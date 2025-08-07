Connect with us

Eveniment

Noi investiții în infrastructură, în zona industrială de la Drâmbar – Ciugud. Un drum de acces spre DJ 107C va fi asfaltat

Publicat

acum 10 secunde

Noi investiții în infrastructură, în zona industrială de la Drâmbar – Ciugud. Un drum din comuna Ciugud, care leagă drumul județean DJ 107C – cunoscut sub denumirea de „drumul oaselor” – de zona industrială de la Drâmbar, urmează să fie asfaltat printr-o investiție de peste 4,5 milioane de lei. 

Primăria comunei Ciugud a lansat pe 4 august, în platforma SEAP, o licitație pentru execuția lucrărilor de modernizare a unui drum de acces (DC 318) în zona industrială de la Drâmbar.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 4.557.128,41 de lei, fără TVA. 

Proiectul vizează modernizarea infrastructurii rutiere care deservește una dintre principalele zone industriale ale comunei Ciugud.

Investiția vizează îmbunătățirea accesibilității într-o arie cu potențial semnificativ de dezvoltare economică la nivel regional, unde, până în prezent, condițiile infrastructurale precare au limitat atragerea de investiții și crearea de locuri de muncă.

Potrivit documentației, modernizarea drumului este esențială nu doar pentru creșterea atractivității zonei în rândul investitorilor și agenților economici, ci și pentru susținerea unui trai decent al persoanelor care lucrează în această zonă industrială.

„Accesul facil și sigur la locul de muncă este o condiție de bază pentru mobilitatea forței de muncă, reducerea timpului petrecut în trafic, scăderea consumului de carburant și diminuarea costurilor de operare ale autovehiculelor. De asemenea, lucrările vor contribui semnificativ la creșterea capacității portante și a durabilității infrastructurii rutiere existente. În prezent, necesitatea intervenției este argumentată în mod direct de starea fizică necorespunzătoare a drumurilor, care afectează fluxul logistic, siguranța circulației și eficiența activităților economice desfășurate în zonă”, se precizează în caietul de sarcini.

Pe termen lung, modernizarea drumului de acces în zona industrială (DC 318) va contribui la consolidarea profilului economic al comunei, va atrage noi investitori și va crea condițiile necesare pentru diversificarea activităților economice. Toate acestea vor genera venituri suplimentare la bugetul local și vor susține o dezvoltare echilibrată și durabilă a întregii comunități.

Detaliile tehnice ale investiției:

  • Stradă cu două benzi de circulație
  • Lățimea platformei proiectate este cuprinsă între 7 m – 7,5 m
  • Lungime totală carosabil proiectat L = 1,6 km;
  • Panta transversală carosabil: panta 2,50% tip acoperis;
  • Lățimea părții carosabile proiectate este cuprinsă între 6,50 m – 7,00 m;
  • Lățime acostamente pietruite: 2 x 1 m;
  • Panta transversală parcaje vehicule grele: pantă unică 2,50% spre carosabilul proiectat;
  • Lățmea proiectată a locurilor de parcare pentru vehicule grele este de 6 m;
  • Lungime totală rigolă prefabricată tip scafă: 409 m;
  • Guri de scurgere: 92 buc;
  • Cămine de vizitare: 52 buc;
  • Marcaje rutiere lungitudinale: L = 1,53 km;
  • Marcaje rutiere transversale și diverse: S=138,00 m2;
  • Indicatoare rutiere de circulație: 25 buc.
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 10 secunde

Noi investiții în infrastructură, în zona industrială de la Drâmbar – Ciugud. Un drum de acces spre DJ 107C va fi asfaltat
Administrațieacum 40 de minute

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Evenimentacum O oră

VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 40 de minute

Impozit majorat cu 100% timp de 5 ani pentru clădirile fără autorizație. Construcțiile ilegale descoperite și cu ajutorul dronelor
Administrațieacum 2 ore

Legea cu schimbările din administrație a fost pusă în consultare publică. Guvernul pregătește al doilea pachet de măsuri fiscale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 4 ore

DEER Electrica: indexul autocitit poate fi transmis pe platforma online. Precizări pentru clienți
Economieacum 11 ore

ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

7 august 2025 – Zi de doliu național în România. Reguli și interdicții pentru instituții și populație
Evenimentacum 2 zile

Viză cu garanție de până la 15.000 de dolari pentru intrarea în SUA. Condiție pentru unii călători străini
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 9 ore

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Actualitateacum o zi

VIDEO: ”Ședințe foto” gratuite la Alba Blaj Arena. Suporterii își pot face poze cu două jucătoare ale naționalei de volei feminin
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

VIDEO: Starurile Survivor, gladiatorii Uwe Dai și Darius, promit un spectacol total la Festivalul Roman Apulum 2025 din Alba Iulia
Evenimentacum 13 ore

7 august: Sfânta Teodora de la Sihla, pomenită de credincioșii ortodocși români. Povestea călugăriței care a trăit într-o peșteră
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 4 zile

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o săptămână

Avertizare DNSC: campanii frauduloase ce promovează o platformă de investiții falsă, cu imaginea Ministerului Finanțelor
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 10 ore

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile
Actualitateacum 23 de ore

Câți pași pe zi sunt suficienți pentru sănătatea ta: risc redus de demență, diabet, boli de inimă și depresie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 9 ore

Admitere liceu 2025, a doua etapă: locuri libere în Alba, calendar înscrieri, reguli pentru repartizarea elevilor
Educațieacum 10 ore

Titularizare 2025: câte posturi au fost repartizate pentru candidați în Alba. LISTA posturilor vacante
Mai mult din Educatie