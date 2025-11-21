Connect with us

Eveniment

Marți: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, pe scenă la Viena. Spectacolul susținut pentru copiii comunității de români

teatru, păpuși

Publicat

acum 13 secunde

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia va susține un spectacol în Austria, la Viena, pentru copiii din comunitatea de români. Evenimentul va avea loc marți, 25 noiembrie.

Potrivit reprezentanților instituției, spectacolul de teatru de păpuși „Muzicanții din Bremen”, în regia lui Adam Boboc, se va desfășura pe scena ”Lilarum” a Teatrului de Păpuși ”Lilarum” din Viena.

teatru, păpuși

„Este o mare bucurie această invitație, care ne oferă posibilitatea de a ne întâlni cu copiii români de dincolo de granițele țării, dar și de a ne conecta cu un alt teatru de păpuși din Austria.

Ne dorim ca spectacolul nostru să îi încânte pe micii spectatori, să le aducă bucuria pe care doar teatrul de păpuși o poate aduce, și să ne răsplătească cu aplauze”, au transmis reprezentanții Teatrului de Păpuși „Prichindel”.

teatru, păpuși

Echipa care va reprezenta teatrul la Viena este formată din:

  • actorii: Irina Melnic, Iulian Costea și Mădălin Costea
  • regizorul scenă-culise: Elena Madaras
  • maestrul de sunet: Florin Andrea
  • maestrul de lumini: Călin Popa
  • managerul teatrului: Ioana Bogățan.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

teatru, păpuși
Evenimentacum 13 secunde

Marți: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, pe scenă la Viena. Spectacolul susținut pentru copiii comunității de români
cazino jocuri de noroc inteligenta artificiala
Sportacum 15 minute

Cum inteligența artificială rescrie regulile bonusurilor de cazino (P)
Evenimentacum 22 de minute

PNL a pierdut procesul cu AEP. Vor trebui să returneze 14 milioane lei folosiți în campania lui Ciucă. Decizia nu este definitivă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum o zi

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Economieacum o zi

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 22 de minute

PNL a pierdut procesul cu AEP. Vor trebui să returneze 14 milioane lei folosiți în campania lui Ciucă. Decizia nu este definitivă
Evenimentacum 7 ore

AUR a plătit 450.000 de euro pentru O SINGURĂ EMISIUNE cu George Simion, la Realitatea TV. AEP a tăiat sume uriașe din cheltuieli
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

cazino jocuri de noroc inteligenta artificiala
Sportacum 15 minute

Cum inteligența artificială rescrie regulile bonusurilor de cazino (P)
Evenimentacum 19 ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Festival de România 2025: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian&Brothers, Marius Mihalache și alții fac Alba Iulia să vibreze. PROGRAM
Evenimentacum 5 ore

VIDEO Cristina Cândea de la Ryma a devenit Queenstina. Și-a lansat piesa „Milion” cu care participă la concursul Artiști la Reboot
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 ore

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 8 ore

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 60 de minute

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Evenimentacum 23 de ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 18 ore

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie