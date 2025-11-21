Marți: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia, pe scenă la Viena. Spectacolul susținut pentru copiii comunității de români

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia va susține un spectacol în Austria, la Viena, pentru copiii din comunitatea de români. Evenimentul va avea loc marți, 25 noiembrie.

Potrivit reprezentanților instituției, spectacolul de teatru de păpuși „Muzicanții din Bremen”, în regia lui Adam Boboc, se va desfășura pe scena ”Lilarum” a Teatrului de Păpuși ”Lilarum” din Viena.

„Este o mare bucurie această invitație, care ne oferă posibilitatea de a ne întâlni cu copiii români de dincolo de granițele țării, dar și de a ne conecta cu un alt teatru de păpuși din Austria.

Ne dorim ca spectacolul nostru să îi încânte pe micii spectatori, să le aducă bucuria pe care doar teatrul de păpuși o poate aduce, și să ne răsplătească cu aplauze”, au transmis reprezentanții Teatrului de Păpuși „Prichindel”.

Echipa care va reprezenta teatrul la Viena este formată din:

actorii : Irina Melnic, Iulian Costea și Mădălin Costea

: Irina Melnic, Iulian Costea și Mădălin Costea regizorul scenă-culise : Elena Madaras

: Elena Madaras maestrul de sunet : Florin Andrea

: Florin Andrea maestrul de lumini : Călin Popa

: Călin Popa managerul teatrului: Ioana Bogățan.

