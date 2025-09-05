Connect with us

Eveniment

Nervos pe fosta iubită, un bărbat din Alba a luat o sticlă de benzină și a plecat să se răzbune: Ce a urmat. Ce pedeapsă a primit

Publicat

acum 51 de minute

Un bărbat din localitatea Sebeșel, județul Alba a fost recent condamnat pentru o faptă comisă în luna noiembrie a anului 2023. Mai exact în data de 3 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Sebeș l-au condamnat pentru incendierea unei uși. Ușa aparținea iubitului fostei sale concubine, iar actul comis de bărbat a fost unul de răzbunare. 

Totul s-a întâmplat pe baza consumului de alcool și al geloziei, în data de 10 noiembrie 2023. În fața instanței au ajuns mai mulți martori care au povestit ceea ce s-a întâmplat în ziua respectivă.

Spre exemplu un coleg al inculpatului l-a văzut pe acesta nervos și agitat la locul de muncă și cum se certa cu cineva la telefon. Apoi a declarat că a plecat mai devreme de la muncă.

De fapt bărbatul a luat cu el o sticlă de doi litri de benzină și s-a îndreptat către locuința concubinului fostei sale iubite. În fața instanței femeia a declarat că a fost amenințată de inculpat că îi va da foc la casă. Mai mult de atât în ziua respectivă s-a certat cu bărbatul a telefon.

În jurul orei 22.00-22:30 a ajuns la locuința concubinului fostei iubite, în localitatea Gărbova. La acel moment se afla sub influența băuturilor alcoolice.

După ce a ajuns în fața casei s-a decis să treacă la fapte. Drept urmare a aruncat cu benzină pe ușa casei și apoi a dat foc la benzină cu o bricheta.

Speriat că ușa s-a aprins foarte rapid a fugit de la fața locului. După ce au simțit miros de fum, bărbatul din casă a ieșit să stingă focul, în timp ce femeia a fugit pe geam pentru a cere ajutor vecinilor.

Aceștia au reușit să stingă rapid focul.

Pedeapsa primită

Ajuns în fața instanței bărbatul și-a recunoscut fapta și pentru a primi o pedeapsă mai blândă a fost de acord cu semnarea unui acord de recunoaștere al vinovăției.

Drept urmare. în data de 3 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Sebeș au admis acordul semnat cu procurorul de caz.

Pentru fapta de distrugere a fost condamnat la pedeapsa de 1 (unu) an și 4 (patru) luni închisoare cu suspendare. De asemenea a mai fost obligat și la 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Mircea Manea

    vineri, 05.09.2025 at 21:37

    2 ani le-au trebuit la nenorociții ăștia să-l condamne pentru o faptă atât de clară? 2 ani? Cate procese reușesc nepregătiții ăștia până ies, de tinerei, la pensie? Vai de capul lor! Si decizia nici nu e definitivă. In ce țară trăim…

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 51 de minute

Nervos pe fosta iubită, un bărbat din Alba a luat o sticlă de benzină și a plecat să se răzbune: Ce a urmat. Ce pedeapsă a primit
Evenimentacum 2 ore

Bărbat din Alba, trimis în judecată după ce și-a amenințat soția ca va sfârși ca femeia ucisă de fugarul Emil Ganj
Evenimentacum 3 ore

Ce pedeapsă a primit un tânăr șofer care a fost prins beat și drogat în timp ce conducea pe străzile din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Actualitateacum 2 zile

Investiții în educație la Șpring. Stadiul lucrărilor la școlile și sala de sport din comună
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 6 ore

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Abrudacum 10 ore

Fonduri și oportunități pentru zeci de localități din Alba. A fost lansată Strategia Națională pentru Zona Montană 2025-2035
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 3 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 4 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Aiudacum 8 ore

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Evenimentacum 13 ore

Cine transmite meciul România – Canada. Programul complet al grupei în care joacă tricolorii
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 ore

LIVE: Festivalul Național de Folclor ”Strugurele de Aur” la Blaj: Gala Laureaților. Concert Simion Mihai și Lăutarii de Mătase
Evenimentacum 7 ore

„BumBastion” The Urban Jam: festival de cultură urbană cu street dance, graffiti și competiții, la Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum 6 zile

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 15 ore

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum o zi

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 10 ore

Început de an școlar la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia. 169 de elevi intră în clasa a IX-a
Educațieacum 12 ore

Apelul sindicatelor din Educație pentru inspectori și directorii școlilor: Nu-i amenințați pe cei care vor să participe la protest
Mai mult din Educatie