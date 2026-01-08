Connect with us

Mai multe unități școlare din Apuseni nu au putut începe cursurile în noul an școlar. Elevii sunt în vacanță prelungită

Publicat

acum 6 secunde

Mai multe unități școlare din județul Alba, în special din zona Munților Apuseni, nu au putut începe în condiții normale orele de curs, joi, 8 ianuarie 2026.

Este vorba despre unități școlare din Zlatna, Baia de Arieș, Poșaga, Sălciua și Vadu Moților, a precizat pentru alba24.ro, inspectorul general al ISJ Alba, Cornel Sandu. Unitățile școlare din localitățile respective vor fi închise și pe parcursul zilei de vineri, 9 ianuarie.

În zonă, în ultimele zile au fost înregistrate ninsori și mai mult de atât, localnicii s-au confruntat cu mari căderi de tensiune.

Spre exemplu, joi, 8 ianuarie, DEER a anunțat că în județul Alba erau la ora 9.30, 4830 de utilizatori fără curent electric în zonă.

Pe lista localităților se afla și locații în care anul școlar nu a putut începe. Lista locațiilor fără curent electric: Bistra (parțial), Fața Abrudului, Horea, Matisesti, Mogos, Itregalde,Trimpoele, Salciua, Posaga, Ocoliș, Lungești, Zlatna (parțial).

La nivel național, ministerul Educației a suspendat cursurile în unități de învățământ din Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați dar și din Prahova.

 

