Comisia Europeană permite fermierilor să folosească mai multe îngrășăminte din gunoi de grajd procesat

Comisia Europeană a adoptat luni, 9 februarie, noi norme care permit fermierilor să utilizeze îngrășăminte obținute din gunoi de grajd procesat (RENURE) peste limitele stricte impuse până acum. Potrivit unui comunicat al Comisiei, noile norme privind azotul recuperat din gunoi de grajd vor contribui la reducerea dependenței fermierilor de îngrășămintele importate.

Noile norme vor permite utilizarea îngrășămintelor RENURE peste limita pentru împrăștierea gunoiului de grajd și a gunoiului de grajd prelucrat stabilită de Directiva privind nitrații.

Aceasta înseamnă că statele membre și fermierii vor avea posibilitatea de a înlocui îngrășămintele chimice cu îngrășăminte RENURE.

Acest lucru se va realiza în condiții de siguranță, pentru a se asigura protecția continuă a apelor și a mediului. De asemenea, va reduce costurile pentru fermieri și va spori autonomia strategică a sectorului agricol din UE prin faptul că reduce dependența de îngrășămintele importate.

În urma reuniunii și a votului reprezentanților statelor membre în cadrul Comitetului pentru nitrați din 19 septembrie 2025, propunerea Comisiei privind îngrășămintele RENURE a fost comunicată Parlamentului European și Consiliului, pentru o perioadă de examinare. Niciuna dintre cele două instituții nu a formulat obiecții cu privire la modificare.

Modificarea Directivei privind nitrații va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial.

Măsura se va aplica numai în statele membre care aleg să autorizeze îngrășămintele RENURE. Aceste state membre vor trebui să transpună modificarea în legislația națională.

„Odată cu adoptarea acestor noi norme privind îngrășămintele RENURE, Europa transformă deșeurile în valoare, reducând importurile de îngrășăminte, sprijinind competitivitatea fermierilor și consolidând autonomia noastră strategică și, în același timp, protejând apa și mediul”, a declarat Comisara pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.

Ce este RENURE

RENURE (Nitrogen Recovered from Manure - Azotul recuperat din gunoiul de grajd) se referă la produsele fertilizante derivate din gunoiul de grajd prelucrat, în care nutrienții sunt recuperați și transformați în forme care pot înlocui îngrășămintele minerale.

RENURE se bazează pe tehnici inovatoare și este produs din gunoi de grajd prelucrat, astfel încât să poată fi absorbit rapid de culturi, cu un risc mai mic de poluare a apei în comparație cu gunoiul de grajd brut.

În același timp, pentru ca utilizarea RENURE să fie durabilă, legea include garanții de mediu adecvate care trebuie puse în aplicare de statele membre, în special în ceea ce privește protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News