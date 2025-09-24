Nicolae Drăgoi, violatorul din Alba Iulia, a amenințat-o pe recepționera hotelului cu un briceag. Fata a fost lipsită de apărare

Drăgoi Tiberiu, recidivistul periculos care a violat o tânără recepționeră a unui hotel, a amenințat-o pe aceasta cu un briceag. Procurorii care anchetează cazul au comunicat pe scurt fapta comisă de bărbatul eliberat de doar o lună din penitenciar.

Remintim că Drăgoi este bărbatul care în 2018 a șocat opinia publică printr-o altă faptă comisă: A lovit cu brutalitate o fată, într-un bloc din oraș și i-a furat telefonul.

Atunci a fost condamnat la șase ani de închisoare cu executare, pedeapsă din care s-a eliberat la termen în data de 17 august.

A amenințat victima cu un cuțit

”Din probele administrate a rezultat aceea că, în noaptea de 22/23.09.2025, în jurul orei 04:00, în timp ce se afla în incinta unui hotel din municipiul Alba Iulia şi având asupra sa un cuţit tip briceag, persoana în cauză a constrâns o persoană de sex feminin, angajată în cadrul hotelului, prin ameninţarea cu acte de violenţă, să întreţină cu acesta un raport sexual normal”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

Drăgoi a fost un deținut problemă în penitenciarele în care și-a executat pedeapsa de șase ani pentru tâlhărie. În Penitenciarul Aiud, în care a fost închis inițial, a incendiat celula în care era închis. Apoi a fost închis și în alte penitenciare din România.

Deținut problemă

Ultima parte din pedeapsă a executat-o la Penitenciarul Arad. Acesta era ”pe regim închis”, adică cel mai restrictiv regim din sistemul de penitenciar.

Eliberarea la termen a avut loc în data de 17 august 2025. Însă, în luna februarie a anului 2025 a formulat o cerere de eliberare condiționată, când mai avea doar șase luni de executare.

Cererea sa a fost respinsă de magistrații Judecătoriei Arad. În documentul instanței, emis în urma procesului apar câteva informații extrem de importante.

Prezenta riscul de a comite noi infracțiuni la eliberare

Magistrații au notat că Drăgoi prezintă riscul de a comite infracțiuni, fapt care s-a adeverit la o lună de la eliberarea din închisoare. A avut multiple abateri disciplinare în timpul executării pedepsei.

În timpul executării a fost sancționat disciplinar de 14 ori. Mai mult de atât nu și-a dat interesul pentru a participa la activitățile de reintregrare socială, nu a atins obiectivele impuse de psihologii închisorii și avea un interes scăzut pentru schimbare.

Dar cel mai important pasaj notat de magistrați a fost următorul: ”se menține riscul de reiterare a unor conduite antisociale în perioada post-penală, având în vedere elementele statice de personalitate, faptul că nu au fost adresate toate nevoile criminogene identificate, conduita adoptată pe parcursul pedepsei, precum și istoricul infracțional”.

Mai pe scurt magistrații au notat că în momentul în care va fi eliberat Drgăoi va fi în continuare un pericol pentru societate. Iar asta s-a adeverit la o lună de la eliberare.

