Ministrul Sănătății anunță controale la clinicile private din țară. „Multe funcționează la parterul unui bloc”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga țară pentru a se vedea dacă aceste instituții sanitare respectă normativele legale în vigoare.

Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei intervenții chirurgicale efectuate într-o clinică privată din județul Constanța.

„În România sunt multe clinici care funcționează la parterul unui bloc, am spus de multe ori acest lucru, și o mare parte dintre ele, din păcate, nu respectă normativul în vigoare pentru organizarea și funcționarea acestor clinici și pun viața oamenilor, viața pacienților în pericol.

Din acest motiv, la nivel național, Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară de Stat, va demara un control pentru a verifica dacă toate aceste clinici private care funcționează, mai mult sau mai puțin improvizat, respectă în totalitate sau nu normativul”, a afirmat Rogobete, potrivit Agerpres.

