care termenul de prescripție al răspunderii penale se împlinește în mai puțin de 12 luni de la data prezentei hotărâri

măsurile preventive

măsurile de siguranță cu caracter medical

incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărâri, înlăturare omisiuni.

Se vor amâna fără discuții cauzele, cu excepția celor menționate anterior, cu respectarea unei încărcături maxime de 80 de cauze pe judecător, în cursul unei luni calendaristice, organizate de regulă, în două ședințe de judecată pe lună.

Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate).

