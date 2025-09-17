Modificări în programul spectacolelor cu Garda Apulum și Garda Cetății Alba Carolina, la Alba Iulia

Toamna aduce mici schimbări în programul spectacolelor cu Garda Apulum și Garda Cetății Alba Carolina. Astfel, Garda Apulum rămâne la datorie în fiecare vineri, însă spectacolele lor vor începe de la ora 18:00, asta până în 26 septembrie inclusiv.

Garda Cetății Alba Carolina își mută reprezentațiile de seară cu o oră mai devreme, respectiv la ora 19:00, în fiecare vineri și sâmbătă. Pe lângă acestea, turiștii și albaiulienii îi pot întâlni în continuare și de la ora 12:00, în zilele de weekend (sâmbăta și duminica), până în 28 septembrie, se încheie sezonul spectacolelor publice.

Garda Apulum, una dintre cele mai apreciate atracții turistice ale municipiului Alba Iulia, continuă să încânte publicul și în această a doua jumătate a lunii septembrie.

Dacă ziua și locația reprezentațiilor rămân neschimbate, demonstrațiile de tehnică militară, luptele dintre daci și romani, dansurile antice și luptele de gladiatori se desfășoară de acum de la ora 18:00, în loc de ora 19:00.

Astfel, vineri, 19 septembrie 2025, publicul este așteptat în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina pentru a urmări tradiționalul spectacol al Gărzii Apulum, la noua oră de desfășurare.

Aceste momente spectaculoase continuă să atragă un public numeros, alcătuit în mare parte din turiști din întreaga țară, veniți special la Alba Iulia pentru a asista la reconstituirile istorice.

Evenimentul este oferit de Primăria municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor, cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Garda Apulum este un proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, care în acest an sărbătorește 14 ani de activitate, readucând la viață istoria antică prin spectacole interactive dedicate publicului de toate vârstele.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News