Mai multe școli și grădinițe din Alba au clădirile în reabilitare la început de an școlar. În ce spații vor învăța elevii

Noul an școlar începe în câteva zile. Elevii din județul Alba se vor întoarce la școală, în clasele unităților de învățământ. Însă o parte dintre ei vor face cursurile într-o altă locație.

Motivul pentru care mai mulți elevi din județ nu vor face orele în incinta unităților de învățământ este simplu: clădirile sunt în reabilitare.

Unele lucrări au ca termen preconizat de finalizare sfârșitul anului școlar, dar altele vor fi terminate abia în anul 2026. Este vorba despre 18 unități școlare care au clădirile în renovare.

Școala Gimnazială Meteș Corp II

Lucrări de reabilitare începute în anul 2024

Relocare: Școala Primară Tăuți (la fel ca anul trecut școlar)

Termen preconizat finalizare lucrări: 1 decembrie 2025

G.P.N. Meteș

Lucrări de reabilitare începute în anul 2024

Relocare: Școala Primară Tăuți (la fel ca anul trecut școlar)

Termen preconizat finalizare lucrări: 1 decembrie 2025

Școala Gimnazială Cetatea de Baltă

Lucrări de reabilitare totală începute în anul 2024

Relocare: Școala veche (la fel ca anul trecut școlar)

Termen preconizat finalizare lucrări: Iunie 2026

Școala Gimnazială Vidra

Lucrări de reabiltare – „Creșterea eficienței energetice”

Relocare: Școala Ponorel și Vârtănești

Termen preconizat finalizare lucrări: 30 iunie 2026

Școala Gimnazială Sântimbru

Lucrări de reabilitare

Relocare: școli/grădinițe de pe raza comunei

Termen preconizat finalizare lucrări: Decembrie 2025

Școala Primară Sebeșel

Lucrări de reabilitare

Relocare: Școala Laz, Baza Sportivă Săsciori, Căminul Cultural Săsciori

Termen preconizat finalizare lucrări: 31 decembrie 2025

G.P.N. Căpâlna

Lucrări de reabilitare

Relocare: Centrul Comunitar Căpâlna

Termen preconizat finalizare lucrări: 31 decembrie 2025

Școala Gimnazială Vadu Moților (21 elevi)

Lucrări de reabilitare

Relocare: Cămin Cultural Vadu Moților, Școala Primară Vadu Moților

Termen preconizat finalizare lucrări: 25 ianuarie 2026

Școala Gimnazială Câmpeni

Lucrări de reabilitare din septembrie 2025

Relocare: cursuri de după-amiază la Colegiul Național „Avram Iancu”

Termen preconizat finalizare lucrări: Decembrie 2026

Școala Primară Cunța

Lucrări de reabilitare din 12.05.2025

Relocare: Dispensarul Sanitar Cunța

Termen preconizat finalizare lucrări: Mai 2026

Școala Primară Șpring

Reparații curente

Relocare: Școala Gimnazială Drașov

Termen preconizat finalizare lucrări: 2025

Școala Primară Vingard

Reparații curente

Relocare: Școala Gimnazială Drașov

Termen preconizat finalizare lucrări: 2025

Școala Primară Teiuș

Reabilitare totală

Relocare: G.P.N. Prietenia 2, G.P.N. Prietenia 1, Casa de Cultură Teiuș, Școala Gimnazială Teiuș, Liceul Teoretic Teiuș

Termen preconizat finalizare lucrări: 30 septembrie 2026

Școala Gimnazială Mogoș

Reabilitare totală PNRR

Relocare: Refugiul turistic Valea Barnii, Mogoș

Termen preconizat finalizare lucrări: 23 februarie 2026

Liceul Tehnologic Aiud

Reabilitare și dotări

Relocare: Clădire administrativă

Termen preconizat finalizare lucrări: 19 ianuarie 2026

Școala Primară Boz

Reabilitare moderată PNRR

Relocare: Școala Gimnazială Dostat

Termen preconizat finalizare lucrări: 21 noiembrie 2025

G.P.N. Boz

Reabilitare moderată PNRR

Relocare: Școala Gimnazială Dostat

Termen preconizat finalizare lucrări: 21 noiembrie 2025

Școala Gimnazială nr. 6 Alba Iulia

Reabilitare totală

Relocare: fosta Școală Postliceală Sanitară și Școala Română de Afaceri

Termen preconizat finalizare lucrări: 2026

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News