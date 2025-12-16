Miercuri, 17 decembrie: Două localități din Alba rămân temporar fără apă potabilă. Se fac lucrări la rețea

Apa CTTA SA Alba - Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile, marți, 17 decembrie 2025, în două localități din județ. Se fac lucrări la rețea.

Astfel, potrivit reprezentanților Apa CTTA, între orele 09:00 și 12:00, alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă în localitățile Bucerdea Vinoasă și Geoagiu, în vederea montării unor debitmetre, în cadrul contractului de lucrări AB3-CL9 - Sistem SCADA Regional.

Așadar, locuitorilor le este recomandat să-și asigure rezervele de apă necesare.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate.

În acest caz, clienții trebuie să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate, în vederea intervenției, la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)

Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521 / 0258 810 463 (în afara programului).

