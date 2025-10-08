Noi reguli pentru profesori, la clasele primare. Ce trebuie respectat privind rezultatele elevilor la evaluări

Elevii nu vor fi comparați după rezultatele la evaluările din clasele primare. Testările din clasele I-IV vor fi evaluate prin calificative, care sunt discutate confidențial. La aceste rezultate au acces elevii, părinții și profesorii.

Rezultatele nu vor mai fi discutate în fața clasei ori în ședințele cu părinții. Cadrele didactice nu pot compara pe copii între ei, chiar dacă mulți părinți, spun dascălii, le cer insistent acest lucru, potrivit stirileprotv.ro.

Reguli pentru profesori

În regulamentul școlilor (ROFUIP 2024) se menționează că. la clasele I-IV, rezultatele evaluărilor se exprimă prin calificative. La finalul claselor pregătitoare și I, se fac rapoarte anuale de evaluare a dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.

Potrivit unei scrisori metodice pentru profesori, citată de edupedu.ro, la clasele primare, evaluarea va fi centrată pe următoarele aspecte:

„Se va realiza pe un fond afectiv pozitiv, fară a provoca elevului emoții negative, consolidându-se încrederea în sine şi dorinţa de a persevera.

Obiectivul evaluării se referă la conduita elevului, acţiunile, produsele activității sale într-o situaţie concretă.

Elevii se vor implica în procesul de autoevaluare, fiind încurajați să-şi analizeze şi să-şi aprecieze propriile performanţe.

Comparațiile se vor referi la rezultatele precedente şi cele actuale ale elevului; copiii nu vor fi comparați.”

Învățătorii susțin că, în consultațiile private, părinții întreabă frecvent la ce nivel se află școlarul, față de ceilalți colegi. Psihologii cred însă că nu este benefică această comparație frecventă între copii, potrivit stirileprotv.ro.

