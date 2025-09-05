LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” la Blaj: Gala Laureaților. Concert Simion Mihai și Lăutarii de Mătase

Gala Laureaților din cadrul Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de Aur” ediția 2025 are loc vineri, 5 septembrie la Palatul Cultural din Blaj.

De la ora 18.00 vor urca pe scenă laureați ai ediției cu numărul XX: Alice Ghile, Petronela Popa, Cosmin Cotârlă, Luiza Turcu, Dorin Rus. Alături de ei va fi Orchestra și Ansamblul Jidvei.

De asemenea după Gala Laureaților ediția cu numărul XX va urma un recital electrizant semnat Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase.

În acest an, festivalul a ajuns la a XXI-a ediție.

De peste două decenii, „Strugurele de Aur” este locul unde tradiția se întâlnește cu viitorul cântecului românesc. Concursul și Gala Laureaților vor aduce pe scena Palatului Cultural din Blaj tineri soliști vocali și instrumentiști din toate colțurile țării. Aceștia vor purta cu ei cântece, graiuri și porturi care spun poveștile locurilor natale, transmit organizatorii.

Festivalul „Strugurele de Aur” este o sărbătoare a folclorului trăit și simțit, o întâlnire a generațiilor și a publicului cu artiștii pe care îi îndrăgește.

