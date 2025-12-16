Connect with us

Eveniment

Miercuri, 17 decembrie: Două localități din Alba rămân temporar fără apă potabilă. Se fac lucrări la rețea

Publicat

acum O oră

Apa CTTA SA Alba - Sucursala Alba Iulia anunță întreruperea furnizării apei potabile, marți, 17 decembrie 2025, în două localități din județ. Se fac lucrări la rețea.

Astfel, potrivit reprezentanților Apa CTTA, între orele 09:00 și 12:00, alimentarea cu apă potabilă va fi întreruptă în localitățile Bucerdea Vinoasă și Geoagiu, în vederea montării unor debitmetre, în cadrul contractului de lucrări AB3-CL9 - Sistem SCADA Regional.

Așadar, locuitorilor le este recomandat să-și asigure rezervele de apă necesare.

La repunerea în funcțiune a alimentării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate.

În acest caz, clienții trebuie să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar pot fi semnalate, în vederea intervenției, la:

  • numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00)
  • Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 521 / 0258 810 463 (în afara programului).
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 12 minute

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
rabla 2
Evenimentacum 40 de minute

O nouă sesiune a programului Rabla pentru persoane fizice a început marți. Care este bugetul alocat
Evenimentacum 56 de minute

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Administrațieacum 2 zile

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 3 ore

Cât a crescut pensia medie lunară în România. Aproape 5 milioane de pensionari primesc bani. Situația pe categorii
Economieacum 15 ore

Taxa pe mașini de lux 2025. Cine datorează impozitul special, cum se calculează și cum se declară la Fisc
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 56 de minute

VIDEO INTERVIU: Ion Dumitrel rupe tăcerea despre lupta pentru șefia PNL Alba. Va candida pentru un nou mandat de președinte?
Evenimentacum 17 ore

Moțiunea AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, adoptată de Senat cu sprijinul parlamentarilor PSD
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 17 ore

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Evenimentacum o zi

FOTO: Sportivul Alexandru Dorobanțiu de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box - Seniori
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 minute

VIDEO: Gino lansează un Christmas Medley. Interpretări elegante ale unora dintre cele mai îndrăgite cântece de Crăciun
Evenimentacum 14 ore

Concerte de sărbători la Târgul de Crăciun din Alba Iulia, pe Latura de Vest a Cetății. PROGRAM până în 22 decembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 ore

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 2 zile

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 12 ore

Botoxul, utilizat cu succes în tratamentul AVC. Administrarea toxinei este gratuită pentru recuperarea medicală a pacienților
Evenimentacum 2 zile

Cât vor costa analizele la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 2026. TARIFE pentru proceduri și servicii medicale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

A doua notă la purtare se trece în catalog până pe 19 decembrie. În ce situații poate fi scăzută nota elevilor
Educațieacum o zi

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii
Mai mult din Educatie