Bărbat din Alba, reținut de polițiști după ce a fost prins băut la volan. Unde a fost oprit

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce conducea sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului.

În noaptea de 28 spre 29 ianuarie 2026, polițiștii rutieri au oprit, pentru control, pe strada Dr. Aurel Lazăr din municipiu, un autoturism condus de bărbatul de 42 de ani.

Astfel, în urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 1,17mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cazul bărbatului, cercetările sunt continuate.

Foto: IPJ Alba

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News