Noi variante pentru admiterea la colegii naționale și examenul de Bacalaureat. Cîmpeanu: subiectul este în continuare deschis

La admiterea la liceu, colegiile naționale ar putea organiza și a treia probă, pe lângă cea de matematică și română, propuse în noua lege a învățământului.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că subiectul este în continuare unul “deschis” pentru discuții.

La fel descrie și tema modalității de evaluare a cunoștințelor de limba română la bacalaureat – alt subiect intens discutat în ultima vreme, în condițiile în care profesorii de limba română și alte organizații au solicitat testare separată pentru această disciplină.

Admitere la colegii naționale

Propunerea a fost pentru colegiile naționale să poată organiza examen cu probe separate: 90% din locuri concurs propriu de admitere și 10% din locuri, ocupate prin evaluarea națională.

Proiectul de lege prevede la art. 74 alin. (2) că “unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național pot organiza concurs de admitere în clasa a IX-a, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se ocupă prin repartiție computerizată, în urma susținerii evaluării naționale”.

Ministrul a spus că „disciplinele sunt aceleași: matematică și limba română. Plus, dacă un colegiu național dorește, cu condiția să anunțe din timp, o a treia probă la limba engleză, de exemplu, sau la informatică poate să facă acest lucru și poate să se orienteze către acel grup de absolvenți de clasa VIII-a care au un nivel ridicat de competență în acel domeniu care este de interes pentru performanța în acel colegiu, așa a fost gândit”.

În ceea ce privește subiectele, acestea pot fi făcute tot de către Centrul Național de Evaluare sau de către Academia Română prin institutele Academiei Române, de Societatea Română de Matematică.

”Am constatat cu tristețe că nu există încredere în cadre didactice. O spun direct, ați văzut, nu este niciun secret, se vor face meditații cu candidații. Bun, în urmă cu 40 de ani când am dat examen de treapta întâi la Sf. Sava, la matematică – fizică, nu mi-a trecut prin cap să pun la îndoială moralitatea profesorilor care fac subiectele. Acum am înțeles că am început cu asta, nivelul de încredere este mult mai scăzut. Ok, în regulă. Subiectele pot fi făcute tot de către Centrul Național de evaluare, spre exemplu. Subiectele pot fi făcute de către Academia Română prin institutele Academiei Române. Subiectele pot fi făcute de Societatea Română de Matematică”, a precizat Cîmpeanu, potrivit edupedu.ro.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Bogdan Cristescu, a declarat într-un interviu pentru Edupedu.ro că se va ști cu un an înainte cine face subiectele pentru admiterea la colegiile naționale.

Modificările pentru Bacalaureat

„Este deschis și subiectul examenului de bacalaureat, care în momentul de față se finalizează cu o diplomă de bacalaureat care este un simplu acces în facultate”, a mai spus ministrul.

În opinia sa, ”examenul de bacalaureat o modalitate de a îmbina excelența cu echitatea, dar care este, de asemenea, în discuții. Este în discuții inclusiv din perspectiva, vă spun foarte onest, din care există o probă specifică la proba maternă și luăm în calcul, este un subiect pe care l-am lansat pentru a fi clarificat, dacă nu cumva e bine să scoatem din tot acel pachet de discipline limba și literatura română, inclusiv gramatica, în paralel cu acea probă, este și aceasta o variantă”.

Cîmpeanu susține că, în urma examenului de bacalaureat, ”vrem să avem și un certificat credibil de atestare a competențelor. Credibil, subliniez, nu formal. Nu cum avem acum probele de competențe în care e suficient să te prezinți, că ai luat acel certificat pe care, sigur, l-ai luat, dar niciun angajator și nicio universitate nu se uită la el. (…)”.

Potrivit propunerilor din noua Lege a Educației, elevii care încep clasa a IX-a în anul școlar 2023-2024 vor susține Examenul de Bacalaureat diferit, dacă se aprobă legile în această variantă. Astfel, elevii de clasa a XII-a vor susține o singură probă ce conține verificarea competențelor pe mai multe materii, vor fi două probe de limbi străine, proba de competențe digitale, iar cea specifică profilului va fi facultativă.

Cadrele didactice din comunitatea Merito propun ca proba la Limba română să fie dată separat de celelalte discipline.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24.ro și pe Google News