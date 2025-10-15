Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii. Campania de vaccinare antigripală, din 15 octombrie

Mai multe tipuri de vaccinuri vor putea fi administrate în farmacii, nu doar cel antigripal. Campania de vaccinare antigripală a început oficial din 15 octombrie.

Vaccinarea în farmacii va fi extinsă și pentru alte tipuri de vaccinuri. Costurile vor fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Precizările au fost făcute de către ministrul Alexandru Rogobete.

„Am făcut o modificare care a trecut de plen acum două săptămâni, prin care în farmacii nu doar că se extind mai multe lucruri, dar se introduc inclusiv aceste servicii, care vor fi decontate mare parte din ele de Casa Națională de Asigură de Sănătate.

Noua formulă care a trecut la Camera Deputaților prevede inclusiv decontarea de către CNAS, a serviciilor care sunt desfășurate de către farmacii”, a declarat Rogobete, potrivit antena3.ro.

Vaccinarea antigripală

Campania oficială de vaccinare antigripală a început din 15 octombrie, însă vaccinurile sunt disponibile încă de la jumătatea lunii septembrie în farmacii, a precizat ministrul, săptămâna trecută.

Vaccinul antigripal este compensat 100%, adică se poate ridica din farmacii gratuit, pe baza unei prescripții de la medicul de familie sau medicul specialist, pentru anumite categorii de persoane. Altele beneficiază de reducere de 50%. Pentru restul, acesta este disponibil la prețul de 70–80 de lei/doză.

După achiziție, vaccinul se poate administra atât în farmacii, cât și la medicul de familie.

Potrivit CNAS, administrarea vaccinurilor se efectuează de medicii vaccinatori (medici de familie, epidemiologi, de boli infecţioase, pediatri sau medici din orice altă specialitate care au un atestat de vaccinologie) sau de farmaciștii vaccinatori în cazul vaccinului gripal.

Beneficiari vaccin antigripal compensat 100%

Potrivit CNAS, vaccinul antigripal poate fi procurat cu compensare 100% pentru:

copii cu vârsta între 6 luni și 19 ani

gravide

persoane cu vârsta 19 ani și 65 ani, cu: boli cardiovasculare cornice boli respiratorii cornice boli renale cornice boli hepatice cornice boli neurologice cornice boli metabolice boli oncologice boli autoimune malformaţii congenitale obezitate asplenie sau în pregătirea efectuării splenectomiei infecţie HIV/SIDA terapie imunosupresoare transplant imunosupresie congenitală

persoane cu vârsta de peste 65 de ani

personal de specialitate medico-sanitar şi auxiliar

Compensare 50% vaccin antigripal

persoane cu vârsta între 45 ani și 65 ani, fără boli cronice

Eficiența vaccinului apare după aproximativ două săptămâni de la administrare. Protecția durează între 4 și 6 luni, după care nivelul de imunitate scade treptat. AICI, mai multe detalii.

