Connect with us

Eveniment

Modificări în programul spectacolelor cu Garda Apulum și Garda Cetății Alba Carolina, la Alba Iulia

Publicat

acum 1 minut

Toamna aduce mici schimbări în programul spectacolelor cu Garda Apulum și Garda Cetății Alba Carolina. Astfel, Garda Apulum rămâne la datorie în fiecare vineri, însă spectacolele lor vor începe de la ora 18:00, asta până în 26 septembrie inclusiv.

Garda Cetății Alba Carolina își mută reprezentațiile de seară cu o oră mai devreme, respectiv la ora 19:00, în fiecare vineri și sâmbătă. Pe lângă acestea, turiștii și albaiulienii îi pot întâlni în continuare și de la ora 12:00, în zilele de weekend (sâmbăta și duminica), până în 28 septembrie, se încheie sezonul spectacolelor publice.

Garda Apulum, una dintre cele mai apreciate atracții turistice ale municipiului Alba Iulia, continuă să încânte publicul și în această a doua jumătate a lunii septembrie.

Dacă ziua și locația reprezentațiilor rămân neschimbate, demonstrațiile de tehnică militară, luptele dintre daci și romani, dansurile antice și luptele de gladiatori se desfășoară de acum de la ora 18:00, în loc de ora 19:00.

Astfel, vineri, 19 septembrie 2025, publicul este așteptat în fața Porții a IV-a a Cetății Alba Carolina pentru a urmări tradiționalul spectacol al Gărzii Apulum, la noua oră de desfășurare.

Aceste momente spectaculoase continuă să atragă un public numeros, alcătuit în mare parte din turiști din întreaga țară, veniți special la Alba Iulia pentru a asista la reconstituirile istorice.

Evenimentul este oferit de Primăria municipiului Alba Iulia și Centrul Cultural Palatul Principilor, cu sprijinul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

Garda Apulum este un proiect inițiat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, care în acest an sărbătorește 14 ani de activitate, readucând la viață istoria antică prin spectacole interactive dedicate publicului de toate vârstele.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Modificări în programul spectacolelor cu Garda Apulum și Garda Cetății Alba Carolina, la Alba Iulia
Evenimentacum 36 de minute

Un asteroid uriaș, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece joi pe lângă Pământ. Unde va putea fi observat live
Evenimentacum 58 de minute

FOTO-VIDEO: Tragedie la Alba Iulia. Un tânăr de 24 de ani a murit electrocutat, după ce s-a urcat pe un stâlp din zona gării CFR
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum 16 ore

O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde
Administrațieacum 3 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 2 zile

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 6 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 3 zile

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 13 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 13 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară
Educațieacum 23 de ore

Evaluare Națională clasa a II-a, a IV-a și a VI-a. Vor fi schimbări la testările din 2026, anunță ministrul Educației
Mai mult din Educatie