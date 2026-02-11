Connect with us

Eveniment

Comisia Europeană permite fermierilor să folosească mai multe îngrășăminte din gunoi de grajd procesat

Publicat

acum 6 secunde

Comisia Europeană a adoptat luni, 9 februarie, noi norme care permit fermierilor să utilizeze îngrășăminte obținute din gunoi de grajd procesat (RENURE) peste limitele stricte impuse până acum. Potrivit unui comunicat al Comisiei, noile norme privind azotul recuperat din gunoi de grajd vor contribui la reducerea dependenței fermierilor de îngrășămintele importate.

Noile norme vor permite utilizarea îngrășămintelor RENURE peste limita pentru împrăștierea gunoiului de grajd și a gunoiului de grajd prelucrat stabilită de Directiva privind nitrații.

Aceasta înseamnă că statele membre și fermierii vor avea posibilitatea de a înlocui îngrășămintele chimice cu îngrășăminte RENURE.

Acest lucru se va realiza în condiții de siguranță, pentru a se asigura protecția continuă a apelor și a mediului. De asemenea, va reduce costurile pentru fermieri și va spori autonomia strategică a sectorului agricol din UE prin faptul că reduce dependența de îngrășămintele importate.

În urma reuniunii și a votului reprezentanților statelor membre în cadrul Comitetului pentru nitrați din 19 septembrie 2025, propunerea Comisiei privind îngrășămintele RENURE a fost comunicată Parlamentului European și Consiliului, pentru o perioadă de examinare. Niciuna dintre cele două instituții nu a formulat obiecții cu privire la modificare.

Modificarea Directivei privind nitrații va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial.

Măsura se va aplica numai în statele membre care aleg să autorizeze îngrășămintele RENURE. Aceste state membre vor trebui să transpună modificarea în legislația națională.

„Odată cu adoptarea acestor noi norme privind îngrășămintele RENURE, Europa transformă deșeurile în valoare, reducând importurile de îngrășăminte, sprijinind competitivitatea fermierilor și consolidând autonomia noastră strategică și, în același timp, protejând apa și mediul”, a declarat Comisara pentru mediu, reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.

Ce este RENURE

RENURE (Nitrogen Recovered from Manure - Azotul recuperat din gunoiul de grajd) se referă la produsele fertilizante derivate din gunoiul de grajd prelucrat, în care nutrienții sunt recuperați și transformați în forme care pot înlocui îngrășămintele minerale.

RENURE se bazează pe tehnici inovatoare și este produs din gunoi de grajd prelucrat, astfel încât să poată fi absorbit rapid de culturi, cu un risc mai mic de poluare a apei în comparație cu gunoiul de grajd brut.

În același timp, pentru ca utilizarea RENURE să fie durabilă, legea include garanții de mediu adecvate care trebuie puse în aplicare de statele membre, în special în ceea ce privește protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 secunde

Comisia Europeană permite fermierilor să folosească mai multe îngrășăminte din gunoi de grajd procesat
Economieacum 30 de minute

Închidere firmă 2026: Ce acte sunt necesare pentru radierea voluntară a unui SRL
Evenimentacum 59 de minute

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mașină înmatriculată în Alba, la un pas de accident pe un drum din Cluj, după o depășire periculoasă
Evenimentacum 7 zile

FOTO ȘTIREA TA: Părinți nevoiți să „înoate” în noroi pentru a-și duce copiii la grădiniță, la Teiuș. „Condiții ca în Evul Mediu”
Evenimentacum o săptămână

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

ASTĂZI: Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării Alba și din ţară. Premierul Bolojan, întâlnire cu primarii la Parlament
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante la instituții publice din județul Alba în luna februarie 2026. Condiții, calendar concursuri
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 30 de minute

Închidere firmă 2026: Ce acte sunt necesare pentru radierea voluntară a unui SRL
Economieacum 4 ore

Persoanele care au pensii mai mici 3.000 de lei ar putea primi ajutoare de la Guvern. Când ar putea fi acordată prima tranșă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 18 ore

Bolojan: absolvenții facultăților de medicină de stat ar trebui să rămână să lucreze în România cel puțin câțiva ani
Evenimentacum 20 de ore

Bolojan: dacă nu se reduc cheltuielile, vor fi mai puține comune. Ce spune premierul despre investițiile la sate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

Concurs de agilitate pentru câini la Alba Iulia. Ce probe vor avea de trecut și când are loc competiția sportivă
Evenimentacum 3 zile

Rezultate EXTRAORDINARE ale sportivilor veterani din Alba, la Campionatul Național de atletism în sală Masters. Medaliile obținute
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day
Evenimentacum 2 ore

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat
Evenimentacum 14 ore

Garda Cetății Alba Carolina recrutează noi membri. Cine se poate alătura proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

De ce trebuie să dezactivezi WI-FI-ul și Bluetooth-ul de pe mobil, când pleci de acasă. Aceste funcții par inofensive, dar nu sunt
Evenimentacum 4 zile

OpenAI a lansat ”Frontier” pentru companii: Agenți de inteligență artificială capabili să lucreze alături de angajați umani
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 59 de minute

Ministrul Sănătății, împotriva tăierii cu 10% în sănătate. „Contabilii din Guvern să se uite 5 minute la un pacient intubat”
Actualitateacum 18 ore

Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

5 februarie: Ziua Internațională a Cititului Împreună
Educațieacum 3 ore

Ziua Națională a Lecturii. Programul activităților organizate de Biblioteca Județeană Alba, în perioada 12-16 februarie
Educațieacum 16 ore

Indemnizația de hrană pentru personalul din învățământ, în 2026. A fost redus pragul salariilor nete până la care se acordă
Mai mult din Educatie