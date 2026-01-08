Mai multe unități școlare din Apuseni nu au putut începe cursurile în noul an școlar. Elevii sunt în vacanță prelungită

Mai multe unități școlare din județul Alba, în special din zona Munților Apuseni, nu au putut începe în condiții normale orele de curs, joi, 8 ianuarie 2026.

Este vorba despre unități școlare din Zlatna, Baia de Arieș, Poșaga, Sălciua și Vadu Moților, a precizat pentru alba24.ro, inspectorul general al ISJ Alba, Cornel Sandu. Unitățile școlare din localitățile respective vor fi închise și pe parcursul zilei de vineri, 9 ianuarie.

În zonă, în ultimele zile au fost înregistrate ninsori și mai mult de atât, localnicii s-au confruntat cu mari căderi de tensiune.

Spre exemplu, joi, 8 ianuarie, DEER a anunțat că în județul Alba erau la ora 9.30, 4830 de utilizatori fără curent electric în zonă.

Pe lista localităților se afla și locații în care anul școlar nu a putut începe. Lista locațiilor fără curent electric: Bistra (parțial), Fața Abrudului, Horea, Matisesti, Mogos, Itregalde,Trimpoele, Salciua, Posaga, Ocoliș, Lungești, Zlatna (parțial).

La nivel național, ministerul Educației a suspendat cursurile în unități de învățământ din Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați dar și din Prahova.

