Nicolae Stanciu s-a accidentat. Căpitanul Naționalei va lipsi de la meciurile cu Moldova și cu Austria

Nicolae Stanciu, 32 de ani, căpitanul Naționalei de fotbal a României, s-a accidentat, va lipsi de pe teren o lună și va rata amicalul cu Republica Moldova de joi, 9 octombrie, dar și partida din preliminariile pentru Campionatul Mondial, cu Austria, programată duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

Potrivit presei sportive din Italia, unde joacă Stanciu, ar fo vorba despre o leziune musculară de gradul 2.

Italienii susțin că Stanciu va fi supus unei investigații medicale mai amănunțite. Cert este că mijlocașul nu se va reface la timp pentru meciurile cu Moldova și Austria.

De altfel, conform Il Secolo XIX, Stanciu va rata și meciul pe care Genoa îl va disputa împotriva celor de la Napoli.

”Parcă nu se mai termină aceste ghinioane! Nu avem vești prea bune despre Sorescu și nici despre Stanciu. Primul a ieșit după o jumătate de oră de pe teren, fiindcă a simțit ceva la picior. Sperăm să fie doar o contractură, să nu fie vorba despre o întindere.

La Stanciu, situația e chiar și mai delicată. El resimțea ceva de dinainte de partida cu Lazio, dar a intrat totuși pe final și s-a agravat.

E posibil să aibă aceeași problemă ca și Drăguș. Nu vreau să alarmez pe nimeni, dar în cazul lor, așteptăm să vedem care va fi rezultatul final după ce vor face un RMN.

Deocamdată ei sunt incerți pentru partidele cu Moldova și Austria. Sper să nu mai apară și alte probleme în această săptămână, că și așa sunt destule” a spus Mircea Lucescu, pentru GSP.

