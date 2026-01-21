Connect with us

Museikon Alba Iulia prezintă expoziția de pictură ”România din sufletul meu”, în 22 ianuarie

acum O oră

Museikon Alba Iulia prezintă expoziția de pictură ”România din sufletul meu”. Vernisajul va fi joi, 22 ianuarie, de la ora 16.00. Vo putea fi admirate lucrările realizate de 24 de artiști din țară și din Republica Moldova.

”Centrul Mihai Eminescu, o instituție afiliată UNESCO, prin intermediul unui grup de 24 de artiști, încearcă să verifice valabilitatea prezicerii că frumusețea va salva lumea. Frumusețea României în acest caz, adevărata ei frumusețe.

Și frumusețea din sufletele românilor, o frumusețe care sigur există și merită căutată, oricât de adânc, scuturată de colbul iluziilor și de așteptări nerealiste și lăsată să respire aerul acestei ierni neașteptat de geroase.

Cei care aveți drum prin Alba Iulia, cei care aveți drum pe lângă Museikon, intrați și oferiți-i sufletului vostru șansa unei cure de frumusețe”, este mesajul organizatorilor.

Evenimentul este organizat în contextul sărbătorii Micii Unirii de la 24 ianuarie 1859.

