Atenționare pentru cumpărătorii online: De ce să te ferești de site-urile care doar par din România. Nu te baza pe terminația ”ro”

Atenționare pentru cumpărătorii online: Centrul European al Consumatorilor din România (ECC România) avertizează cumpărătorii să fie extrem de atenți atunci când fac achiziții online, chiar și de pe site-uri cu extensia „.ro”, deoarece multe dintre acestea creează doar impresia că aparțin unor comercianți din România.

Reprezentanții ECC subliniază că achizițiile online necesită verificări minime, dar esențiale, pentru a preveni situații neplăcute, precum produse nelivrate, retururi costisitoare sau rambursări incomplete.

Potrivit instituției, numeroși comercianți folosesc denumiri de orașe românești, nume autohtone sau simboluri naționale, site-uri redactate integral în limba română și plăți în lei, pentru a induce ideea că firma are sediul în România.

În realitate, aceste companii sunt înregistrate în alte state, inclusiv în afara Uniunii Europene, iar acest lucru îți poate aduce probleme legate de garanție, returi și chiar înșelătorie, potrivit Mediafax.

Atenționare pentru cumpărătorii online: Ce trebuie verificat înainte de a plasa o comandă

ECC România recomandă consumatorilor să analizeze cu atenție:

  • secțiunea „Contact” și existența unor date clare de identificare;
  • politica de retur și termenii și condițiile de vânzare;
  • țara în care este înregistrată firma;
  • adresa de retur a produselor.

În cazul în care lipsesc datele de contact, firma este înregistrată fiscal în alte state sau returul se face în afara UE, cumpărătorii sunt sfătuiți să reanalizeze decizia de achiziție, chiar dacă site-ul pare românesc.

Retururile din afara UE pot deveni foarte costisitoare

ECC România atrage atenția că, pentru produsele comandate din afara Uniunii Europene, returul se face, de regulă, în țara de origine, ceea ce implică costuri suplimentare suportate de consumator.

Mai mult, în astfel de situații, unii comercianți oferă doar rambursări parțiale, fără a respecta legislația europeană și națională în vigoare.

Vezi și: Idei de Cadouri de Valentine’s Day, Ziua Îndrăgostiților, pentru orice tip de partener

„În cazul în care comerciantul nu poate fi identificat sau provine dintr-un stat din afara UE, Norvegia și Islanda, Centrul European al Consumatorilor din România nu poate facilita soluționarea amiabilă a reclamației”, avertizează reprezentanții instituției.

Sfat esențial pentru protecția banilor

Pentru a limita riscurile, ECC România recomandă utilizarea unor metode de plată care oferă protecție consumatorului, precum plata cu cardul, care permite inițierea unei proceduri de refuz la plată (chargeback).

Aceasta poate fi declanșată, în majoritatea cazurilor, în termen de până la patru luni de la efectuarea plății, dacă produsul nu este livrat sau nu corespunde comenzii.

Avertismentul vine în contextul creșterii continue a comerțului online și subliniază importanța informării corecte a consumatorilor înainte de a face o achiziție.

acum 1 minut

