Economie

Noi taxe la Registrul Comerțului. Cânt ar urma să intre în vigoare. Proiect de lege în dezbatere publică

Publicat

acum 23 de secunde

Noi taxe la Registrul Comerțului: Ministerul Justiției a pus miercuri în dezbatere publică un proiect de lege prin care propune introducerea unor taxe pentru anumite servicii oferite de Registrul Comerțului (ONRC), măsură ce ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

Astfel, pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului, se propune o taxă în cuantum de 200 lei, potrivit Startup Cafe.

De asemenea, se propune și o taxă pentru verificarea disponibilității firmei și rezervarea de denumire. Aceasta ar urma să fie în cuantum de 20 lei.

Totodată, va fi percepută o taxă de 10 lei pentru transmiterea, spre publicare, în Monitorul Oficial al României, a documentelor, mai scrie Startup Cafe.

Taxe care se reduc: pentru cererile de înregistrare transmise înainte de începerea activității economice, în cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, dar și pentru verificarea disponibilității și rezervarea firmei, care se transmit electronic, prin portalul de servicii online al ONRC, taxele se reduc la jumătate, conform proiectului de lege.

De precizat este că nivelul taxelor se va actualiza anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției, mai prevede proiectul de lege.

