Economie

Ministrul Energiei: România plăteşte pe anumite intervale cel mai scump curent din Europa. Vindem cu un leu și cumpărăm cu 2.500

Publicat

acum 33 de secunde

România plăteşte, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

El a exemplificat spunând că, în ultima săptămână, în medie, România plăteşte 145 de euro pe megawatt-oră, în timp ce media Franţei este de 61 de euro.

El a adăugat că România vinde megawatt-ul în Ungaria cu un leu şi are intervale de timp, între orele 18-22, când importă megawatt-ul cu 1.000 de lei, 2.000 de lei şi chiar 2.500 de lei.

”Eu am venit de trei luni la Ministerul Energiei şi am luat fiecare proiect în parte, am luat structura costurilor ca să înţeleg şi eu cum Dumnezeu ajungem ca astăzi să avem un kilowatt-oră (kWh) plătit şi cu un 1,30, 1,50, 1,55. Era fix la începutul mandatului.

România astăzi plăteşte cel mai scump curent uneori, pe anumite intervale orare, din Europa, pe medie avem pe tranzacţiile pe bursă în ultima săptămână o medie de 145 de euro şi vă dau o comparaţie: Franţa, care are media de 61 de euro per megawatt-oră.

În ultimii 10 ani, România a scos din producţie aproximativ 7.000 de megawaţi capacitate de producţie bazată pe gaz şi pe cărbune, capacitate de producţie în bandă şi nu a pus în loc decât 1.200 de megawaţi, altă capacitate de producţie energie electrică în bandă”, a declarat Bogdan Ivan, miercuri seară, la Antena 3.

Ultimele articole pe alba24
