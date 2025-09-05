Nervos pe fosta iubită, un bărbat din Alba a luat o sticlă de benzină și a plecat să se răzbune: Ce a urmat. Ce pedeapsă a primit

Un bărbat din localitatea Sebeșel, județul Alba a fost recent condamnat pentru o faptă comisă în luna noiembrie a anului 2023. Mai exact în data de 3 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Sebeș l-au condamnat pentru incendierea unei uși. Ușa aparținea iubitului fostei sale concubine, iar actul comis de bărbat a fost unul de răzbunare.

Totul s-a întâmplat pe baza consumului de alcool și al geloziei, în data de 10 noiembrie 2023. În fața instanței au ajuns mai mulți martori care au povestit ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă.

Spre exemplu un coleg al inculpatului l-a văzut pe acesta nervos și agitat la locul de muncă și cum se certa cu cineva la telefon. Apoi a declarat că a plecat mai devreme de la muncă.

De fapt bărbatul a luat cu el o sticlă de doi litri de benzină și s-a îndreptat către locuința concubinului fostei sale iubite. În fața instanței femeia a declarat că a fost amenințată de inculpat că îi va da foc la casă. Mai mult de atât în ziua respectivă s-a certat cu bărbatul a telefon.

În jurul orei 22.00-22:30 a ajuns la locuința concubinului fostei iubite, în localitatea Gărbova. La acel moment se afla sub influența băuturilor alcoolice.

După ce a ajuns în fața casei s-a decis să treacă la fapte. Drept urmare a aruncat cu benzină pe ușa casei și apoi a dat foc la benzină cu o bricheta.

Speriat că ușa s-a aprins foarte rapid a fugit de la fața locului. După ce au simțit miros de fum, bărbatul din casă a ieșit să stingă focul, în timp ce femeia a fugit pe geam pentru a cere ajutor vecinilor.

Aceștia au reușit să stingă rapid focul.

Pedeapsa primită

Ajuns în fața instanței bărbatul și-a recunoscut fapta și pentru a primi o pedeapsă mai blândă a fost de acord cu semnarea unui acord de recunoaștere al vinovăției.

Drept urmare. în data de 3 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Sebeș au admis acordul semnat cu procurorul de caz.

Pentru fapta de distrugere a fost condamnat la pedeapsa de 1 (unu) an și 4 (patru) luni închisoare cu suspendare. De asemenea a mai fost obligat și la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

