Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”

Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, la prezentarea raportului săptămânal.

Potrivit Edupedu, ministrul a fost întrebat dacă va exista titularizare anul viitor în condițiile crizei fiscal-bugetare. Daniel David a răspuns că „da, trebuie să avem și vom avea”.

Ministrul Daniel David a adăugat că „pentru mine, posturile în preuniversitar și universitar, deblocarea concursului pentru posturi este fundamentală.”

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală.

Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

