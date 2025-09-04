Eveniment
Mai multe școli și grădinițe din Alba au clădirile în reabilitare la început de an școlar. În ce spații vor învăța elevii
Noul an școlar începe în câteva zile. Elevii din județul Alba se vor întoarce la școală, în clasele unităților de învățământ. Însă o parte dintre ei vor face cursurile într-o altă locație.
Motivul pentru care mai mulți elevi din județ nu vor face orele în incinta unităților de învățământ este simplu: clădirile sunt în reabilitare.
Unele lucrări au ca termen preconizat de finalizare sfârșitul anului școlar, dar altele vor fi terminate abia în anul 2026. Este vorba despre 18 unități școlare care au clădirile în renovare.
Școala Gimnazială Meteș Corp II
- Lucrări de reabilitare începute în anul 2024
- Relocare: Școala Primară Tăuți (la fel ca anul trecut școlar)
- Termen preconizat finalizare lucrări: 1 decembrie 2025
G.P.N. Meteș
- Lucrări de reabilitare începute în anul 2024
- Relocare: Școala Primară Tăuți (la fel ca anul trecut școlar)
- Termen preconizat finalizare lucrări: 1 decembrie 2025
Școala Gimnazială Cetatea de Baltă
- Lucrări de reabilitare totală începute în anul 2024
- Relocare: Școala veche (la fel ca anul trecut școlar)
- Termen preconizat finalizare lucrări: Iunie 2026
Școala Gimnazială Vidra
- Lucrări de reabiltare – „Creșterea eficienței energetice”
- Relocare: Școala Ponorel și Vârtănești
- Termen preconizat finalizare lucrări: 30 iunie 2026
Școala Gimnazială Sântimbru
- Lucrări de reabilitare
- Relocare: școli/grădinițe de pe raza comunei
- Termen preconizat finalizare lucrări: Decembrie 2025
Școala Primară Sebeșel
- Lucrări de reabilitare
- Relocare: Școala Laz, Baza Sportivă Săsciori, Căminul Cultural Săsciori
- Termen preconizat finalizare lucrări: 31 decembrie 2025
G.P.N. Căpâlna
- Lucrări de reabilitare
- Relocare: Centrul Comunitar Căpâlna
- Termen preconizat finalizare lucrări: 31 decembrie 2025
Școala Gimnazială Vadu Moților (21 elevi)
- Lucrări de reabilitare
- Relocare: Cămin Cultural Vadu Moților, Școala Primară Vadu Moților
- Termen preconizat finalizare lucrări: 25 ianuarie 2026
Școala Gimnazială Câmpeni
- Lucrări de reabilitare din septembrie 2025
- Relocare: cursuri de după-amiază la Colegiul Național „Avram Iancu”
- Termen preconizat finalizare lucrări: Decembrie 2026
Școala Primară Cunța
- Lucrări de reabilitare din 12.05.2025
- Relocare: Dispensarul Sanitar Cunța
- Termen preconizat finalizare lucrări: Mai 2026
Școala Primară Șpring
- Reparații curente
- Relocare: Școala Gimnazială Drașov
- Termen preconizat finalizare lucrări: 2025
Școala Primară Vingard
- Reparații curente
- Relocare: Școala Gimnazială Drașov
- Termen preconizat finalizare lucrări: 2025
Școala Primară Teiuș
- Reabilitare totală
- Relocare: G.P.N. Prietenia 2, G.P.N. Prietenia 1, Casa de Cultură Teiuș, Școala Gimnazială Teiuș, Liceul Teoretic Teiuș
- Termen preconizat finalizare lucrări: 30 septembrie 2026
Școala Gimnazială Mogoș
- Reabilitare totală PNRR
- Relocare: Refugiul turistic Valea Barnii, Mogoș
- Termen preconizat finalizare lucrări: 23 februarie 2026
Liceul Tehnologic Aiud
- Reabilitare și dotări
- Relocare: Clădire administrativă
- Termen preconizat finalizare lucrări: 19 ianuarie 2026
Școala Primară Boz
- Reabilitare moderată PNRR
- Relocare: Școala Gimnazială Dostat
- Termen preconizat finalizare lucrări: 21 noiembrie 2025
G.P.N. Boz
- Reabilitare moderată PNRR
- Relocare: Școala Gimnazială Dostat
- Termen preconizat finalizare lucrări: 21 noiembrie 2025
Școala Gimnazială nr. 6 Alba Iulia
- Reabilitare totală
- Relocare: fosta Școală Postliceală Sanitară și Școala Română de Afaceri
- Termen preconizat finalizare lucrări: 2026
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.