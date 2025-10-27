Marcel Ciolacu, atac dur la premierul Ilie Bolojan: „Și-a creat o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balauri”

Marcel Ciolacu, atac dur la premierul Ilie Bolojan: „Și-a creat o aură de Sfântul Gheorghe, dar fără nici o viziune economică”. Fostul președinte al PSD l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a creat panică economică prin declarațiile despre riscul de incapacitate de plată al României.

Într-o intervenție la DC News Live, Ciolacu a afirmat că premierul „și-a construit o aură de Sfântul Gheorghe care salvează și omoară balaurii”, însă fără a avea „vreo viziune economică reală”.

„Este o prostie. România n-a fost și nu este în incapacitate de plată. Rezervele Băncii Naționale n-au fost la aceste cote niciodată. Domnul Bolojan a vrut doar să dea senzația că salvează țara”, a declarat Ciolacu, citat de Mediafax.

Fostul lider social-democrat susține că afirmațiile premierului au avut efecte directe asupra economiei:

„Au fost vorbe aruncate, vorbe care au adus costuri economice, care au dus la inflație și la creșterea dobânzilor. Piața reacționează imediat, iar o astfel de bombă nu rămâne fără consecințe.”

Ciolacu l-a ironizat pe Bolojan, comparându-i declarațiile cu o situație absurdă: „Să iasă primul-ministru să spună: «România e în incapacitate de plată, dar am reușit să evităm asta». Și eu am reușit să evit un copac, dar între timp n-am șofat. Cam așa au venit vorbele domnului Bolojan.”

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor tot mai vizibile dintre PSD și guvernul condus de Ilie Bolojan, după o serie de măsuri economice controversate și avertismentele privind echilibrul bugetar.

Nu este primul atac al lui Ciolacu la adresa lui Bolojan. În urmă cu câteva săptămâni, l-a acuzat pe premier că ”nu a făcut nici o reformă , iar România riscă să intre în criză”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News