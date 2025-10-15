Noi șanse de finanțare prin PNRR pentru proiectele care au semnate contractele de finanțare. Ce spune deputatul Florin Roman

Noi șanse de finanțare prin PNRR pentru proiectele care au semnate contractele de finanțare. Deputatul PNL de Alba, Florin Roman, a transmis miercuri că legea PNRR a trecut la votul final împreună cu două amendamente pe care acesta le-a depus.

„Amendamentele generează cadrul legal, pentru ca proiecte importante din PNRR, pentru care s-au semnat contracte de finanțare, dar nu s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, să poate continua. Altfel, la 1 noiembrie, asemenea contracte puteau fi denunțate unilateral. Statul trebuie să fie primul care să dea semnalul ca un contract semnat trebuie respectat.

Amendamentele dau șansa din nou, de exemplu, campusului de învățământ dual de la Alba Iulia, sau proiectului de piste de biciclete între Alba, Cluj și Bihor.

Au fost scoase spitale din PNRR și trecute pe POS. Sunt și alte surse de finanțare pe care pot fi trecute investițiile scoase din PNRR. Pentru asta este nevoie de autorități locale implicate zi de zi, de putere de convingere în fața guvernului. Iar în cazul MIPE nu merge cu discuții la o cafea sau plocoane, merge cu argumente solide, în fața Comisiei Europene”, a scris Florin Roman, pe pagina de Facebook.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News