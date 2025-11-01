Connect with us

Moșii de Toamnă, una dintre cele mai importante zile de pomenire a morților din tradiția creștin-ortodoxă. Tradiții și superstiții

1 noiembrie: Moșii de Toamnă reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a morților din tradiția creștin-ortodoxă românească.

Această sărbătoare are loc în prima sâmbătă din noiembrie și marchează începutul sezonului rece, când credincioșii îi pomenesc pe cei adormiți. Anul acesta, sărbătoarea cade pe data de 1 noiembrie, în același timp cu Sâmbăta Morților sau Luminația.

Moșii  de Toamnă, semnificație

În credința populară, Moșii de Toamnă sunt o zi dedicată sufletelor celor plecați din această lume, o formă de legătură spirituală între cei vii și cei trecuți în eternitate.

Se spune că, în această perioadă, sufletele morților se întorc pentru scurt timp printre cei dragi, iar prin rugăciuni și milostenii, oamenii le aduc pace și lumină.

Este ultima mare sărbătoare de pomenire a morților din an, înainte de intrarea în Postul Crăciunului. Biserica a rânduit această zi de pomenire generală a celor adormiți pentru ca toți creștinii să-și poată arăta recunoștința față de înaintași.

Tradiții și obiceiuri

În sâmbăta Moșilor de Toamnă, credincioșii merg la biserică cu colivă, vin, colaci, fructe și lumânări, pentru a fi sfințite și împărțite în amintirea celor răposați.

Se fac pomeniri la morminte și se aprind lumânări pentru sufletele celor adormiți, simbolizând lumina veșniciei.

În unele zone ale țării, există obiceiul ca oamenii să dea de pomană mere, struguri, nuci și alte roade ale toamnei, ca semn de mulțumire pentru darurile primite de la Dumnezeu și ca binecuvântare pentru recoltă.

De asemenea, Moșii de Toamnă sunt considerați un moment de împăcare și curățenie sufletească, iar cei care au avut conflicte sunt îndemnați să se împace și să se roage unii pentru alții.

Moșii de Toamnă nu sunt doar o zi de doliu, ci mai ales una de recunoștință și comuniune. Prin rugăciune, milostenie și pomenire, românii își cinstesc rădăcinile și arată că dragostea nu se sfârșește odată cu moartea.

Astfel, sâmbăta Moșilor de Toamnă devine o sărbătoare a memoriei, credinței și speranței, o zi în care trecutul și prezentul se unesc într-o rugăciune comună pentru pacea sufletelor tuturor celor plecați dintre noi.

Credincioșii din România sărbătoresc 20 de zile de Moși pe parcursul unui an

În spațiul românesc există 20 de zile care au în denumirea lor cuvântul „Moși”, toate având drept scop pomenirea celor trecuți în neființă.

Denumirea de „moși” provine de la cuvântul „strămoși”. Aceasta nu se referă doar la cei decedați, ci și la sărbătorile care le sunt dedicate și pomenile făcute, scrie CreștinOrtodox.ro.

Dintre zilele consacrate defuncților putem aminti umrătoarele:

  • „Moșii de primavară” (de Măcinici);
  • „Moșii de vară” (sâmbăta dinaintea Rusaliilor);
  • „Moșii de iarnă” (sâmbăta dinaintea Duminicii lasatului sec de carne)
