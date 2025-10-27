Muzeul Principia din Alba Iulia s-a închis temporar pentru lucrări la sistemul de climatizare. Când se va redeschide

Muzeul Principia din Alba Iulia s-a închis temporar, de luni, 27 octombrie 2025, pentru lucrări de reabilitare a sistemului de climatizare.

Mai exact, turiștii nu mai pot vizita muzeul, timp de aproape două săptămâni, deoarece se efectuează lucrări de modernizare.

”Începând de astăzi, Muzeul Principia – Castrul Roman Apulum va fi închis temporar pentru refacerea sistemului de climatizare. Durata estimată a lucrărilor este de circa două săptămâni.

Chiar dacă muzeul nu poate fi vizitat în această perioadă, vă puteți înscrie la atelierele pe care le organizăm. Acestea se vor desfășura la Palatul Principilor Transilvaniei. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au transmis reprezentanții muzeului.

Muzeul Principia, în inima Cetății din Alba Iulia

Amplasat în Piața Cetății, Muzeul Principia este locul în care este valorificată turistic o parte din clădirea Principiei Castrului Roman de la Apulum.

Aici și-a avut sediul comandamentul Legiunii a XIII-a Gemina, singura legiune care a staționat pe teritoriul Daciei pe toată perioada dominației romane.

Castrul Legiunii a XIII-a Gemina a fost inclus, în anul 2024, în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind parte componentă a cluster-ului Apulum în cadrul bunului cultural serial „Frontierele Imperiului Roman – Dacia”.

Din vechiul castru, s-au păstrat zidurile clădirii comandamentului, clădire care se numea Principia, în vremea romanilor, precum și traseul unuia din drumurile principale din castru, Via Principalis, alături de ruinele Porții de Sud, actualmente reconstruită parțial.

Urmele clădirii Principia și ale drumului Via Principalis, alături de alte câteva artefacte, au fost descoperite în anul 2011, în urma săpăturilor arheologice din interiorul cetății. În urma acestor descoperiri, în perioada 2013-2014, a fost creat un muzeu de sit arheologic – Muzeul Principia.

Expoziția mai cuprinde, în curtea exterioară, un mic Lapidarium. Aici pot fi remarcate monumente romane dedicate de soldații Legiunii a XIII-a Gemina diferitelor divinități ale panteonului roman, precum și elemente de construcții (capiteluri, baze de coloane, coloane, blocuri de piatră), ce provin din cercetările recente sau mai vechi, efectuate în Castrul Roman Apulum.

