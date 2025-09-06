Marele Premiu „Strugurele de Aur” 2025, câștigat de Vasile Balogh. Este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia

Marele Premiu „Strugurele de Aur” 2025 a fost câștigat de Vasile Balogh, reprezentant al Văii Târnavei Mari și student al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

”Cu emoții sincere și bucurie nemărginită, Vasile Balogh, reprezentant al Văii Târnavei Mari, a primit Trofeul festivalului care încununează pasiunea, munca și autenticitatea.

Acest moment surprinde trăirea unui tânăr care duce mai departe cu cinste cântecul românesc și spiritul locurilor natale”, au anunțat organizatorii Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de aur” 2025.

Vezi și VIDEO: Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” la Blaj: Gala Laureaților. Concert Simion Mihai și Lăutarii de Mătase

Originar din satul Boiu, de pe Valea Târnavei Mari, Vasile este student la specializările Muzică Religioasă și Teologie Ortodoxă Pastorală și se implică activ în viața comunității studențești, fiind voluntar al ASCOR Alba Iulia.

Premiul obținut încununează talentul său artistic, dar și efortul susținut de a aduce în lumină frumusețea cântului popular românesc, a tradițiilor și valorilor satului transilvănean. În cuvintele sale pline de emoție, Vasile a dorit să mulțumească profesorilor, familiei, sătenilor săi și tuturor celor care l-au sprijinit pe acest drum al dăruirii prin cântec, au transmis și reprezentanții facultății.

sursă imagini: Festivalul Național de Folclor „Strugurele de Aur”/ Facebook

