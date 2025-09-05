Connect with us

Eveniment

LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” la Blaj: Gala Laureaților. Concert Simion Mihai și Lăutarii de Mătase

Publicat

acum 5 secunde

Gala Laureaților din cadrul Festivalului Național de Folclor ”Strugurele de Aur” ediția 2025 are loc vineri, 5 septembrie la Palatul Cultural din Blaj. 

De la ora 18.00 vor urca pe scenă laureați ai ediției cu numărul XX: Alice Ghile, Petronela Popa, Cosmin Cotârlă, Luiza Turcu, Dorin Rus. Alături de ei va fi Orchestra și Ansamblul Jidvei.

De asemenea după Gala Laureaților ediția cu numărul XX va urma un recital electrizant semnat Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase.


În acest an, festivalul a ajuns la a XXI-a ediție.

De peste două decenii, „Strugurele de Aur” este locul unde tradiția se întâlnește cu viitorul cântecului românesc. Concursul și Gala Laureaților vor aduce pe scena Palatului Cultural din Blaj tineri soliști vocali și instrumentiști din toate colțurile țării. Aceștia vor purta cu ei cântece, graiuri și porturi care spun poveștile locurilor natale, transmit organizatorii.

Festivalul „Strugurele de Aur” este o sărbătoare a folclorului trăit și simțit, o întâlnire a generațiilor și a publicului cu artiștii pe care îi îndrăgește.

 

 

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 secunde

LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” la Blaj: Gala Laureaților. Concert Simion Mihai și Lăutarii de Mătase
Evenimentacum O oră

6 septembrie: Noaptea Muzeelor la Sate: trei obiective culturale din Alba, deschise publicului
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: Jandarmii din Alba s-au întrecut în poligonul de tir. Cine sunt jandarmii care au ocupat podiumul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Actualitateacum 2 zile

Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 2 ore

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Abrudacum 6 ore

Fonduri și oportunități pentru zeci de localități din Alba. A fost lansată Strategia Națională pentru Zona Montană 2025-2035
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 4 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 4 ore

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Evenimentacum 10 ore

Cine transmite meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 secunde

LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” la Blaj: Gala Laureaților. Concert Simion Mihai și Lăutarii de Mătase
Evenimentacum 3 ore

„BumBastion” The Urban Jam: festival de cultură urbană cu street dance, graffiti și competiții, la Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 6 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum o zi

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 6 ore

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
Educațieacum 8 ore

Apelul sindicatelor din Educație pentru inspectori și directorii școlilor: Nu-i amenințați pe cei care vor să participe la protest
Mai mult din Educatie