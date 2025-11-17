Marți, 18 noiembrie: Se întrerupe furnizarea apei potabile într-un cartier din Alba Iulia. Precizările Apa CTTA

Operatorul Apa CTTA – Sucursala Alba Iulia anunță că marți, 18 noiembrie, se va întrerupe furnizarea apei potabile într-un cartier din Alba Iulia. Se vor efectua lucrări la rețeaua de distribuție.

Compania precizează că lucările se vor efectua între orele 08:00 – 16:00, în cartierul Emil Racoviță, în careul cuprins între străzile:

Emil Racoviță,

Petre Ispirescu,

B-dul Republicii,

Arieșului.

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezerva de apă necesară pentru perioada întreruperii.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz, clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea, trebuie să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center:

0377 900 400 (Luni – Joi: 08:00 – 16:30, Vineri: 08:00 – 14:00),

în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521 / 0258 810 463, în vederea intervenției.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News