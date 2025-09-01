Ministerul Educației ia în calcul diferențierea la plata cu ora pentru profesori, între urban și rural, din 2026

Daniel David a declarat că Ministerul Educației ia în calcul diferențierea plății cu ora pentru profesori, în funcție de mediul în care predau.

„Una este mediul rural, alta este mediul urban. Putem gândi sume diferite pentru anul viitor”, a precizat ministrul Educației și Cercetării, citat de Edupedu.

Nu este clar cât de mari vor fi diferențele și nici dacă această diferențiere va fi acceptată de sindicate.

Din 1 septembrie 2025, de când începe anul școlar 2025-2026, profesorii din învățământul preuniversitar care predau suplimentar în regim de plată cu ora (PCO) vor fi plătiți mai puțin decât până acum, în urma unei modificări introduse de Legea 141/2025.

Noua formulă de calcul, prevăzută la articolul 183 alineatul (51) din Legea 198/2023, stabilește că plata cu ora se face prin raportarea salariului brut lunar la numărul mediu de ore lucrătoare pe lună, stabilit anual de Guvern și nu la numărul de ore de predare dintr-o lună, cum era până acum.

