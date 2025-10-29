Majorarea salariului minim pe economie în 2026: Întâlnire a Consiliului Național Tripartit

Majorarea salariului minim pe economie în 2026: Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat miercuri despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan, au transmis reprezentanții Guvernului, într-un comunicat de presă.

Prim-ministrul a reamintit celor prezenți motivele pentru care anul viitor salariile din sectorul public vor rămâne la valoarea din acest an.

De asemenea, prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că înțelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectați de creșterea costului vieții, dar, în egală măsură, o eventuală creștere anul viitor a salariului minim brut va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații.

Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor.

Anul acesta, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici

Există diferențe de salarizare și între regiuni și județe și o creștere uniformă a salariului minim ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici.

Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an.

Consultările vor continua și luna viitoare, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârșitul lunii noiembrie.

Majorarea salariului minim pe economie în 2026: Patronatele nu sunt de acord. Presiunea cade pe mediul privat

IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a cerut înghețarea salariului minim.

Concret, a cerut Guvernului să nu crească minimul pe economie și să mențină salariului minim brut la nivelul actual și în 2026.

Patronatele avertizează că o majorare ar putea duce la concedieri, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

„Creșterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor românești care va avea ca rezultat pierderea competitivității”, au transmis reprezentanții IMM România.

Reamintim că de la 1 ianuarie 2025, salariul minim brut pe economie în România este stabilit la 4.050 lei lunar.

Comisia Europeană a adoptat directiva privind salariile minime decente în UE — Directiva (UE) 2022/2041 privind salariile minime adecvate — care are ca obiectiv să asigure un „plafon de decenţă” pentru salariile minime în statele membre.

Directiva introduce un cadru de guvernanţă comună în stabilirea salariului minim şi consolidează rolul actorilor sociali (sindicate, patronate) în procesul de negociere colectivă.

În România, modificările legislative din 2024 au fost realizate în contextul acestei directive, ceea ce arată influenţa UE asupra reglementării naţionale a salariului minim.

