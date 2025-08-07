Noi investiții în infrastructură, în zona industrială de la Drâmbar – Ciugud. Un drum de acces spre DJ 107C va fi asfaltat

Noi investiții în infrastructură, în zona industrială de la Drâmbar – Ciugud. Un drum din comuna Ciugud, care leagă drumul județean DJ 107C – cunoscut sub denumirea de „drumul oaselor” – de zona industrială de la Drâmbar, urmează să fie asfaltat printr-o investiție de peste 4,5 milioane de lei.

Primăria comunei Ciugud a lansat pe 4 august, în platforma SEAP, o licitație pentru execuția lucrărilor de modernizare a unui drum de acces (DC 318) în zona industrială de la Drâmbar.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 4.557.128,41 de lei, fără TVA.

Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere care deservește una dintre principalele zone industriale ale comunei Ciugud.

Investiția vizează îmbunătățirea accesibilității într-o arie cu potențial semnificativ de dezvoltare economică la nivel regional, unde, până în prezent, condițiile infrastructurale precare au limitat atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă.

Potrivit documentației, modernizarea drumului este esențială nu doar pentru creșterea atractivității zonei în rândul investitorilor și agenților economici, ci și pentru susținerea unui trai decent al persoanelor care lucrează în această zonă industrială.

„Accesul facil și sigur la locul de muncă este o condiție de bază pentru mobilitatea forței de muncă, reducerea timpului petrecut în trafic, scăderea consumului de carburant și diminuarea costurilor de operare ale autovehiculelor. De asemenea, lucrările vor contribui semnificativ la creșterea capacității portante și a durabilității infrastructurii rutiere existente. În prezent, necesitatea intervenției este argumentată în mod direct de starea fizică necorespunzătoare a drumurilor, care afectează fluxul logistic, siguranța circulației și eficiența activităților economice desfășurate în zonă”, se precizează în caietul de sarcini.

Pe termen lung, modernizarea drumului de acces în zona industrială (DC 318) va contribui la consolidarea profilului economic al comunei, va atrage noi investitori și va crea condițiile necesare pentru diversificarea activităților economice. Toate acestea vor genera venituri suplimentare la bugetul local și vor susține o dezvoltare echilibrată și durabilă a întregii comunități.

Detaliile tehnice ale investiției:

Stradă cu două benzi de circulație

Lățimea platformei proiectate este cuprinsă între 7 m – 7,5 m

Lungime totală carosabil proiectat L = 1,6 km;

Panta transversală carosabil: panta 2,50% tip acoperis;

Lățimea părții carosabile proiectate este cuprinsă între 6,50 m – 7,00 m;

Lățime acostamente pietruite: 2 x 1 m;

Panta transversală parcaje vehicule grele: pantă unică 2,50% spre carosabilul proiectat;

Lățmea proiectată a locurilor de parcare pentru vehicule grele este de 6 m;

Lungime totală rigolă prefabricată tip scafă: 409 m;

Guri de scurgere: 92 buc;

Cămine de vizitare: 52 buc;

Marcaje rutiere lungitudinale: L = 1,53 km;

Marcaje rutiere transversale și diverse: S=138,00 m2;

Indicatoare rutiere de circulație: 25 buc.

