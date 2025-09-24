Tiberiu Drăgoi, bărbatul care a violat o fată în Alba Iulia, eliberat din închisoare la termen. Prezenta un risc mare de recidivă

Nicolae Tiberiu Drăgoi, recidivistul din Alba Iulia, cartierul Bărăbanț, care proaspăt ieșit din închisoare a violat o fată de 21 de ani, a fost eliberat la termen.

Drăgoi a fost un deținut problemă în penitenciarele în care și-a executat pedeapsa de șase ani pentru tâlhărie. În Penitenciarul Aiud, în care a fost închis inițial, a incendiat celula în care era închis. Apoi a fost închis și în alte penitenciare din România.

Ultima parte din pedeapsă a executat-o la Penitenciarul Arad. Acesta era ”pe regim închis”, adică cel mai restrictiv regim din sistemul de penitenciar.

Eliberarea la termen a avut loc în data de 17 august 2025. Însă, în luna februarie a anului 2025 a formulat o cerere de eliberare condiționată, când mai avea doar șase luni de executare.

Cererea sa a fost respinsă de magistrații Judecătoriei Arad. În documentul instanței, emis în urma procesului apar câteva informații extrem de importante.

Prezenta riscul de a comite noi infracțiuni la eliberare

Magistrații au notat că Drăgoi prezintă riscul de a comite infracțiuni, fapt care s-a adeverit la o lună de la eliberarea din închisoare. A avut multiple abateri disciplinare în timpul executării pedepsei.

În timpul executării a fost sancționat disciplinar de 14 ori. Mai mult de atât nu și-a dat interesul pentru a participa la activitățile de reintregrare socială, nu a atins obiectivele impuse de psihologii închisorii și avea un interes scăzut pentru schimbare.

Dar cel mai important pasaj notat de magistrați a fost următorul: ”se menține riscul de reiterare a unor conduite antisociale în perioada post-penală, având în vedere elementele statice de personalitate, faptul că nu au fost adresate toate nevoile criminogene identificate, conduita adoptată pe parcursul pedepsei, precum și istoricul infracțional”.

Mai pe scurt magistrații au notat că în momentul în care va fi eliberat Drgăoi va fi în continuare un pericol pentru societate. Iar asta s-a adeverit la o lună de la eliberare.

A oscilat între ”m-am reabilitat” și nu ”m-am reabilitat”

Tot în documentul emis de Judecătoria Arad, Drăgoi a spus următoarele: ”dacă instanţa consideră că poate să fie liberat, consideră că s-a reabilitat, dacă nu, consideră nu dacă nu s-a reabilitat până acum, nu se poate reabilita în 6 luni cât mai are de executat”.

Pe scurt că el consideră că s-a reabilitat și că putea fi eliberat în februarie mai devreme cu șase luni. Dar dacă nu va fi eliberat, nu se mai poate schimba în șase luni.

A comis o faptă mult mai gravă

Drăgoi în 2019 a fost închis pentru șase ani după ce în 2018 a tâlhărit o fată într-un bloc din Alba Iulia. După o luna de la eliberarea din august 2025, în septembrie, a violat-o pe recepționera unui hotel din centrul municipiului Alba Iulia.

Acesta a fost indetificat foarte rapid de oamenii legii. A fost ridicat de polițiști de acasă, din locuința sa din cartierul albaiulian Bărăbanț.

Însă și fapta din 2018 a comis-o tot la o lună după ce a fost eliberat din închisoare. Atunci deși avea o pedeapsă foarte mare a fost eliberat mai devreme deoarece a beneficiat de recursul compensatoriu, lege promovată de fostul ministru al Justiției Tudorel Toader.

Acum Drăgoi se află în arest preventiv pentru 30 de zile. Însă, deja a atacat decizia Judecătoriei Alba Iulia. Apelul se va desfășura pe rolul instanței superioare Curtea de Apel Alba Iulia.

