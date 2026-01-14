Ministrul Dezvoltării: Există o categorie de români care fentează plata impozitelor locale. Cum procedează aceștia

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat miercuri că există o categorie de contribuabili care „fentează” plata impozitelor locale. Acesta a anunțat că prin noul pachet de măsuri administrative vor fi evitate situații care există în prezent, făcând referire la autoturisme înregistrate, scoase și iar înregistrate la unele primării.

„Avem o categorie de contribuabili care an de an își plătesc impozitele locale chiar în primele luni - sunt cetățeni conștiincioși, cu mult bun simț, cărora le mulțumim. Dar avem și o altă categorie care fentează plata acestor impozite locale”, a spus ministrul, la Digi24, citat de Mediafax.

Cseke Attila a oferit și un exemplu concret.

„Astăzi, conform legislației, există posibilitatea ca un contribuabil care a achiziționat un autoturism cu o capacitate cilindrică destul de mare - peste 2.000 de centrimetri cubi - unde impozitul este mai ridicat, există posibilitatea de exemplu a achiziționării a unei asemenea mașini și a scoaterii din evidența primăriei în decembrie pentru a nu plăti impozit, iar în ianuarie același cetățean să-l pună din nou în evidența primăriei și se fentează bugetul local”, a precizat ministrul.

Ministrul Dezvoltării mai spune că românii care își plătesc impozitele corect se întreabă „cum de unii pot fenta sistemul într-un asemenea hal”.

sursa: Mediafax

