Mii de amenzi aplicate de Poliția Locală din Alba Iulia, care totalizează o sumă uriașă. Precizările instituției

Poliția Locală din Alba Iulia a aplicat mii de amenzi, de la începutul anului, potrivit unui răspuns al instituției, la o solicitare a Alba24.

Concret, polițiștii locali au aplicat de la începutul anului și până în prezent aproape 3.500 de amenzi, dintre care peste 1.700 cu avertisment scris.

În total, suma sancțiunilor ajunge la aproape 1,26 milioane de lei.

Cele mai mari amenzi, în număr de 111 (din care 4 avertismente), au însumat peste 400.000 de lei și au fost date pe Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, 51 de amenzi pe Legea 50/1991, privind autorizarea lucrărilor în construcții, totalizează peste 110.000 de lei.

”Categoriile de sancțiuni pe care le pot aplica polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Alba Iulia sunt amenda contravențională, avertismentul scris și avertismentul verbal, precum și măsuri complementare care pot fi luate în anumite situații, De exemplu sistarea activității, desființarea lucrărilor, sistarea lucrărilor, aducere la starea inițială, autorizarea lucrărilor etc” se arată în răspunsul instituției.

