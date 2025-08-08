Mii de locuitori din Alba Iulia vor rămâne fără apă potabilă pentru 48 de ore. Care sunt străzile vizate

Reprezentanții Apa CTTA Alba au transmis că duminică, 10 august, se vor executa lucrări de remediere a avariei conductei de transport apă potabilă, în zona străzii Decebal din Alba Iulia. Astfel, mai multe străzi din municipiu vor rămâne fără apă potabilă pentru aproximativ 48 de ore.

De asemenea, operatorul de apă a mobilizat o echipă de lucru pregătită să realizeze intervenția într-o singură etapă, pentru a diminua disconfortul consumatorilor și a reduce cât mai mult zona afectată de întreruperea furnizării apei potabile.

Lucrările vor începe la ora 23:00 și se estimează că vor dura aproximativ 48 de ore.

Pe durata lucrărilor se va întrerupe furnizarea apei potabile pe următoarele străzi:

Octavian Goga,

Miron Costin,

Dimitrie Cantemir,

Traian,

Basarabiei,

Mihai Viteazul

Piața Națiunii,

Nicolae Titulescu

Decebal,

Nicolae Bălcescu,

Bucovinei,

Calea Moților (tronson Doinei – Ardealului),

Vasile Alecsandri,

Henri Coandă.

Pe parcursul lucrărilor pot apărea situații neprevăzute, motiv pentru care zonele afectate și termenul estimat de finalizare se pot modifica, însă posibilele schimbări vor fi anunțate, dacă este cazul.

„Rugăm locuitorii să își asigure rezervele necesare de apă pentru intervalul menționat.

La reluarea furnizării, cât și pe parcursul desfășurării lucrărilor pot exista depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz, recomandăm utilizarea apei doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea trebuie semnalate imediat la numarul de telefon: 0258 – 834 501, Dispeceratului Alba Iulia la numărul de telefon: 0258-810 463/ 0723 212.647, în vederea intervenției”, au transmis reprezentanții companiei de apă.

