Connect with us

Eveniment

Magistrații de la Judecătoria Câmpeni și-au suspendat activitatea. Cer retragerea reformei pensiilor speciale

Publicat

acum 28 de secunde

Judecătorii din cadrul Judecătoriei Câmpeni au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale. 

Reamintim faptul că măsuri similare au fost anunțate și de către magistrații de la Tribunalul Alba și Curtea de Apel Alba Iulia.

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Câmpeni solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

De asemenea, magistrații solicită ferm retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Astfel, aceștia au stabilit restrângerea temporară a activităţii de judecată la nivelul Judecătoriei Câmpeni, începând cu data de 27 august 2025, până la retragerea proiectului de lege, pe termen nedeterminat, respectiv amânarea cauzelor aflate pe rolul instanței, cu excepția celor urgente, după cum urmează:

1. Sunt apreciate ca fiind cauze urgente, în materie non penală, la nivelul Judecătoriei Câmpeni, următoarele obiecte:

  • ordonanță președințială, în materia minori și familiei, în cazurile ce vizează situații care pot pune în pericol viața și integritatea minorilor și necesitatea acordării/stabilirii de tratamente medicale
  • suspendare provizorie
  • internare medicală nevoluntară
  • ordin de protecție
  • incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii
  • orice alte cereri care vizează situații excepționale, ce pot fi considerate de urgență deosebită.

2. Sunt apreciate ca fiind cauze urgente, în materie penală, la nivelul Judecătoriei Câmpeni, următoarele obiecte:

  • toate cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cu excepția contestației privind durata procesului și contestație măsuri asiguratorii
  • cauzele în care termenul de prescripție al răspunderii penale se împlinește în mai puțin de 12 luni de la data prezentei hotărâri
  • măsurile preventive
  • măsurile de siguranță cu caracter medical
  • incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata protestului, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărâri, înlăturare omisiuni.

Se vor amâna fără discuții cauzele, cu excepția celor menționate anterior, cu respectarea unei încărcături maxime de 80 de cauze pe judecător, în cursul unei luni calendaristice, organizate de regulă, în două ședințe de judecată pe lună.

Judecătorii îşi vor îndeplini atribuţiile administrative, cele privind motivarea hotărârilor, efectuarea procedurilor de verificare şi regularizare a cererilor, studiul individual şi formarea profesională continuă, precum şi alte atribuţii legale şi regulamentare (cu excepţia judecării cauzelor, în afara cazurilor menţionate).

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 28 de secunde

Magistrații de la Judecătoria Câmpeni și-au suspendat activitatea. Cer retragerea reformei pensiilor speciale
Evenimentacum 30 de minute

Restricții de circulație pe Autostrada A1, în zona Sebeș și Orăștie. Reparații la rosturi de dilatație și asfaltări
Evenimentacum O oră

Recrutarea în Armată. Ministrul Apărării: „nu va fi luat nimeni cu forța”. Se pregătesc noile reguli
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 3 ore

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Administrațieacum 2 zile

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

comunicat implementare proiect dj 750c
Actualitateacum 3 ore

Comunicat implementare proiect – începere lucrări: „Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 750C”
Actualitateacum 4 ore

APIA plătește peste 100 milioane lei fermierilor, pentru motorina utilizată în agricultură. Până când se dau banii
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

bani pensii
Evenimentacum 23 de ore

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Economieacum o zi

Coaliția modifică Pachetul II de măsuri fiscale: capital social diferențiat, CASS redus, tranziție pentru pensiile magistraților
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum 3 zile

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 15 ore

Garda Apulum a reprezentat Alba Iulia la un festival internațional din Slovenia, în cadrul proiectului RomansWineDanube
Evenimentacum 19 ore

Planeta Marte va fi vizibilă marți seară. Cum poate fi observată și de ce ar fi bine să ai un binoclu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 19 ore

Medicii din spitale, obligați să acorde consultații și în policlinici. Ce amenzi riscă cei care nu consultă pacienți în ambulator
Evenimentacum 2 zile

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Profesorii și angajații din învățământ primesc vouchere de vacanță în 2025. Ordinul de ministru a fost semnat. Condiții
Educațieacum 14 ore

Câte clădiri de școli și grădinițe din Alba nu sunt autorizate sanitar, la începutul anului școlar 2025-2026
Mai mult din Educatie