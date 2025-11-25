Miercuri: Se întrerupe furnizarea apei potabile într-o localitate din Alba. Precizările Apa CTTA

Apa CTTA Sucursala Blaj anunță că miercuri, 26 noiembrie, se va întrerupe furnizarea apei potabile într-o localitate din Alba. Se vor monta debimetre.

Compania precizează că, în vederea montării unor debitmetre în cadrul contractului de lucrări AB3-CL9 – Sistem SCADA Regional, se va întrerupe furnizarea apei potabile în localiatatea Șona, între orele 09:00 – 14:00.

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezerva de apă necesară pentru perioada întreruperii.

La reluarea furnizării cu apă potabilă, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate. În acest caz clienții sunt rugați să utilizeze apa numai în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar, trebuie să fie semnalate la:

numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00),

în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Blaj, la numerele de telefon 0258 711 340 / 0258 712 345, în vederea intervenției.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News