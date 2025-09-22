Mii de hectare de culturi agricole sunt afectate de secetă în Alba. Care este situația din județ, pe categorii

Mii de hectare de culturi agricole au fost afectate de secetă în acest an, în județul Alba. Instituția Prefectului a prezentat situația pe categorii.

Cele mai afectate culturi sunt cele de porumb și floarea-soarelui. Peste 500 de fermieri din Alba au depus înștiințări privind culturi calamitate, până acum, în acest an. Comparativ, în perioada septembrie 2023-august 2024, erau doar 46 de cereri, din care doar 22 au fost eligibile. Diferența este foarte mare, ceea ce evidențiază situația gravă provocată de seceta extremă.

Fermierii mai au timp până la jumătatea lunii octombrie să depună cereri pentru despăgubiri. Acestea vor fi evaluate.

”Au fost analizate datele centralizate și stadiul activității comisiilor mixte din teritoriu, fiind discutate măsuri pentru accelerarea procesului de constatare și evaluare a pagubelor produse de seceta pedologică”, a anunțat Instituția Prefectului Alba.

La nivelul județului Alba au fost înregistrate:

530 de înștiințări depuse de fermieri

245 procese-verbale de constatare și evaluare întocmite.

Peste 9000 de hectare de culturi agricole au fost afectate de secetă în Alba, în acest an.

Suprafețele declarate și afectate de secetă:

porumb: 5.806,83 ha declarate / 4.825,6 ha calamitate

floarea-soarelui: 2.159,9 ha declarate / 1.818,86 ha calamitate

lucernă: 1.257,84 ha declarate / 947,54 ha calamitate

cartofi: 28,56 ha declarate / 22,96 ha calamitate

sfeclă de zahăr: 95,04 ha declarate / 95,04 ha calamitate

tutun: 4,2 ha declarate / 3,132 ha calamitate

porumb siloz: 2.044,43 ha declarate / 1.592,09 ha calamitate

soia: 162,4 ha declarate / 117,55 ha calamitate

hamei: 28,71 ha declarate / 10,03 ha calamitate.

Culturile de porumb și floarea-soarelui sunt calamitate în proporții de până la 80-90% în sudul țării, iar tot mai mulți fermieri vorbesc despre falimente și renunțarea la aceste culturi, potrivit asociațiilor de producători agricoli.

”Mulți fermieri care s-au încăpățânat să înființeze aceste culturi și anul acesta, după dezastrul pe care l-au contabilizat în ultimii 4 ani tot din cauza secetei, au ajuns într-o situație și mai grea.

Anul trecut, peste 2 milioane de hectare cultivate cu porumb și floarea-soarelui au fost afectate de secetă. Anul acesta, din datele LAPAR situația va fi si mai gravă”, a declarat președintele Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), declarat Nicu Vasile.

Ministrul Agriculturii anunță ”producții record”, fermierii arată dezastrul produs de secetă. Pierderi masive la anumite culturi

