Eveniment

Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie făcute în spitalele publice de urgență

Publicat

acum O oră

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie făcute în ambulatoriile spitalelor publice.

Contextul inițiativei este dat de cazul unei fetițe de 2 ani care a murit, joi, la o clinică stomatologică din Capitală, în urma unei anestezii generale.

”Văzând reacțiile voastre din ultimele zile și ascultând oamenii din jurul meu – pacienți, medici, specialiști, prieteni – mi-a venit o idee. Și înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi.

Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgență – în ambulatoriul de specialitate mai exact?

Mă refer la intervenții stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiții de siguranță, în cadrul unor cabinete de stomatologie înființate în ambulatoriile spitalelor publice.

Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienților acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenții și mai ales pregătite dacă apare o complicație de urgență.

Și vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice.

Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulți oameni”, a transmis, pe pagina sa de Facebook, ministrul Sănătății.

Cazul decesului fetiței de 2 ani

O fetiță de 2 ani a decedat la o clinică stomatologică privată din București, joi, în urma unei anestezii generale.

La fața locului au fost chemate echipaje medicale, care au efectuat manevre de resuscitare, însă în pofida eforturilor depuse, fetița a decedat.

A fost începută urmărirea penală in rem cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă. Procurorii susțin că autopsia efectuată la INML indică faptul că pacienta avea patologie cronică preexistentă complexă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că autorizațiile la acea clinică nu au fost emise corespunzător, existând spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare cu privire la funcționarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă.

Reprezentanții clinicii susțin însă că ”activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente”, potrivit Agerpres.

