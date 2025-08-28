Connect with us

Noi criterii de acordare a majorărilor salariale pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene. Precizările Guvernului

Publicat

acum 23 de secunde

Noi criterii de acordare a majorărilor salariale pentru bugetarii care lucrează cu fonduri europene. Guvernul a aprobat, în ședința de joi, modificarea criteriilor de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare.

Executivul a stabilit, printre altele, că angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere a salariului de bază și a indemnizațiilor aferente de 40%, față de 50% cât este în prezent, iar cei cu calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor fi primi creșteri salariale.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, a fost modificată în acest sens HG 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) – (2 indice 1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, scrie Agerpres.

„Hotărârea actualizează criteriile de acordare a majorărilor salariale pentru personalul care gestionează fonduri comunitare, în acord cu prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare”, precizează sursa citată.

Astfel, angajații care obțin calificativul „foarte bine” vor primi o creștere a salariului de bază și a indemnizațiilor aferente de 40%, față de 50% cât este în prezent, cei cu calificativ „bine” vor primi o majorare de 20%, față de 25% cât este acum, iar cei care primesc calificative „satisfăcător” sau „nesatisfăcător” nu vor fi primi creșteri salariale.

Ultimele articole pe alba24
