Noi reguli pentru încărcătoarele USB: Un singur standard pentru toate dispozitivele. Ce termen de conformare au producătorii

UE impune noi reguli pentru încărcătoarele USB: va fi un singur standard pentru toate dispozitivele. Producătorii trebuie să se conformeze în termen de 3 ani.

Comisia Europeană a anunțat noi măsuri de ecodesign care vor schimba modul în care sunt produse și utilizate încărcătoarele în țările din Uniunea Europeană.

Toate încărcătoarele comercializate pe piața europeană vor trebui să respecte un set unic de standarde, menit să reducă risipa de resurse și să crească eficiența energetică.

Conform noilor reguli, încărcătoarele vor trebui să aibă cel puțin un port USB-C, să ofere o compatibilitate mai bună între dispozitive și să fie mai eficiente din punct de vedere energetic.

În plus, va fi introdus un nou logo european, care îi va ajuta pe consumatori să identifice mai ușor ce încărcătoare sunt potrivite pentru dispozitivele lor.

Comisia estimează că aceste măsuri vor aduce economii de până la 3% din consumul de energie până în 2035, vor contribui la reducerea poluării și a emisiilor și vor genera economii de aproximativ 100 de milioane de euro anual pentru consumatori.

Producătorii vor avea un termen de trei ani pentru a se conforma noilor cerințe.

Prin această inițiativă, Uniunea Europeană continuă demersul de a standardiza încărcătoarele pentru toate dispozitivele electronice – telefoane, laptopuri, căști, tastaturi sau alte accesorii – sub deviza „Un singur încărcător pentru toată Europa”.

