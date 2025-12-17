Connect with us

Neplata pensiei de întreținere va fi anchetată ca violență economică, din oficiu. Propunere legislativă la Parlament

Publicat

acum 21 de secunde

Neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere va fi considerată violență economică, iar acțiunea penală se va pune în mișcare din oficiu. Un proiect în acest sens a fost depus miercuri la Parlament.

Proiectul de lege care modifică art. 378 din Codul penal, în sensul eliminării plângerii prealabile pentru infracțiunea de abandon de familie.

Acțiunea penală se va pune din oficiu, ”ca expresie a responsabilității statului de a proteja copiii și persoanele vulnerabile.

Neplata cu rea-credință a pensiei de întreținere nu reprezintă o simplă neînțelegere între foști parteneri, ci o formă gravă de violență economică, cu efecte directe asupra nivelului de trai, siguranței și demnității copilului și ale părintelui care îl îngrijește, în majoritatea cazurilor mama”, a anunțat Alina Gorghiu, inițiatoarea proiectului.

Ce se modifică în legislație

Potrivit acesteia, în forma actuală a Codului penal, acțiunea penală pentru abandon de familie este condiționată de formularea unei plângeri prealabile într-un termen restrictiv.

Prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2/2020 s-a stabilit că termenul de trei luni curge de la momentul cunoașterii săvârșirii faptei, respectiv de la expirarea perioadei de trei luni de neplată.

Această interpretare, deși corectă din punct de vedere juridic, are în practică consecințe grave: numeroase cauze sunt clasate ca tardive, obligații stabilite prin hotărâri judecătorești rămân neexecutate, victimele sunt sancționate pentru bună-credință, iar debitorii de rea-credință sunt încurajați să persiste în neexecutare.

Prin proiectul de lege depus se elimină plângerea prealabilă pentru infracțiunea de abandon de familie, acțiunea penală se va pune în mișcare din oficiu, protecția penală devine reală, nu formală, iar violența economică este tratată ca o problemă de interes public, nu privat.

”Această inițiativă transmite un mesaj clar: obligațiile față de copii nu sunt opționale, iar privarea lor de mijloacele de trai reprezintă o formă de violență sancționabilă de stat. Justiția trebuie să protejeze victimele, nu să le lase singure în fața abuzului”, a transmis președinta Comisiei parlamentare ”România fără violență domestică”, potrivit Agerpres.

